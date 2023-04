El artista puertorriqueño Antonio Martorell es, sin duda, el mejor embajador que la cultura y la plástica puertorriqueña pueden tener en Estados Unidos y el resto del mundo, donde ha exhibido su obra en importantes museos y galerías a través de Europa, Norte y Sur América.

Con más de 25 años de relación con la Galería Petrus, Sylvia Villafane, creadora de este espacio cultural, rendirá un homenaje al reciente logro del maestro Martorell por medio de una exposición especial, en la que presentará su obra más reciente a partir del 21 de abril, en su sede ubicada en la calle Hoare esquina calle Las Palmas, en Santurce. De hecho, fue precisamente con una exposición exclusiva de la obra de Martorell, titulada “Mocedades”, que la Galería Petrus fue inaugurada en Santurce, en el 2002. La muestra ocupó, con sus maravillosas pinturas, los dos pisos de la galería y fue visitada por cientos de personas.

La exposición del maestro Martorell tendrá lugar en la Galería Petrus, desde el 21 de abril. (Suministrada)

Para Villafañe, esta oportunidad significa “dar a conocer y poner en contacto a las generaciones más jóvenes con el trabajo plástico de uno de los más grandes maestros que ha dado el arte puertorriqueño contemporáneo y a los que ya tiene la dicha de conocer el arte y la pasión por la creatividad que emerge de este gran creador, conectarlos con sus obras más recientes, siempre llenas de color, con una técnica y un trazo impecables, así como una temática sumamente contemporánea, siempre a la vanguardia de cualquier tendencia”.

Nacido en 1939, Martorell es siempre contemporáneo, moderno, actual. Nunca deja de impresionar a su público, el cual siempre se maravilla ante su próxima propuesta.

Conocido como un excelente grabador, pintor, ilustrador y creador de instalaciones, entre otras vertientes de las artes como lo son el diseño de vestuario y escenografía, la escritura y la academia (porque también se ha desarrollado como profesor en lugares como México, Argentina, Colombia y Puerto Rico), después de incurrir en la diplomacia con estudios en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., Martorell estudió pintura y dibujo en Madrid, bajo la tutela de Julio Marín Caro. Su pasión por el grabado, lo llevó a trabajar con Lorenzo Homar, hasta que en el 1968 creó el Taller Alacrán, el cual se caracterizó por su compromiso por trabajar con temas sociales y políticos, producto de su pasión por mostrar la expresión humana y artística de su pueblo.

Creador de innumerables obras, desde pinturas a grabados, instalaciones y performances, el trabajo creativo de Martorell siempre transmite libertad y una fuerza creativa excepcional llena de ingenio y frescura sensorial, siempre unida a su pasión por la palabra.

Martorell es siempre contemporáneo, moderno, actual. Nunca deja de impresionar a su público, el cual siempre se maravilla ante su próxima propuesta. (Suministrada)

En días recientes, Antonio Martorell, quien dedicó su más reciente reconocimiento a “todos los artistas de un país todavía colonizado que promueven el cambio positivo”, recibió de manos del presidente estadounidense Joe Biden, la Medalla Nacional de las Artes, en una ceremonia oficial en Washington, D.C. La misma, creada en 1984 por el Congreso de Estados Unidos con el propósito de honrar a artistas y filántropos, constituye el más alto honor concedido a un artista en Estados Unidos, quienes son seleccionados por el National Endowment for the Arts (NEA). La medalla fue diseñada por el reconocido escultor Robert Graham.

Durante la importante ceremonia, según parte de prensa, la misma distinción fue concedida al cantante y músico de origen puertorriqueño José Feliciano, los cantantes Bruce Springsteen y Gladys Knight, las actrices Julia Louis- Dreyfus y Mindy Kailing, los artistas Judith Francisca Baca, Vera Wang y Fred Eychaner, la productora de cine y televisión Joan Shigekawa, la compañía de teatro Billy Holiday y The International Association of Blacks in Dance. El puertorriqueño José Ferrer, reconocido actor de Hollywood, la recibió en el 1985, mientras que otros artistas de origen puertorriqueño que también han sido merecedores de dicha distinción han sido el músico y compositor Tito Puente, en 1997, y la actriz y bailarina Rita Moreno, en 2009.

La Galería Petrus invita a todo el público a disfrutar de la obra reciente de este gran maestro del arte nacional a partir del 21 de abril, en su sede en Miramar.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para detalles puede comunicarse al 787-318-8993, 787-289-0505 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook; galeriapetrus.