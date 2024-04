Joven pianista puertorriqueño gana competencia internacional: “Puerto Rico es mucho más grande de lo que la mayoría se da cuenta”

El Nuevo Día conversó con el joven, natural del pueblo de Toa Alta, y quien comenzó estudios en la Escuela Libre de Música de San Juan Ernesto Ramos Antonini. “Desde chiquito he estado en programas de música y aunque no tuve mucha decisión, me gustaba; me prepararon sin darme cuenta. Para séptimo grado mis padres me dijeron ‘vas a hacer una audición’: toqué en lo que llevaba preparando, y me aceptaron”, relató.