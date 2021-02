Desde que aprendió a leer cuando tenía cinco años, la joven Ariana Marichal Maldonado, no se ha separado de los libros. A sus 14 años, cuenta con una vasta biblioteca de títulos en español e inglés, de la que se siente orgullosa y que cuida con esmero.

No se trata solo de libros, dice, sino de historias que la han hecho conocer, imaginar y soñar de una manera diferente. Su madre, Margarita Maldonado, se ha encargado de alimentar su pasión por la lectura comprándole los títulos que tanto le gustan.

Pero consciente de la situación económica que se vive en el país, Ariana le preguntó recientemente a su madre qué podía hacer para ella misma comprarse sus libros. “Quería conseguir más libros sin tener que pedir dinero para conseguirlo. Hablando con mi mamá para ver cómo podía hacerlo, me dijo que por qué no vendía tiestos, que los podía pintar, que es algo que también me gusta mucho”, cuenta.

De esta manera surgió Tiestitos.art, plataforma donde Ariana vende sus creaciones con el fin de comprarse los libros que tanto anhela. “Estoy haciendo una cosa que me gusta para lograr otra cosa que me gusta”, explica la joven quien cursa su octavo grado en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS).

La primera orden de tiestitos las vendió en apenas una semana a través de su página de Instagram y ya comenzó a preparar la segunda que espera sea del agrado de sus seguidores. También lleva a cabo trabajos personalizados, según el gusto de sus clientes. Cada tiesto que vende es un libro que se abre para ella.

“Tener libros me ayuda a imaginar más y puedo explorar diferentes historias y tener diferentes perspectivas. Yo aprendo de cada libro que leo y es, a su vez, una manera de divertirme”, afirma la joven, quien compró sus primeros títulos a través del suplemento de la editorial Scholastic que se distribuye a nivel escolar.

En su caso, los géneros literarios que disfruta son los de ficción, específicamente, los que son de aventura y fantasía, como la serie “Percy Jackson”, por Rick Riordan, que no duda en recomendar. Aunque lee por lo general en inglés, también disfruta la lectura en español y está abierta a cualquier recomendación.

Desde que lanzó su iniciativa Tiestitos.Art muchas personas, entre ellas escritores y escritoras, le han escrito a través de las redes sociales para ofrecerle libros y animarla a que siga leyendo.

La joven comenzó a pintar tiestos como una forma de ganarse su dinero y comprar los libros que tanto le gustan.

“Me ha sorprendido la respuesta y acepto cualquier recomendación. Los libros que me den los voy a leer y apreciar. Me gusta que las personas quieran compartir libros que han leído, que compartan ese amor”, dice.

Ella procura hacer lo propio con sus amigas lectoras, a quienes también recomienda series de las que ha leído. Afirma que los gustos entre ellas son diversos -desde astrología hasta novelas gráficas, tipo manga-, pero esa variedad es la que nutre sus lecturas.

“Sé que a muchos niños no les gusta leer porque piensan que es aburrido, pero deberían tratarlo. Si no les gusta un libro, pueden pararlo y conseguir otro hasta buscar una historia que les interese y que puedan disfrutarla”, es su consejo.

Ariana compra por lo general en librerías locales, pero también pide en línea. Prefiere leer libros impresos, pero también ha leído digital. Al preguntarle con cuántos títulos cuenta en su biblioteca, comenta con orgullo que son más de cien, pero menos de 200. En un futuro, a la joven le gustaría escribir y publicar sus propias historias o trabajar como editora de libros.