Ante cualquier pandemia o adversidad, el arte sobrevive, como lo ha hecho siempre, durante siglos. Esta idea ha guiado a Sylvia Villafañe, directora y fundadora de Galería Petrus.

“Con la creación del proyecto Generación Reactiva, desde hace ya cinco años, en Galería Petrus he logrado redefinir la experiencia de compra de arte de calidad”, dice Villafañe, quien prepara la galería para esta celebración. “Estoy muy entusiasmada con el montaje, que va a ocupar los dos pisos de la galería y con la selección de obras”. La exhibición, que inaugura el miércoles, 17 de noviembre, con la participación del diseñador de modas David Antonio, expone obras de Abey Charrón, Bobby Cruz, Brian Vargas, Carlos Santiago, Iván Alejandro Báez, Karlo Ibarra, Karla Dávila, Naimar Ramírez, Orlando Meléndez, Rodrigo Corral, Tonita Hambleton y William Bass.

“Este conjunto de obras apela a todos los gustos, especialmente en esta época, cuando la gente quiere decorar su casa para Navidad y desea adquirir una obra de impacto para el recibidor o la sala. La gente volvió a valorar el tiempo que pasaba en casa, por la pandemia y necesita revitalizar su ambiente. Inclusive los que ya están vacunados y compartiendo en eventos íntimos, quieren tener algo nuevo que compartir, porque hay un deseo de volver a la normalidad y el arte proporciona esa sensación de alegría y bienestar”, añade Villafañe.

En el caso de Generación Reactiva “reuní a un grupo de artistas jóvenes, noveles, pero con un gran potencial de crecimiento, que son una excelente alternativa para todo ese público que disfruta del arte, que admira una buena pieza, pero que no cuenta con un presupuesto ilimitado para comprar arte”, afirma Villafañe. “Ese público no estaba siendo atendido en Puerto Rico. Por eso creé este concepto, tomando en cuenta el desgaste económico y la recesión que vivía el País. Me parece que al cabo de estos cinco años ya hemos establecido que la calidad no está reñida con el precio, así que me causa mucha satisfacción haber podido ayudar desde la Galería Petrus, a muchas personas que quieren iniciar una colección de arte y piensan que como no tienen un capital, no pueden hacerlo”. Además, “tengo un espíritu joven”, dice Villafañe. “Me fascina estar rodeada de gente talentosa, responsable y luchadora. Mis artistas de Generación Reactiva tienen que seguir trabajando, exhibiendo o compitiendo fuera del país, para seguir perteneciendo al colectivo. Somos como una cooperativa: yo aporto el edificio, que es este espacio de galería, toda la promoción y el mercadeo y mi cartera de clientes. Es un proyecto de supervivencia para el arte”.

De entre las piezas que se exhiben en el marco del quinto aniversario de Generación Reactiva, Villafañe destacó la pintura “Roosevelt”, 48″x 72″ en honor al cine Roosevelt, cuyo cierre provocó un mar de nostalgia entre muchos, como el artista Bobby Cruz. En esta, el artista recrea la fachada del cine, con una cartelera inventada y sus tandas, frente a un cielo de colores.

Se requerirá prueba de vacunación y registro, para asistir al evento de apertura. Para detalles, puede comunicarse a info@petrusgallery.com o al 787-318-8993.