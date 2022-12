Mientras a la distancia se escuchaban los acordes del tradicional cuatro puertorriqueño, junto con la voz sonora de varios trovadores, cientos de personas se acomodaban frente a la tarima localizada en el frente marítimo de Cataño para disfrutar de la buena música, del ambiente festivo y de cerca de 300 artesanos que participaron de la primera edición de La Feria en Cataño.

Promocionadas como un evento que vino a sustituir la desaparecida Feria de Bacardí, que tanto éxito tuvo en la década de 1980 y 1990, esta nueva festividad brindó un sabor especial a los asistentes. Esto se debió, no solo por la cercanía de la Navidad, si no por la gran cantidad de recuerdos y emociones que le proveyeron a aquellos que habían vivido la época de gloria de la actividad que se llevaba a cabo los primeros dos fines de semana de diciembre en los predios de la destilería Bacardí.

“Hasta ahora, todo ha estado muy bien”, indicó Héctor Salas Berríos, quien se encontraba junto a su esposa Nancy Pagán, quienes son vecinos de Vega Alta. “La verdad es que recordar aquellos tiempos de la Feria de Bacardí es algo bonito y fue en un lugar donde tuve buenos recuerdos. Obviamente, me parece que no va a tener comparación con lo que fue, pero este es el primer año que se hace aquí y pienso que todo está quedando bien”.

A primera hora de la tarde, en momentos en que se llevaba a cabo una competencia de trovadores, con la participación de cantantes como Luis Rodríguez Báez y Víctor Manuel Reyes, entre otros, los asistentes aplaudieron y disfrutaron del talento de estos artistas de la improvisación y de la rima. Más adelante en el día, el grueso del público en ese momento, disfrutó de los bailes típicos y folclóricos desplegados por el grupo Areyto.

“En términos de la oferta musical, es bien variada y para todos los gustos”, explicó Lisandra Matías, quien también había disfrutado anteriormente de las Fiestas originales. “Los mejores artistas están más tarde en la noche, pero comoquiera es muy bueno. Todo ha estado bien organizado, bien tranquilo y se ve bien familiar, o sea que se supone que todo el mundo pueda venir”.

Al igual que en los años pasados, la destilería Bacardí es el auspiciador principal de este evento y ha sido pieza clave para todo el montaje en Cataño, razón por la cual en la empresa se sienten sumamente complacidos con los resultados. “La experiencia de que la feria haya regresado ha sido súper buena. Ha habido público desde las 9:00 a.m. viendo los artesanos y mirando las experiencias. Ha sido algo muy bonito”, explicó Sofía Montañez, gerente de marca de Bacardí en Puerto Rico. “A horas de la tarde de ayer sábado nos dijeron que nos habían visitado aproximadamente 15,000 personas, pero entiendo que luego en la noche sobrepasamos ese número. La alegría se siente, definitivamente, y volver a abrir las navidades con la Feria ha sido espectacular”.

El sábado al mediodía se llevó a cabo una competencia de trovadores en La Feria en Cataño, donde pasaron cantantes como Luis Rodríguez Báez y Victor Manuel Reyes, entre otros. (Carlos Giusti/Staff)

Muchos artesanos

Uno de los detalles que más disfrutó el público fue la presencia, a lo ancho y largo del frente marítimo de Cataño fue la presencia de los artesanos puertorriqueños, los cuales aprovecharon la ocasión para vender sus productos.

“Ayer y hoy ha sido espectacular. Nos ha ido muy bien y hemos tenido muy buenas ventas. El público ha apreciado mucho el talento local”, indicó Margie Ramírez, quien se encontraba junto al artesano Eddy Pérez Pérez piezas originales hechas en madera.

Durante La Feria en Cataño se presentaron cerca de 300 artesanos a vender sus obras y productos, como fue el caso de Eddie Pérez y Margie Ramírez. (Carlos Giusti/Staff)

Además de lo que representa para ambos las ventas de sus obras, también entienden que tienen una responsabilidad con Puerto Rico de mantener vida la cultura. “A mí me gusta que los niños y los jóvenes se entusiasmen al ver nuestras obras, para que continúen la tradición, porque en algún momento ya nosotros no vamos a estar y ellos serán los que continuarán con esta tradición y este legado. Porque los artesanos somos partícipes de darle vida a la cultura de Puerto Rico”, explicó Pérez Pérez.

Por su parte, para la artesana Mildred Collazo, quien reside en Cataño, este es un momento lleno de emoción el cual espera repetir por muchos años. “Después de casi 13 años que no se había hecho la Feria Bacardí, esto ha sido fenomenal. Las ventas han estado tan buenas, que me he quedado sin mercancía. La gente ha sido muy dada a festejar el nuevo comienzo de Bacardí y espero que sigan haciendo lo mismo todos los años, ya que ha sido espectacular”, comentó la artesana, quien hace joyería fina con semillas, camándulas, granate y caracoles, entre otros.

La Feria en Cataño tuvo un gran cierre en domingo en la noche con la presencia en tarima de grupos y cantantes de alta calidad como Algarete, Plenéalo, La Secta y Milly Quezada, quien estuvo a cargo del último espectáculo del evento.