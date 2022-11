La dramaturga experimental, directora, actriz y académica de teatro puertorriqueña, Myrna Casas, falleció hoy miércoles, a los 88 años de edad, según confirmó a El Nuevo Día su colega y amiga, Rosa Luisa Márquez.

“Falleció esta madrugada”, sostuvo la Humanista del Año 2022 de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

“El Instituto de Cultura Puertorriqueña y su director ejecutivo, profesor Carlos Ruiz Cortés, se unen a la profunda tristeza que embarga a la comunidad del teatro puertorriqueño tras el fallecimiento de quien fuera la gran maestra y dramaturga, Myrna Casas. La doctora Myrna Casas es un pilar de nuestra cultura y forjadora de nuestra historia teatral. Gracias Myrna por tu legado como actriz, directora, educadora, gestora y dramaturga que será de inspiración para las presentes y futuras generaciones de teatreros. ¡Que descanse en paz nuestra insigne teatrera¡ ¡Gracias Myrna!”, lee el mensaje publicado por la agencia en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Asimismo, Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, gerente general del Centro de Bellas Artes, en Santurce, recordó que “en 2019 (Casas) estrenó su última publicación teatral, ‘Otoño’, en la Sala Experimental, dirigida por Dean Zayas”.

El ejecutivo reconoció que “la huella que deja en el Centro de Bellas Artes es enorme. Gracias por su legado que nos interpela, inspira y motiva para seguir trabajando en excelencia”.

Según la biografía de Casas en el sito web de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, nació el 2 de enero de 1934, en San Juan. Su pasión por el arte escénico se manifestó desde que era niña. La pieza infantil “Pinocho”, basada en la historia escrita por el italiano Carlo Collodi, presentada por la academia de Lotti Tischer, en el Teatro Riviera, vio nacer a la futura estrella de reconocimiento internacional.

La cofundadora y directora artística de la empresa Producciones Cisne completó sus estudios universitarios en Estados Unidos, hizo su bachillerato en el Vassar College y la maestría en la Universidad de Boston. También obtuvo un doctorado de la Universidad de Nueva York.

De regreso a su natal, en 1955, incursionó en el mundo académico donde se destacó como profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Sus inicios fueron como asistente de vestuario de la también profesora Helen Sackett y su trabajo se vio reflejado en piezas como “Los títeres de Cachiporra”, “Caja de juguetes”, “Picardías de Scapín”, “Don Gil de las calzas verdes”, “La espera”, “Las galas nuevas del emperador” y “El flautista de Hamelín”. En el primer centro docente del país también fungió como profesora de Teatro y, eventualmente, como directora del Departamento de Drama.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, quien deja una huella imborrable en la historia de las artes en Puerto Rico, colaboró con diversos colegas. Fue parte del estreno de la obra “Así pasen cinco años” del autor español Federico García Lorca y “Los soles truncos de René Marqués. A través de Producciones Cisne, empresa que fundó junto a Josie Pérez y Gilda Navarra, produjo innumerables puestas en escena como “Muchachos al garete”, “Ana de los milagros”, “Las troyanas”, “Agnus Dei”, “Anillos para una dama”, “Corona de amor y muerte”, “Filumena Marturano” y la aplaudida “El gran circo eucraniano”.

/

Esta última es de la pluma de la escritora y en ella plasmó su visión particular de la realidad socio-política de Puerto Rico. La pieza fue galardonada con el premio de Dramaturgia Nacional del Círculo de Críticos de 1988.

Su aportación a la dramaturgia puertorriqueña fue constante. Hoy, las principales instituciones de la isla utilizan como referente los clásicos “Absurdos en soledad”, “La trampa”, “Eugenia Victoria Herrera” y “Cuarenta años después”. Por esto y más, los centros culturales, educativos y gubernamentales en y fuera de su tierra le rindieron merecidos homenajes que la artista pudo disfrutar en vida.

El Centro de Estudios Avanzados (2013), el Ateneo Puertorriqueño (2005), la Universidad de Tennessee (2006), el Senado de Puerto Rico (2004) y la Sociedad de Escritores de México (1990), figuran entre los nombres que reconocieron la gesta de Casas.

“A todos mis amigos, discípulos... todos esos amigos que están aquí, gracias”, expresó la artista al finalizar el homenaje más reciente que le realizó el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en junio de 2021. “Yo brego, como se le dicen ahora, con la palabra y ahora mismo no tengo. Ha sido tan hermoso este invento. A Rafael Chaves, que fue el que ideó todo, a Rosa Luisa, que fue mi discípula y amiga querida, tanta gente, discípulos tan queridos, todos... yo no sabía nada nada y realmente mi mundo es la palabra y este homenaje me dejó muda”, compartió en aquel entonces.

Fuera de las artes, Casas también se inmiscuyó en los asuntos de país. Esto la llevo a ingresar al campo político y fue electa asambleísta municipal de San Juan en el término de 1996 a 2000, bajo la administración de la alcaldesa Sila María Calderón. Nueve años más tarde, el gobernador Luis Fortuño Burset la nombró gerente general del Centro de Bellas Artes de Santurce, puesto en el que permaneció por un período adicional tras la entrada de una nueva administración gubernamental encabezada por el gobernador Alejandro García Padilla.