Hay un fantasma cuyo nombre indecible ha poseído por siglos a la sociedad puertorriqueña: el racismo.

Escondido detrás de expresiones como “hay que mejorar la raza”, en referencia a no tener relaciones sentimentales con personas de color, llamarle “pelo malo” al cabello rizo o describir como “color de goma” a una persona negra, se forjó una complicidad cotidiana que fue sellada con un pacto de silencio que parecía inquebrantable. Recientes son las discusiones abiertas sobre su presencia en el quehacer sistémico del país y nuevas generaciones llevan la voz cantante.

“La historia de los afrodescendientes es mucho más que la esclavitud”.

Con esas palabras, dictadas por Lumarhi Rivera, del grupo Afrojuventudes, inició el foro de jóvenes titulado “Proyectos futuros para la erradicación del racismo”, que formó parte de la agenda de eventos de la segunda Cumbre Internacional de Afrodescendencia, celebrada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Este panel formó parte de una serie de eventos agendados para toda la semana en la que se destacará y discutirá el porvenir, presente y futuro, de los afrodescendientes en Puerto Rico y el mundo. Allí, diez jóvenes en diferentes etapas de sus vidas, desde graduados a estudiantes de escuela superior, hablaron sobre el impacto del racismo en sus vidas y los retos para su erradicación.

La discusión fue moderada por los estudiantes Joniel Pacheco y Ámbar Llanos, ambos internos del Proyecto de Diversificación Académica en Estudios de Afrodescendencia y Racialización de la UPR. Como primera pregunta, se le pidió a los panelistas que hablaran sobre las experiencias que les motivaron formar parte de sus respectivas iniciativas y sobre qué debe desarrollarse para continuar con la educación antirracista.

“Nosotros somos producto de dónde nos hacemos”, respondió Adiara Santana Santos. “Y en parte eso es responsabilidad de las escuelas donde nos educamos, si tienen los recursos para hablar de estos temas. Depende de que las personas tengan los recursos, también de darle un lugar seguro para hacer eso”, expresó la estudiante de la Escuela Secundaria de la UPR (UHS).

“El racismo no es algo fácil y es importante concientizar a la sociedad. Hacen falta espacios como este”, agregó por su parte Yoeny Estevez, estudiante de la Escuela Ramón Vilá Mayo.

Su compañera, Hadieliz Hernández, también habló sobre las experiencias de racismo que ha vivido en su corta vida. “Me han dicho ‘te verías más linda con el pelo lacio’. Yo bailo bomba y muchas personas me han dicho ‘tú eres santera por bailar bomba’. Yo no soy tan oscurita, pero no soy tan clara y hay personas que me dicen ‘tú no eres negra’”, sostuvo.

El Anfiteatro 1 de Estudios Generales estuvo lleno a capacidad durante la discusión. (David Villafane/Staff)

Los panelistas también discutieron algunos de los retos que enfrentan dentro de sus esfuerzos.

Gabriela Ortiz, del grupo Afrojuventudes, opinó que la lucha para erradicar al racismo no debe caer solo en los hombros de las personas racializadas. “Creo que colectivamente hay que asumir la lucha antirracista. No hay que esperar a que una persona afrodescendiente te haga un acercamiento para que comiences a educarte. Creo que el reto mayor es que se responsabilice a las personas negras de eso”, dijo.

Estudiantes del grupo Negrxs, una asociación de la Universidad del Sagrado Corazón, también formaron parte del panel. “Primero tenemos que enfrentarnos a personas que dicen que no existe racismo. Enfrentarnos a la universidad como una institución que perpetúa el racismo es otro reto. Por eso hemos tenido que comprometernos con esta lucha para crear espacios constructivos. Estos cambios no iban a pasar sin que los estudiantes se manifestaran”, expresó Luna Smith Domenech, una de sus portavoces.

La cuestión final presentada a los panelistas fue su visión para un mundo antirracista y qué les gustaría dejar a las generaciones ascendentes.

“El racismo es sistémico. Está en todos los lugares. En un mundo antirracista yo no creo que el sistema carcelario sería tan prevalente como ahora es, porque fue creado para criminalizar a minorías. Todo sería mucho menos difícil, no tendríamos que ir a pelear todos los días de una manera u otra. Es tan estúpido ver a una persona que porque tiene la nariz más grande o el pelo más rizo se le cuestionen sus derechos. Todos somos personas, ¿qué importa un carajo (cómo se ve una persona)?”, expresó Santana Santos, de la UHS, a lo que el público presente respondió con fuertes aplausos.

“Un mundo antirracista sería, en primer lugar, un lugar donde todos nos podamos sentir seguros”, añadió por su parte Lumarhi Rivera, de Afrojuventudes, que nació como parte de una inicativa de Revista Étnica. “Pensando en un legado se me ocurren tres palabras: educación, lucha y comunidad. Que en nuestra educación podamos hablar sobre el cimarronaje, quiénes fueron nuestros próceres negros y la literatura afro. Pienso en la palabra lucha porque es importante que nosotros como jóvenes nos apoderemos de la lucha antirracista. Cuestionarnos, ¿qué yo puedo hacer desde mi plataforma? Y por último pienso en comunidad, porque muchas veces lo que hace el sistema racista es aislarnos. Es importante que miren a su alrededor y vean que hay muchas personas como ustedes”, continuó.

“Un mundo antirracista nos dejaría descansar”, concluyó Loren Tolentino, del grupo Negrxs.

En el panel también participaron Miguel De Jesús de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario y la escritora y profesora Mayra Santos Febres, quien es una de las organizadoras de la Cumbre. El luchador y medallista olímpico Jaime Espinal también ofreció un breve mensaje a los presentes.

La Cumbre Afro continuará con una serie de eventos y foros en la Universidad de Puerto Rico y en el pueblo de Río Piedras hasta el jueves 23 de marzo.