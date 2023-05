Desde que era un niño, Dennis Lebrón Ortiz mostró una habilidad natural para trabajar la madera mediante la creación de sus propios juguetes. Para él, no era nada fuera de lo normal, pero su talento, indudablemente, era un don especial.

Y, aunque gran parte de su vida la dedicó a trabajar en una farmacéutica, Lebrón Ortiz se mantuvo haciendo piezas para su uso, hasta que en el 2000, ya retirado, decidió certificarse como artesano en la Compañía de Fomento Industrial. Desde entonces, el arte es su sustento de vida.

“De chamaquito siempre hacía mis juguetes en madera, mis carritos yo mismo los fabricaba. Pero cercano al 2000, mi esposa descubre que tengo talento porque hacía algunas cositas para la casa y ya en el 2000, saco la certificación oficial como artesano en Fomento”, explicó Lebrón Ortiz, de 57 años.

Lebrón Ortiz asegura que el proceso creativo le sirve como una terapia. (XAVIER GARCIA)

Bajo la firma de Artesanías Tanya, el artista se dedica a crear llaveros y joyería, como pulseras, collares y pantallas. Todos sus trabajos son exclusivos y requieren de habilidades para el dibujo y la pintura, además de las destrezas habituales con la madera; materia prima que siempre ha manejado con pasión. A esta variedad de productos, Lebrón Ortiz le añadió piezas creadas en cuero, que, incluso, combina con la madera. “La madera es un gran recurso porque se pueden hacer tantas cosas, y el cuero porque combina bien. Ambos son materiales versátiles, puedes crear muchas cosas”, dijo el patillense, residente de la urbanización Brisas de la Esmeralda.

La inspiración para sus trabajos no tiene límites, aunque el artista afirma que las piezas más populares son aquellas que tienen elementos autóctonos de nuestra cultura. “Yo creo todas mis piezas, son ideas mías. Me siento a dibujar y me gusta mucho lo autóctono, como el coquí taíno, el sol taíno y la bandera de Puerto Rico. La bandera la trabajo mucho porque me he dado cuenta de que el público la busca mucho. También trabajo temas como mariposas, corazones, pero no puede faltar lo que es de aquí”, confesó.

Ponerle “corazón” a cada pieza para cumplir con la calidad de lo que se propone es otra de las características del trabajo de Lebrón Ortiz. “Este arte ya uno lo domina, pero es complicado. Cuando estoy trabajando unas piezas lo hago con calma para que no se me dañen. Hay detalles que quizás los clientes no lo ven, pero yo, como artesano, me doy cuenta de que me falta algo y no me gusta porque soy bien detallista. Me gusta que la pieza quede bien terminada”, señaló.

Pulseras de cuero y madera. (XAVIER GARCIA)

Proceso de creación de una de las piezas. (XAVIER GARCIA)

Además de disfrutar del ambiente de fiesta y el compartir con otros artesanos, Lebrón Ortiz asegura que el proceso creativo le sirve como una terapia, incluso, le ha servido para canalizar muchas emociones por situaciones que le ha presentado la vida. “El arte de por sí es terapéutico. Uno se sienta ahí y es bien relajante trabajar. Conozco amigos que por algún diagnóstico empiezan a dedicarse a hacer algo, ya sea pintar o hacer sus cositas. Cuando mi papá murió, yo llegué a la casa y lo que hice fue que me senté a trabajar. A poner la mente a correr”, dijo el artesano. De hecho, destacó que las habilidades para el arte no son ajenas a su familia, pues sus hijas, Tanya y Nilsa Lebrón, heredaron sus talentos.

“Tengo dos hijas, Tanya es la mayor mía y la menor es Nilsa. Las dos tienen talento, les gusta hacer cosas. Tanya, sin nunca haber cogido clases de pintura, a veces hace dibujos que me dejan sorprendido porque tengo un ojo para ver el arte”, manifestó orgulloso.

Quienes deseen ver los trabajos de este artesano del patio, pueden entrar a su página de Facebook Artesanías Tanya o llamar al 787-271-1006.

