“Es breve la vida, incluso, para quien cumple cien años. Es breve el espacio, también para quien posee un océano. Es breve la soledad de quien camina entre el bullicio. Es perenne el amor para el que cultiva la amistad y el abrazo”.

Esa fueron las últimas palabras que compartió hace seis días en su cuenta de Facebook el periodista Reinaldo Millán Quiñones. Ese era el mismo espacio donde compartía sus crónicas, sus pensamientos e, incluso, los resultados de los partidos deportivos que tanto seguía.

Su vida, tan breve como la reflexionó hace unos días, culminó a las 8:56 de la noche de ayer a sus 59 años, confirmó su íntimo amigo Gary Gutiérrez a El Nuevo Día.

“Hoy somos peor país que ayer. Reinaldo es, probablemente, el último reportero de la comarca que no aspiró a ser más nada en su vida que solo ser reportero. A pesar de ser un hombre con muchos talentos. Era poeta, era caricaturista, probablemente de las personas que más sabía de deporte en el país, era un hombre de renacimiento. No había un tema que tú hablaras con él y él no pudiera mencionar alguna referencia a un libro”, recordó Gutiérrez sobre la vida y la personalidad de su amigo y excompañero de trabajo.

Millán Quiñones, natural de Yauco y vecino de Guayanilla, recibió un diagnóstico de leucemia el pasado mes de enero y, desde entonces, comenzó a recibir tratamiento mediante quimioterapias para combatir el cáncer. Sin embargo, mientras se encontraba en su casa descansando sufrió una sepsis y eso complicó su cuadro clínico, por lo que quedó internado en terapia intensiva hasta ayer.

Rei, como cariñosamente le llamaban, trabajó en las emisoras WPAB y WEUC en Ponce; el periódico La Perla del Sur; el periódico Ponce Star; el periódico San Juan Star; el periódico El Regional en Guayama, el periódico Claridad, el periódico Primera Hora y como oficial de prensa.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Damaris Suárez, reconoció que tras el deceso de Millán Quiñones queda un importante legado del significado del periodismo regional, radial y ético.

“Rei fue sinónimo de lo que debe ser un periodista comprometido con su vocación. Un trabajador de la información por décadas. Es sinónimo de compromiso con las causas nobles. Consciente de la labor de servicio público y la importancia del buen ejercicio de la profesión”, subraryó Suárez en entrevista telefónica.

“Fue lo que debe ser un gran periodista: ese canal para hacer ver a quien no puede tener visibilidad pública y para resolver esos problemas que aquejan las comunidades”, abundó.

A Millán Quiñones le sobreviven dos hijos, Carla y Michael.

Sus palabras, reflexiones, breves poemas y memorias que compartió por Facebook son consideradas ya para publicar en un libro, reconoció Gutiérrez.

“Recuerdo un domingo que trabajábamos acá en Ponce. Era un domingo muerto, no teníamos nada. Yo fotografié unos caballos en la carretera #2 y llegué y le dije: ‘Reinaldo ahí hay una foto de unos caballos, yo no sé si puedas sacarle algo’. Y en menos de 15 minutos Reinaldo tenía una crónica de 600 palabras del problema de los caballos realengos”, recordó Gutiérrez, quien también es reconocido por su destacada labor como fotoperiodista.

“Era un hombre con una habilidad y recursos intelectuales... Reinaldo iba a escribir algo y lo que necesitaba era el lead, porque él se acordaba de todo lo que había pasado y tenía todo”, añadió.

Suárez, entretanto, sostuvo que no hay manera de explicar la ausencia que deja Rei Millán tras su partida, pues su trabajo y figura era seguida, incluso, por colegas experimentados y contemporáneos a él.

“Él entendía su rol al punto en que entendía lo que debía hacer y no hacer. Era de los profesionales de la comunicación que no buscaba protagonismo y no lo hacía por su nombre. Genuinamente, era porque estaba comprometido con resolver las injusticias vengan de donde vengan y vinieran de donde vinieran. No hay forma de que su voz se apague”, puntualizó Suárez, quien destacó que Rei también fue un eterno colaborador de la Asociación de Periodistas. “Siempre estaba comprometido con el gremio”.

Los familiares de Millán Quiñones informaron que su velatorio se llevará a cabo mañana, miércoles, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Funeraria Báez Memorial de Guayanilla. El jueves le harán un servicio especial en El Centro Cultural de Ponce de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.