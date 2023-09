Por las pasadas seis décadas el actor, escritor y director, José Félix Gómez, ha sido uno de los baluartes más importantes que ha pasado por los escenarios de teatro puertorriqueño, y ha sido una pieza instrumental en la enseñanza a nuevos talentos del arte de la actuación en la isla. Por todo su trayectoria y su aportación al arte, Gómez fue seleccionado como la persona a quien le dedicará la edición número 53 del Festival de Teatro Internacional del 2023 del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que se celebrará del 30 de septiembre al 12 de noviembre de 2023.

Esta dedicatoria irá acompañada por una serie de actividades que están relacionadas con el afamado dramaturgo puertorriqueño. “Agradezco, de verdad, este reconocimiento. Desde el momento en que se me comentó el propósito del proyecto, me han obligado a reflexionar sobre mi quehacer. Con todo lo que he reflexionado, he celebrado, me siento muy contento por este momento, y me he dado cuenta que este ha sido mi proyecto de vida”, indicó Gómez, quien será recordado por sus papeles en obras como “Puerto Rico fuá”, “Los titingós de Juan Bobo”, “La gaviota”, “El beso de la mujer araña”, sobre todo, por su papel titular en “La verdadera historia de Pedro Navaja”, entre otras. “A mí me gusta ver las cosas dentro de su contexto histórico y cómo he tenido el objetivo de verme en el contexto histórico. Me he dado cuenta de que en la forma en que yo he tratado de que el teatro enriquezca, ha redundado a este reconocimiento”.

PUBLICIDAD

El homenaje inicial a Gómez se llevará a cabo durante la noche de apertura, el sábado 30 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el Teatro Shorty Castro, de Santurce. Durante esta primera actividad, que será gratuita y abierta al público en general, se realizará un espectáculo de improvisación en honor al actor

En total, durante el Festival se presentarán cuatro obras que incluye la reposición de “Paseando a Miss Daisy” de Alfred Uhry, que se mostrará en 6, 7 y 8 de octubre, en el Centro de Bellas Artes de Santurce (Ticketera.com). Esta obra contará con las actuaciones de Marian Pabón, Jimmy Navarro y Willie Denton. De igual forma, la obra “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao”, una pieza traída desde la República Dominicana y que contará con actores del país vecino, que se presentará el 13, 14 y 15 de octubre, en el Teatro Francisco Arriví, de Santurce, donde todas las funciones serán libres de costo para la comunidad.

Por otro lado, el 3, 4 y 5 de noviembre, en el Teatro Francisco Arriví, de Santurce, se llevará a cabo la obra “Madres de la Plaza de Mayo” de Stephanie Alison Walker, y que contará con actores de la talla de Linnette Torres y Wanda Sais, entre otros (Ticketera.com). Además de eso, la pieza “Tío Vania”, de Antón Chéjov se presentará el 9, 10, 11 y 12 de noviembre, en el Teatro Victoria Espinosa, de Santurce (PRticket.com). Esta última contará con la actuación especial del propio José Félix Díaz, junto a un elenco de primera.

PUBLICIDAD

“Con este festival no tan solo estamos homenajeando a un gran puertorriqueño como el doctor José Félix Gómez, sino que también le hacemos una invitación al pueblo puertorriqueño a que venga a sus teatros a disfrutar no tan solo del gran talento puertorriqueño, sino que vengan a presenciar una de las mejores experiencias que puedan existir en el mundo”, comentó Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP. “Queremos que el público sepa que el teatro puertorriqueño es de gran envergadura y no tiene nada que envidiarle a otros países”.

La conferencia de prensa para dar detalles del Festival de Teatro Internacional 2023 contó con la presencia de un sinnúmero de actores, productores y personalidades de gobierno. (Suministrada)

Actividades especiales

De igual manera, durante el festival también se llevarán otras actividades especiales libres de costo. Esto incluye el conversatorio “Teatro del 60 y Teatro Breve”, el 10 de octubre, a las 10:30 a.m. en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce, donde estarán participando actores de ambas compañías de teatro como Idalia Pérez Garay, Belén Ríos, Luis Gonzaga, Lucienne Hernández y Lourdes Quiñones. Ese mismo día se estrenará la primera parte del documental “La verdadera historia de Teatro del 60″.

Igualmente, el miércoles, 11 de octubre, a las 11:30 a.m., se presentará el trabajo académico de José Félix Gómez en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además, el jueves, 12 de octubre, a las 5:30 p.m. habrá un taller de actuación dirigido a niños. Este taller, a cargo de Repertorio Español, se ofrecerá en la Casa Dominicana, ubicada en Santurce. Mientras que, el viernes, 13 de octubre, a las 10:30 a.m. se llevará a cabo el conversatorio sobre el teatro dominicano en el Teatro Francisco Arriví en Santurce.

PUBLICIDAD

La programación continuará en el Teatro Victoria Espinosa el martes, 24 de octubre, a las 10:30 a.m. con el conversatorio “El actor puertorriqueño en el ámbito internacional”. Este encuentro estará moderado por Norwil Fragoso y contará con la participación de las actrices Didi Romero e Ivonne Coll. Otra de las actividades como parte del Festival será la presentación del libro de la Dra. Rosalina Perales el lunes, 6 de noviembre, a las 9:30 a.m. en la sala de multiusos de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

Por otro lado, el domingo, 12 de noviembre, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m, se llevará a cabo el Simposio de National Latinex Theather Alaia (NLTA) presentado por el Consejo Artístico de Puerto Rico en el Teatro Francisco Arriví. El festival tendrá su clausura con un gran espectáculo cultural que incluye música y performance de artistas locales, el domingo, 12 de noviembre, a las 6:30 p.m. en La Respuesta, en Santurce. Para entrar a esta fiesta de celebración, solo hay que mostrar alguno de los boletos de las obras del festival.