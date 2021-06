Entrar al hogar de la artista puertorriqueña Myrna Casas es adentrarse en su universo creativo. Al abrir la puerta de su casa en Ocean Park, aparece parte de su historia de vida desplegada en las paredes: afiches de piezas en las que ha actuado, dirigido, escrito o producido, fotografías en blanco y negro de su inolvidable papel de “Hortensia” en el clásico “Los soles truncos”, de René Marqués, reconocimientos y fotografías de sus afectos. También hay obras de arte de diversos artistas plásticos puertorriqueños, como Myrna Báez, y variadas figuras en porcelana, por donde se pasea como un equilibrista uno de los múltiples gatos que la acompañan.

Al momento de nuestra llegada, Myrna Casas está sentada -con la elegancia de siempre- en su sala conversando con el maestro Antonio Martorell, quien la entrevista para un homenaje especial que le rendirá el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, por su gran legado artístico.

Casas fue catedrática y directora del Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras, donde dejó una huella indeleble en sus estudiantes, y donde desarrolló todo un cuerpo de trabajo que ayudó a definir y darle una nueva identidad a nuestro teatro nacional.

Mientras conversa con Martorell sobre diversos temas, Casas lo mira por encima de sus espejuelos y a veces suelta una carcajada traviesa, como si todavía habitara en ella esa niña que a temprana edad se enamoró de los escenarios.

La cómplice de que estemos allí es la teatrera y discípula de Myrna Casas, Rosa Luisa Márquez, quien estará a cargo de dirigir el homenaje artístico, “Myrna querida: Absurdos en pantalla”, que se llevará a cabo de forma presencial y virtual. La cita con público limitado será el 22 de junio, a las 10:00 a.m., en el Teatro de la UPR, mientras que el evento virtual se transmitirá el 24 de junio, a las 8:00 p.m., bajo El Teatro Invita en las redes sociales y en YouTube.

Por más que intentó guardar el secreto para que Casas supiera lo menos posible del evento, no hubo manera. La veterana artista logró descifrar el acertijo y ya lo sabe todo, o casi todo, porque una cosa es saber y otra, muy distinta, es ver lo que se traman sus siempre queridos discípulos.

“La muy sinvergüenza no me quiere decir quiénes van a estar”, dice Casas sobre lo poco que ha podido guardarle Rosa Luisa acerca de este homenaje en el que ya sabe que participará Andanza, así como varios de sus “hijos e hijas”, como les llama a sus más queridos estudiantes.

El año pasado, previo a la pandemia, Rafael Chaves, director del teatro universitario, se acercó a Myrna Casas para decirle que quería llevar a cabo una celebración de su vida y la invitó a dirigir su reconocida pieza, “El gran circo eucraniano”. Pero la dramaturga de 86 años lo sorprendió con otra propuesta, presentar “Absurdos en soledad”, que escribió en la década del sesenta y que fue publicada en 1963.

“Le dije el ‘El gran circo…’, sí, pero hay más temas en Absurdos’. Hay más cosas que se dicen y que no se dicen, y a veces, lo más importante es lo que no se dice. Pensando en quién podía dirigir, dije, ‘contra, quien puede hacer esto es definitivamente Rosa”, explica.

Inicialmente, la pieza se presentaría en directo en el mismo teatro universitario, pero con la llegada de la epidemia por Covid-19 todo se trastocó y empezaron “a cambiar los muñequitos”. Fue entonces, que Rosa Luisa Márquez decidió presentar en formato híbrido las dos soledades que se trabajan en la obra - donde una actriz quiere entrar a escena y una niña le dice que eso no es un teatro, que es un parque- y el absurdo, “A persiana abierta”, que es un intento de una historia de amor intervenida por unas mujeres chismosas que están mirándolo todo a través de unas persianas y empiezan a afectar directamente la relación hasta que la acaban.

“Es un absurdo que a mí me fascina”, precisa Rosa Luisa. Myrna Casas, quien ha estado pensativa, la interrumpe. “¡Ese final!”, rememora para luego decir las líneas finales de ese absurdo que termina con “El amor, el amor, el amor, el amor, el amor…”.

Rosa Luisa sonríe al ver a su maestra disfrutarse el momento. “Hay un juego ahí de los afectos, desafectos y es muy fuerte la presencia de la mujer en esa historia porque ella es la que mantiene la esperanza de la posibilidad de la pareja, y claro, como ahora nos hablamos por Zoom se me ocurrió que esas persianas podían ser estos rostros que aparecen en el cuadriculado del Zoom… Y te estoy choteando de más”, continúa la teatrera, quien se esfuerza para guardar algún secreto del homenaje artístico.

