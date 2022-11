“La memoria más importante es la de mi gente”. Estas fueron unas de las afirmaciones significativas que hizo la dramaturga, directora, productora teatral, actriz y académica Myrna Casas al repasar la historia del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce y su vida misma en las artes escénicas del país.

Esas palabras volvieron a escucharse con fuerza hoy en un video de Casas que se proyectó en el vestíbulo del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré durante los actos fúnebres de la dramaturga que falleció el miércoles pasado a los 88 años.

El video narrado por la propia profesora teatral fue una pequeña muestra de la huella indeleble de la dramaturga en las tablas nacionales y cultura puertorriqueña. En el teatro ocupó todos los roles; desde actriz, escritora, dramaturga, directora, escenógrafa, productora y profesora.

Esa memoria de la que ella hablaba fue correspondida esta mañana por la clase artística del país, profesores, escritores, directores, amigos, estudiantes y familiares que le dieron el último adiós en una emotiva celebración de vida de quien fuera uno de los pilares en la historia del teatro puertorriqueño.

El CBA acogió los restos de una de las gestoras principales del desarrollo del principal centro artístico que fue impulsado por iniciativa el escritor y dramaturgo puertorriqueño Francisco Arriví y el historiador Ricardo Alegría. Casas fue parte de ese equipo que soñaba con la creación del CBA y además fue gerente general en el 2009.

Una de las partes más emotivas de los actos fúnebres fue cuando un grupo de empleados del CBA hicieron una guardia de honor a inmortal “Hortensia” de la obra los “Soles Truncos” de René Marqués.

“Myrna fue parte del sueño de Arriví de construir este centro. Ella estuvo desde el principio junto a Ricardo Alegría y fue parte de la junta de Directores del inicio del Instituto de Cultura Puertorriqueño en 1955 y ella siguió aportando para que se desarrollarse este complejo de salas que es el Centro de Bellas Artes. Ella es la piedra angular y el cimiento de que exista un Centro de Bellas Artes. Ella luego estuvo como gerente general por más de un año. Ella siempre se preocupaba por el bienestar de la clase artística del país”, expresó Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, gerente general del CBA, quien contó a este medio que cada tres semanas mantenía comunicación con Casas.

En la conversación que Pérez tuvo con Casas, la dramaturga le indicó que había sufrido una caída y a su vez le comunicó su deseo de estrenar una de sus obras “Invierno” en el CBA.

La pieza según adelantó la semana pasada la actriz Ángela Meyer a este medio se estrenará en el 2023. Precisamente una emocionada Meyer afirmó frente al ataúd que el telón de la producción “Invierno” se levantará en honor a su “mentora, amiga y confidente”.

Ángela Meyer fue una de las figuras de la clase artística que participaron en el homenaje póstumo a Casas durante la ceremonia, que incluyó además la misa a cargo de monseñor Willie Peña. El grupo de figuras de la cultura y las artes escénicas que recogió en palabras el legado de Casas estuvo integrado por Pérez de Corcho, Carlos A. Rubio, el director del ICP, Carlos Ruiz, Agnes Bosh, Luis Daniel Estrada, Idalia Pérez Garay, Tere Martínez, Lilliam Pérez, Ramón Espinosa y Rosa Luisa Márquez. Todos describieron a Casas como una “maestra, mentora y madre” en todas las facetas en las que se desarrolló desde la década de 1950 hasta el presente.

La académica descrita como una de las mujeres más generosas por la mayoría de los actores y actrices que trabajaron con ella, falleció con las “botas puestas”, ya que siempre se mantuvo activa en el teatro.

“Primero nosotras fuimos amigas por nuestras familias. Luego estudié drama y Myrna fue mi mentora, la que me abrió el mundo del teatro y ahí muchas anécdotas. Todos, todas y todes como se dice ahora estábamos enamorados de ella porque ella era la fuente de información. Ella era el teatro y los teatros. Ella nos enseñó todo el teatro del siglo 19 y siglo 20 tanto el realismo como la vanguardia. Me enseñó el teatro del absurdo y es donde me quedé estancada. Lo que puedo llamar mi oficio y mi carrera se lo debo a ella. Fuimos amigas y para mí era mi mamá postiza. La cuidé ahora cuando estuvo malita. Ella permanece conmigo, pero está en mi hombro dándome información como me dieron las otras maestras Gilda Navarra y Victoria Espinosa”, destacó Rosa Luisa Márquez, la seleccionada Humanista del Año 2022 de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

Las actrices Magali Carrasquillo y Madelyn Ortiz coincidieron en que Casas fue una maestra absoluta del teatro que debe ser estudiada y emulada entre las futuras generaciones de artistas. Ortiz tuvo el honor de ser dirigida por Casas en la obra “La casa de Bernarda Alba” y recordar lo noble que siempre fue la dramarturga le provocó llanto.

Los actos fúnebres incluyeron varias guardias de honor realizadas por el escritor y dramaturgo Luis Rafael Sánchez y los actores Jorge Luis Ramos y Marcos Cintrón, entre otros.

Los restos de Casas serían sepultados en la tarde de hoy, martes en San Juan.