Josué Comedy se irá a Estados Unidos con “Soy un papá fresita, del Choli pa’ USA”

“Siempre he dicho que soy un hombre fresa. Hay cosas que por más que quiera, no me salen. Tengo muy claro que existen tareas que jamás podré enseñarle a mi hijo y por eso escribí este show. Si no te ríes conmigo, te ríes de mí”, manifestó acerca de lo que el público podrá disfrutar en el show.