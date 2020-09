La exposición fotográfica “3,000 nunca más/Never Again”, del artista Celso González, estará disponible para visitas del público desde mañana, sábado, en el parque Luis Muñoz Marín, informó el Municipio de San Juan.

Las personas podrán recorrer la obra, en sus vehículos, desde la 1:00 hasta las 8:00 p.m. (sábado y domingo).

La alcadesa Carmen Yulín Cruz Soto explicó, mediante comunicación escrita, que la obra, organizada en una serie de estaciones a lo largo del parque que las personas pueden ver desde sus automóviles, invita a los puertorriqueños a no olvidar las vidas perdidas en la emergencia provocada en el 2017 por el paso del huracán María.

Cruz Soto añadió que la exposición quedará inmortalizada en un mural mosaico de 10 por 40 pies que permanecerá en una de las paredes exteriores del estadio Hiram Bithorn.

19 de Septiembre del 2020 Hato Rey PR Parque Luis Mu–oz Marin homenaje a los m‡s de 3,000 muertos de los huracanes Irma y Mar’a [email protected]

“Con esta exposición queremos rendir homenaje a nuestra gente y a las comunidades que con valentía demostraron su capacidad para encargarse de los que menos tienen después de los estragos del huracán María. Ante el abandono de los que tenían la responsabilidad de socorrernos y la ineptitud y la burocracia del gobierno federal, las comunidades, mano a mano con los municipios como el único apoyo en la primera línea de respuesta”, resaltó Cruz Soto.

La obra se organizó en el parque para prevenir la posibilidad de contagios ante la amenaza latente del coronavirus SARS-CoV-2.

"La pandemia nos obliga a guardar distancia y a mantenernos tras una mascarilla, pero eso no es suficiente para que Puerto Rico no recuerde las 3,000 personas que no vieron la luz hoy y el esfuerzo de los que quedaron para ir retomando el diario vivir de un pueblo”, subrayó la alcaldesa capitalina.