La Escuela Central de Artes Visuales de Santurce celebrará la apertura de su primera exposición presencial colectiva de estudiantes tras dos años de ausencia por motivo de la pandemia por COVID-19, la cual estará abierta al público en general.

La actividad, libre de costo, se llevará a cabo este jueves, 19 de mayo partir de las 5:00 p.m. y marca la cuadragésimo quinta exposición de alumnos de tan prestigiosa y reconocida institución académica.

La misma cuenta con una gran selección de obras realizadas por jóvenes artistas emergentes en una variedad de medios, entre los cuales resaltan las disciplinas de la arquitectura, cinematografía, cerámica escultórica, dibujo, pintura, diseño industrial, diseño publicitario, así como los medios de la escultura, ilustración, animación, fotografía y el grabado.

Mediante estas expresiones se comparte la reflexión de los artistas luego de dos años atípicos que dejan al descubierto sus vivencias plasmadas en dos y tres dimensiones.

“Nuestra escuela tiene un compromiso con la formación integral del estudiante y el potencial creativo en las artes visuales. La institución posee un ecosistema artístico y académico que propicia el desarrollo de la sensibilidad estética, la capacidad creadora, la producción artística y el desarrollo cognitivo para forjar mejores individuos en nuestra sociedad”, manifestó en un comunicado la directora de la escuela, la Dra. Cynthia López Burgos.

La muestra representa un devenir de la gestión artística del talento de los estudiantes ante una nueva realidad de vida que tiene como meta desarrollar la sensibilidad, el conocimiento y el juicio crítico de lo que es el arte contemporáneo y su función en el presente.

“A pesar de todo lo que hemos vivido en nuestra isla durante el pasado año, el compromiso de nuestra facultad y estudiantes mantuvo la calidad del trabajo que se lleva a cabo en sus aulas y en esta edición, se escribe otra página de la historia del país que sin dudas demuestra que en Puerto Rico tenemos una gran capacidad de resiliencia”, añadió López.

Las visitas posteriores a la apertura serán de lunes a viernes a partir del lunes, 23 de mayo, de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. hasta el 8 de junio. No habrá visitas el viernes, 20 de mayo ni el miércoles, 25 de mayo. Se requiere el uso de mascarilla en todo momento.