“Ah… de los cuadriculados que vienen ahora. Las orquestas tocan en cuadriculado y los coros”, dice Myrna Casas como quien escucha y no escucha a la vez.

Además de este absurdo, en el evento se evocarán otros que aparecen en la obra original de Casas, como es una versión de “Oh, Cuando el sol”, que tendrá a su cargo Andanza. Como dice Rosa Luisa, lo interesante de los absurdos es que “son obras poéticas y abiertas y en cada momento toman un sentido nuevo alimentados por las situaciones del momento”. Estos de Myrna Casas quizás nos hablen hoy más que nunca ante la imposibilidad de la comunicación y los afectos tras la pandemia.

Myrna Casas y su querida discípula y cómplice de aventuras teatrales, Rosa Luisa Márquez.

Pero esta pieza, sobre todas las cosas, habla del gran genio creativo de Casas, una artista en todo el sentido de la palabra. No hay rol dentro del teatro que no haya desempeñado, desde vestuario, actuación, producción, dirección, dramaturgia, música, todo lo ha hecho con maestría. Fuera de las tablas, como directora del Centro de Bellas Artes de Santurce, pero sobre todo como profesora, y luego directora del Departamento de Drama de la UPR, Myrna siempre brilló por su verticalidad, disciplina, compromiso y por su alto grado de humanidad.

Por eso, al preguntarle cómo recibe este homenaje que le hace el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, afirma que con profunda humildad.

“No porque yo sea humilde, no… yo soy parejerísima a veces, y tampoco voy a decir que no me lo merezco, porque me lo merezco por el teatro. Pero no me creo tal cosa porque yo trabajo en esto y no podría hacer otra cosa”, expresa, quien recientemente terminó de escribir una nueva pieza teatral inspirada en un verano “muy particular” que pasó en la casa de los Aboy.

Casas, quien se estrenó como actriz cuando apenas era una niña de cinco o seis años, gracias a la versión de “Pinocho”, que presentó la academia de Lotti Tischer en el Teatro Riviera, señala que su vida ha sido “más o menos”, y que sus grandes satisfacciones se la ha dado el teatro y sus eternos discípulos a quienes les guarda un amor inmenso, como el que le tiene a Rosa Luisa Márquez, a quien conoció siendo apenas una niña y con la que continuó una relación que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, como le ha pasado con tantos de sus “hijos e hijas” teatrales.

El director del teatro universitario, Rafael Chaves, fue el que gestó este homenaje a Myrna Casas en el que dirán presente Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell. Aquí los tres junto a Myrna Casas.

“He aprendido mucho de todas mis maestras, pero creo que una de las lecciones con Myrna fue precisamente con ‘Absurdos en soledad’, que recoge ese interés, esa pasión, ese entusiasmo que yo tengo por ese tipo de teatro que enfatiza en la teatralidad. Es un teatro donde la obra de teatro misma te está diciendo ’esto no es la realidad, esto es otro registro de la realidad, esto es teatro’. Y Myrna tiene una serie de obras que va en esa dirección que me ayudaron a entender eso”, confiesa Rosa Luisa ante la mirada cariñosa de su maestra.

Durante el encuentro, Myrna y Rosa Luisa comparten líneas de piezas teatrales en las que han compartido como fueron “La loca de Chaillot”, de Jean Giraudoux, o “La gaviota”, de Antón Chéjov, en la que Myrna dirigió a Rosa Luisa. Ambas fueron en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, ese espacio tan importante en la vida de Casas que hoy la celebra como merece.

“Ese teatro es una verdadera joya cultural. No nos podemos olvidar que la vida cultural de muchos de nosotros sucedió allí y por eso hay que apoyarlo”, afirma la artista, quien tiene un bachillerato en Vassar College, una maestría de la Universidad de Boston y un doctorado de la Universidad de Nueva York.

“Myrna querida: Absurdos en pantalla” es el segundo gran homenaje que Rosa Luisa Márquez dedica a una de sus maestras. El primero fue “Querida Gilda”, dedicado a la fenecida Gilda Navarra, el cual se llevó a cabo en el 2015, también en el Teatro de la UPR.

“En aquel momento nos inventamos esa ceremonia para Gilda que decía que si le hacíamos eso nos halaba las patas, así que lo hicimos en contra de ella y se llamó ‘Querida Gilda’, y era una carta. Pero esa carta se le mandó tarde y queríamos esta vez mandarle una carta a Myrna, pero que le llegara y esa es ‘Myrna querida: Absurdos en pantalla’, porque los de ella son en soledad, pero estos absurdos van a ser en multitud”, concluye Rosa Luisa sobre el gran homenaje a esta gran figura del teatro nacional, quien sigue siendo esa niña/actriz que sabe divertirse en ese parque/teatro por el que ha transcurrido su vida.