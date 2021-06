La noche antes de presentar el largometraje “In the Heights” a un grupo de prensa, medios y miembros de la clase artística puertorriqueña, en las salas Caribbean Cinemas del Distrito T-Mobile, Lin-Manuel Miranda efectuó una exhibición íntima para familiares, amigos e invitados especiales en el Dorado Drive-In Dorado.

Allí, el elenco de la producción puertorriqueña del musical tuvo la oportunidad de disfrutar en primicia de la película; una experiencia más que especial, pues significó compartir y conversar con Miranda, quien además les dio recomendaciones y expresó su alegría de que por fin se presentará la cinta. Los talentos del patio a la vez pudieron observar cómo los personajes y los números musicales de la pieza habían sido adaptados a la pantalla grande, bajo la dirección del cineasta Jon M. Chu.

Los integrantes del elenco que asistieron a la proyección compartieron con El Nuevo Día sus impresiones acerca de las similitudes y los contrastes entre la versión fílmica y lo que éstos presentarán en vivo ante el público del 16 al 26 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Bajo la producción de BAS Entertainment, “In the Heights”, el musical contará con la dirección general y coreografía de Marcos Santana, quien laboró en el montaje original en Broadway, mientras que la dirección musical estará a cargo del maestro Ángel “Cucco” Peña.

La película “In the Heights” estrena el jueves 10 de junio en los Caribbean Cinemas. El musical se presentará del 16 al 26 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

“Algo que no podía revelar hasta ahora es que fui uno de cuatro actores invitados a la primera lectura del guión con el elenco de la película. Nos reclutaron para cantar los números del ‘ensemble’. Mi impresión es que lo que lo se ve en pantalla es fiel a ese guión: una celebración de múltiples generaciones y sus sueñitos, una historia universal. Disfruté viendo gente de todas las edades, tamaños, ‘tipos’, bailando y cantando. Hay ‘extras’ que con sólo una mirada o un gesto, se quedan con la escena. Hay momentos de realismo mágico. Además, pude ver a la gloriosa actriz-cantante-amiga boricua Doreen Montalvo, a quien lamentablemente perdimos el año pasado. Basta añadir que actuar en la película como ‘extra’ y cantar en la banda sonora, fueron tremendo bono. La versión teatral vino primero. De modo que lo que uno trabaja con cada director(a), cada puesta y cada elenco se basa en esa versión. El reto es lograr que cada noche, cada función sea tan nueva como la primera vez. La actuación en una película es el resultado de tantos colaboradores — entre los que se encuentra el editor -- y queda plasmada para una eternidad. La obra teatral es el verdadero 3-D, y es en vivo, y también está sujeta al intercambio que tanto se goza con el público. Ahora, no te puedo negar que hay par de líneas que el personaje de ‘Kevin’ dice en la película, que me encantaría tenerlas en el libreto de la obra musical”.

“Me pareció absolutamente perfecta, hicieron un hermoso trabajo. Los musicales en películas son muy difíciles de hacer. Tienen que verse creíbles y esta película sobrepasó mis expectativas. Cada actor ya sea en películas o teatro tiene sus distintas formas de interpretar un personaje, mi Nina es muy distinta a la de Leslie Grace, pero hizo un trabajo hermoso más que canta brutal. Es siempre muy interesante como los actores tienen sus distintas maneras de ver a un personaje”.

“La película ‘In the Heights’ es una celebración a la cultura latina. Soy fanática de este musical, su música, su historia y verlo en pantalla grande con un elenco de latinos, me parece un escalón más para alzar nuestra poderosa voz en el mundo. Lin Manuel, como el piragüero y Olga Merediz como la abuela, son dos de mis partes favoritas en la película. Los bailes, la alegría, la vulnerabilidad y la autenticidad latina brillan en este filme que no se deben perder. Vanessa es un personaje rico en muchas maneras. Su actitud visionaria, su deseo claro de ambición y superarse me hacen identificarme mucho con ella. Ver la propuesta de Melissa Barrera así como la de Karen Olivo en Broadway es una inspiración para lo que traeré yo a escena”.

“Me sorprendió la adaptación por lo fluido que se desarrolló aun teniendo tantas historias entrelazadas en la trama. La esencia del mensaje que lleva la pieza original se logró transmitir en la versión fílmica. ¡Estuvo espectacular! Mi personaje ‘Benny’, en la película, es más relajado y confronta mucho menos a ‘Kevin Rosario’, padre de ‘Nina’, no obstante la forma en la que he desarrollado el personaje bajo la dirección de Marcos Santana ha sido similar a como se presenta en la película con un poquito más de ‘flow’ y sentido de pertenencia para con los latinos”.

“En la película el guion sufrió unos cambios significativos donde mi personaje lo presentan como fallecido. Pero aún si hubiera salido en la película, lo sigo conceptualizando de la misma manera pues trato de no influenciarme con otras versiones. Sí le dije al productor y a mis compañeros actores que si se les ocurre eliminar mi personaje de la versión teatral pienso amarrar a alguien en el camerino y salir yo en su lugar pues me sé todas las canciones”.

“Mi impresión sobre la adaptación es que está muy bien hecha y muy bien pensada, es de los pocos musicales de Broadway que tradujo bien de un medio al otro. Incluso en el caso de mi personaje, el cambiar el significado y la posición de la canción “Paciencia y Fe” cobra un sentido totalmente diferente en la película al usar la canción como el vehículo para que ella pase de un plano al otro, estuvo genial y muy bien trabajado. No hay comparación en términos del trabajo para la obra y lo que vi en la película, porque a pesar de que la historia es la misma, el contexto es diferente”.

“La adaptación es una joya visual. Al mismo tiempo se convierte en un homenaje a las grandes películas musicales del siglo 20, pero modernizándolas y dándole un toque latino. Me sorprendió también el cuidado que tuvieron al celebrar la identidad latina como una bien diversa, cosa que no suele suceder en Hollywood. Es una película para ir a ver al cine. El personaje del Piragüero está interpretado en la película por el propio Lin Manuel Miranda. Con eso lo digo todo. ¿Presión? Naaah, ¿quejéso? Sí puedo decir que el mundo aún no ha visto a un Piragüero como el que verán en nuestra puesta. Es un acercamiento completamente diferente”.