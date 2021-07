La artista de textil y diseñadora de vestuario puertorriqueña Daniela Fabrizi creció fascinada con los mercados de calle. Hija de un argentino y de una puertorriqueña, era común para Daniela ver en la tierra de su padre mercados y bazares donde se respiraba un sentido de comunidad.

Por eso, cuando tuvo la oportunidad, armó en Puerto Rico un proyecto inspirado en esos mercados donde buscaba unir en un mismo espacio a personas diversas con el fin de crear un intercambio, un compartir. Pero el proyecto no tuvo la acogida esperada y no prosperó.

Tiempo después, Daniela decidió mudarse a la ciudad de Nueva York, donde trabajó en cine por un tiempo hasta que llegó a su vida el trabajo comunitario en The Loisaida Center, donde empezó a trabajar de lleno en lo que es el textil y el diseño, pero desde una perspectiva de reuso donde utilizaba desperdicios para la creación.

PUBLICIDAD

Esa experiencia le hizo comprender la importancia de la reparación y la recuperación de materiales para el trabajo artístico y para la vida. Luego de nueve años viviendo fuera de la Isla -actualmente reside en México con su familia- Daniela decidió darle una nueva oportunidad a aquella idea inicial que tuvo en Puerto Rico, pero esta vez enfocada en el diseño y el reuso.

Fue así como nació Feria Calle, evento local que busca apoyar a artistas que trabajan con materiales reciclados y/o recuperados, toda vez que sirve de plataforma para el desarrollo de prácticas de sustentabilidad, reuso y economías alternativas. La primera edición de la feria se realizó en enero del 2020, la segunda se hizo un año después con público limitado debido al Covid-19 y la tercera edición se llevará a cabo del 23 al 25 de julio en el espacio :Pública, en Santurce. Este evento incluye un mercado, talleres, charlas, exhibiciones y un ciclo de cine en colaboración con Cinema Paradiso sobre el tema del reuso. También celebrará un “swap party”, donde las personas pueden llevar su ropa para intercambiar o donar con ciertos requisitos. Esta actividad específica será en colaboración con Sastrería Nómada, que también estará haciendo alteraciones y transformaciones de ropa durante el evento.

“Lo que busco con Feria Calle es esa autenticidad del reuso, que es algo verdaderamente natural. La tela, que es mi materia principal, la puedes reusar para casi todo: una camisa, una sábana, es muy buen material. Pero, así como el textil –que fue con los artistas que empecé Feria Calle- han llegado a nosotros todo tipo de artistas y artesanos que trabajan con basura, con residuos”, expuso Daniela sobre esta feria que contará en esta edición con la participación de unos 40 creadores que construyen sus obras con al menos 50% de material reciclado o reusado.

PUBLICIDAD

Este evento no solo busca atraer a personas que conocen sobre el tema del reuso, sino a aquellos que quieran aprender y conocer sobre esta forma de vida que propicia la sustentabilidad y ayuda al medioambiente. No es desconocido que Puerto Rico tiene desde hace varias décadas un gran problema de generación de basura. El año pasado, para poner un ejemplo, se registró un alza del 15% en los desperdicios, toda vez que se redujo el reciclaje, por lo que eventos como Feria Calle invitan a pensar en alternativas para aplacar este problema que trae consigo situaciones ambientales y salubristas.

“Estamos en una época muy pertinente donde tenemos que tomar en consideración reciclar y reusar porque esto es una necesidad. Tenemos que crear esa conciencia porque es la manera sustentable de poder seguir viviendo y crear menos impacto a un medioambiente que ya no da para más, así que me parece pertinente sobre todas las cosas que esta acción (de reusar) sea considerado no solo para generar algo artístico, pero para la vida en sí”, observó Daniela, toda vez que dijo que algo bonito que ha pasado con el proyecto es que artistas que no trabajaban con material reciclado lo han comenzado a hacer y hasta han hecho ediciones especiales de sus diseños únicamente para Feria Calle. La artista agregó que esta forma de diseño permite abaratar costos a los creadores y, por tanto, los productos pueden ser más accesibles al público. “Es una movida inteligente por todos lados porque abarata costos de materiales y puedo vender a un precio más accesible”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Una de las aliadas de Feria Calle ha sido la productora y gestora cultural Naíma Rodríguez, de :Pública, quien tan pronto Daniela llegó con la propuesta, la aceptó sin reparos porque se alinea con la filosofía del espacio que dirige, ya que promueve la diversidad y la sustentabilidad, toda vez que ayuda a crear comunidad.

“Le dije inmediatamente que sí sobre todo por el tema de la sustentabilidad y la visión de tener una visión hacia futuro de qué dejamos, cuál es nuestro legado”, dijo Naíma, quien también ha respaldado el proyecto para lograr que sea autosustentable económicamente. La meta a futuro es que la cuarta edición del evento sea literalmente en la calle, algo para lo que está trabajando mano a mano junto a Daniela.

“Queremos que la cuarta edición sea en la calle y vamos a trabajar con todos los permisos para lograrlo. En este momento, como todo ha estado tan inestable con las órdenes ejecutivas, pues no lo pudimos hacer, pero en enero del año que viene esperamos que sea en la calle. Nosotros estamos aquí para este proyecto y todo proyecto que se alinea con ese espíritu de ver a un Puerto Rico diverso y sustentable”, agregó la gestora cultural.

La diseñadora de textil y artista puertorriqueña Daniela Fabrizi es la gestora de esta iniciativa.

Daniela Fabrizi, por su parte, espera que Feria Calle se extienda a otros municipios para continuar concienciando al público sobre el tema y “rescatar esas historias de cotidianidad sobre el reuso”, además de seguir conociendo y creando enlaces con artistas que trabajen esta práctica alrededor de la isla.

Feria Calle se celebrará el viernes, 23 de julio, de 1:00 a 9:00 p.m., mientras que el sábado 24 y domingo 25, se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Para más información sobre horarios y conocer el itinerario completo de las actividades, puede acceder a las redes sociales del evento en @feria_calle en Instagram.