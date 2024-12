Impaciente la nueva Miss Intercontinental 2024 por saborear la comida puertorriqueña

View this post on Instagram

“Para mí es superimportante porque yo creo que, como una reina, y ahora más internacional, parte de mi trabajo es poder tener la habilidad de conectar con diferentes personas, no importa de dónde sean. Así que, desde que llegué, me di a la tarea de poder conectar con todas las chicas, y así fue, y siento que eso me ayudó mucho también a mí, a trabajar en mí, en mantenerme enfocada y en pasarla bien, porque al final hay que disfrutar el proceso”, exteriorizó.

“Dios me dio esta oportunidad y la tomé con mucha dedicación y mucha fortaleza. Cuando estaba acá vi candidatas fuertes y uno, por alguna razón, duda, pero Dios, me puso aquí y yo sentía que era por algo”, comentó. “Este triunfo se lo dedico, primero, a Puerto Rico, a mi familia, a la organización que creyó en mí desde que empecé en el otro concurso y a todas las personas que sin conocerme me apoyaron desde lejos y que me mantuvieron así, con fuerza, porque iba a estar sola por acá tres semanas en Egipto”, añadió.