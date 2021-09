Lejos de las prácticas que tradicionalmente se asocian con las fraternidades, el capítulo Lama Zeta Mía (LZM) promete ser una muy diferente, donde sobrará la hermandad de sus integrantes negros que, más allá de su etnia, se juntan para darle paso al gozo.

En este encuentro de “fraternos”, aunque tocan el tema de la raza, no es el asunto principal de la comedia teatral “Guakanda Forevel”, en la que los espectadores verán en escena a los actores Modesto Lacén, Rafael José, Alí Warrington, José “El Negro” Figueroa y Aquiles Correa.

Sus personajes se entrelazan con el del dramaturgo puertorriqueño Héctor Méndez, quien además de escribir la pieza, dirige. La puesta en escena será desde el 23 de octubre en la sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce.

Hacer un junte que permitiera darle visibilidad a actores negros y que a la misma vez tuviera como ingredientes principal el humor rondó en la cabeza de Figueroa, quien en compañía del productor Karlo Cabrera, la fueron desarrollando hasta concretarla, de la mano del experimentado elenco.

Según revelaron en conferencia de prensa, todos los actores aceptaron formar parte de este proyecto e hicieron ajustes en sus respectivas agendas para llevar esta comedia al teatro, que originalmente estrenaría en verano del 2020 y que por la pandemia había quedado pospuesta, sin la seguridad de que finalmente se llevara a cabo.

“Decidimos retomar esta maravillosa idea, que se desarrollará a futuro. Comienza con la fraternidad de los hermanos, pero se entrelazará con una segunda parte en el teatro con actrices, en lo que será una sororidad. Luego juntaríamos la fraternidad y la sororidad, todos en una película. Esa es la meta de lo que hemos querido hacer, tipo franquicia. Le hemos puesto todo el deseo, las ganas, la energía y el corazón”, dijo Figueroa, quien también es presentador del programa “Guerreros”, que transmite por Wapa Televisión.

Mientras tanto, Lacén resalta la importancia de que cinco actores negros se manifiestan en esta comedia, que salen de los prototipos de personajes negros, con sus problemas y situaciones universales, y que son profesionales. Para el actor puertorriqueño, es necesario normalizar este hecho, algo que es ejecutado “a un nivel maravilloso” en dicha obra con los diferentes roles de sus personajes.

“Es indispensable que continuemos haciendo este tipo de trabajo. Hablar de la raza no significa que tenemos que hablar del sufrimiento, de la pesadez, de la de la historia que se remite solamente a la esclavitud, sino que también se puede hablar desde el gozo. Nosotros todos estamos orgullosos de nuestras razas, de nuestros ancestros, nuestras raíces. Siento que también es importante hablarlo y celebrarlo sin tener esa pesadez y ese bagaje que está ahí latente”, manifestó Lacén, cuyo personaje “Tony” es un reconocido actor que tiene un problema y llega desesperado a buscar la ayuda de sus hermanos fraternos. Es en ese momento cuando los demás “Guakanda Brothers” se unen para salvarlo.

De igual modo, destacó la relevancia de ver en la obra cómo estos hombres se hermanan, en momentos donde la masculinidad está en crisis. “Ver a hombres unirse, ayudarse, apoyarse y quererse, es un elemento de sanación que viene a través de la risa y del teatro”, añadió Lacén.

Y es que, dentro del humor que se da como parte natural de la temática que envuelve a la obra, Figueroa subrayó el respeto que se tienen entre sí como amigos y compañeros de las artes, lo que también se ve traducido en la dinámica que se da en la puesta en escena.

El veterano actor, cantante y animador Rafael José contó que aceptó ser parte de la obra teatral, aun cuando tenía planificada una gira por Estados Unidos sobre un proyecto en aquel momento y lo dudó. Sin embargo, aceptó finalmente esta oportunidad ante el llamado de Figueroa de que se quedara, pues Puerto Rico necesitaba reír.

“Llevamos como desde el 2010 o antes con una angustia colectiva, que a mí me conmueve. Puerto Rico necesita reírse y aquí se van a reír de verdad. Es de leer el libreto y ya uno se ríe y en los ensayos nos morimos de la risa, más con lo que improvisamos. Nada de temas políticos, todo es vacilon del duro. Imagínate, una fraternidad de negros”, manifestó el también cantante y presentador, cuyo personaje es “Papa Black”.

Así también coincidió el director, al reafirmar que “esto se hizo para reír, porque Puerto Rico necesita reír”. Es por esto que cuando el productor y Figueroa le llamaron para escribir la obra, manifestó que una vez supo cuál era el elenco, los personajes salieron fácil, incluyendo el suyo.

“El personaje que interpreto, que se llama “Mother”, es una oda al público transexual para que se vea identificado también dentro de la comedia, es la que los cuida a todos ellos. Tengo un elenco maravilloso de actores que me dan el ritmo que yo quiero”, dijo Méndez.

“Estoy bien contento y feliz de estar en este embeleco, que está brutal. En los ensayos nos los gozamos un montón, no puedo imaginarme ya en escena con todos los elementos del teatro”, indicó Warrington, por su parte.

Correa fue quien último que se unió al elenco, pues aseguró que no se quiso quedar fuera de este junte de actores negros sin ni siquiera saber de qué se trataba.

“No me dejen fuera, yo me adapto. De un día para otro, se dio la sesión de fotos en aquel entonces. Karlo me dijo que sí, yo dije que sí sin hablar de los detalles con mi manager. Nos hemos involucrado y sacrificando cosas, porque en cada ensayo nos damos cuenta que tenemos un gran producto en las manos”, aseguró el actor dominicano, quien viaja desde Santo Domingo para unirse al proyecto.

“Estamos esperando a recibir esa respuesta inmediata del público, que vamos a deleitar al público directamente, no hay nada mejor que eso”, concluyó Méndez acerca de esta pieza, que esperan poder presentar ante el público boricua, que vive en Florida.

Los boletos para “Guakanda Forevel”, están disponibles en Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes, cuyo número es el 787-620-4444. Quienes asistan, deberán mostrar la evidencia de que está vacunado y debe hacer uso de mascarillas.