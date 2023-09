Aquel 11 de septiembre cambiaría la historia del mundo para siempre. Mucho antes del ataque terrorista a las torres gemelas de la Ciudad de Nueva York, esa fecha ya conmemoraba un horror de antaño en América Latina. Traición, tortura, desaparición, violación, abuso, silencio, muerte: dictadura.

Esa palabra, “dictadura”, podría parecer un concepto muy alejado de Puerto Rico. Pero si algo saben los historiadores, es que cuando el mal desea propagarse, hay que estar atentos a las señales. El 11 de septiembre de 2023 marcó los 50 años del golpe de Estado en Chile que acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende y en el que el general Augusto Pinochet tomó por la fuerza el poder. Los años de Pinochet estuvieron marcados por abusos terribles por parte del gobierno, abusos de los que cinco décadas después, una gran parte de la población de Chile intenta recuperarse.

PUBLICIDAD

Ante este contexto, los profesores Marcelo Luzzi y Windy Cosme de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras han organizado una exhibición que trae a la luz los horrores de la dictadura chilena y que a la vez sirve como un tipo de cuento con moraleja del que cualquier persona puede aprender.

San Juan,PR. 15 de septiembre de 2023. Presentan exhibición “Secretos de Estado. Historia desclasificada de la dictadura chilena” en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fotos por Nahira Montcourt. (Nahira Montcourt)

La exhibición, titulada “Secretos de Estado: historia desclasificada de la dictadura chilena 1970-1990″ es un proyecto expositivo original de Peter Kornbluh, director del proyecto Documentación sobre Chile del Archivo Nacional de Seguridad Nacional, y consiste en una serie de documentos tanto del gobierno chileno como del gobierno estadounidense en el que quedan constatados operativos secretos, misiones, conversaciones y otras comunicaciones durante el tiempo de la dictadura.

“Esto fue una exhibición que se presentó originalmente en el 2017 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile. Nosotros tenemos un proyecto de colaboración con la Universidad de Michigan y en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado, hemos desarrollado este proyecto conjunto”, explicó la profesora Windy Cosme quien estuvo a cargo del diseño de la exhibición que estará hasta el 3 de octubre en el Centro de Estudiantes.

“Nuestro ejercicio fue crear una exhibición para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el espacio con el que contábamos. Uno de los elementos que quisimos utilizar, que fue parte de las metodologías también del museo, era presentar una historia de los documentos, cuándo entonces empieza a surgir esa documentación relacionada con Chile desde que Salvador Allende ganó las elecciones en el 70 y cómo en un momento dado se filtran esos documentos, en un momento en que no se pretendía una desclasificación”, sostuvo.

PUBLICIDAD

De las paredes de un pequeño salón en se pueden ver decenas de documentos oficiales que narran una gran parte de una de las etapas más oscuras de la historia reciente de Latinoamérica. Además de los impresionantes documentos en los que se pueden ver conversaciones entre personajes históricos como el presidente Richard Nixon y Henry Kissinger sobre intervenir en Chile, los organizadores también quisieron incluir elementos audiovisuales a la exhibición, por lo que comisionaron un video que narra la trayectoria de la dictadura desde sus inicios hasta el plebiscito chileno de 1988 que acabó con el mandato de Pinochet.

La exhibición que trae a la luz los horrores de la dictadura chilena y que a la vez sirve como un tipo de cuento con moraleja del que cualquier persona puede aprender. (Nahira Montcourt)

“La selección de los documentos que están en la exhibición son 27 documentos que van desde 1970 hasta 1989. Así que tenemos un primer documento de la reacción del gobierno de los Estados Unidos al triunfo de Salvador Allende en las elecciones y en el que se da ese primer plan que lo primero que busca el gobierno de los Estados Unidos es que no se llegue a la toma de posesión. Luego de darse la toma de posesión tenemos unos documentos que evidencian el plan de Estados Unidos para desestabilizar, hacer gritar, que es literal lo que dice el documento la economía chilena, hasta que se llega al golpe de Estado”, dijo la profesora Cosme, quien actualmente está terminando su doctorado en historia con una tesis sobre el Museo de la Memoria en Chile.

El historiador Marcelo Luzzi, por su parte, expresó satisfacción ante la reacción de los estudiantes y personas que han llegado hasta la exhibición. “La verdad que por parte de los estudiantes ha habido mucha sorpresa, porque algunos obviamente sabían, pero como que no dimensionaban. Entonces yo creo que en cierto punto tener un video, ver una serie de documentos que normalmente no están tan acostumbrados a ver este tipo de documento, les impactó mucho”, dijo.

PUBLICIDAD

“La verdad que es una satisfacción porque realmente estaba pensada para eso, para despertar una cierta conciencia. Nosotros decimos que el objetivo de la universidad es generar un pensamiento crítico, pero una defensa de algo que nombramos como democracia, no podemos no defender la democracia al margen de las opiniones políticas que tengamos. Es decir, tiene que haber una condena rotunda a un golpe de Estado. Y es en ese sentido lo que nos muestra un poco esta exhibición y que me parece que los estudiantes, desde esa perspectiva, lo han entendido y el público general que se ha acercado también”, continuó.

Pero más allá de un retrato del pasado, para Luzzi una exhibición como esta habla también del mundo de hoy. En un contexto en el que las ultraderechas alrededor de América Latina cobran fuerzas, como en el caso de Argentina, donde Javier Milei se perfila como uno de los candidatos más fuertes, el ejercicio de recordar es más importante que nunca.

“Nosotros inauguramos un día cinco y hablando de Milei, el día 4 hubo un evento en el Congreso de los Diputados en Argentina organizado por su partido y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que era una alabanza de militares genocidas. Diciendo ‘vamos a reconocer a los que vivieron la violencia de la izquierda’. ¿Hubo violencia de la izquierda en América Latina? La hubo, eso no se discute. Ahora bien, la equidistancia no se puede sostener, porque hay una violencia que es producto de un aparato represivo del Estado. Si hubo cualquier tipo de violencia por parte de alguien que quebrantó la ley. En un Estado democrático se juzga a esa persona, no se la detiene y se desaparece. Eso es lo que hicieron las dictaduras”, sostuvo el profesor.

PUBLICIDAD

“¿Qué papel juegan estas exhibiciones? Me parece que una defensa sin ambages de una democracia y también una defensa sin ambages frente al negacionismo que supone decir ‘bueno, pero si no hubiera habido este golpe de Estado, Chile, hubiera devenido en tal’. Eso no lo sabemos”, continuó.

“Nos muestra sobre todo una convicción de que algo que se dice mucho en América Latina, esa idea del ‘nunca más’, tiene que ser una realidad incuestionable”.

“Secretos de Estado” estará en exhibición hasta el 3 de octubre y como parte de la conmemoración de los 50 años del golpe se estará llevando a cabo un ciclo llamado “Historia y Memoria. A 50 años del Golpe de Estado chileno”, que contará con dos conferencias y tres proyecciones comentadas de documentales que pretenden ayudar a contextualizar la exhibición. El ciclo culmina en noviembre con el Simposio Internacional Historia reciente y memoria de las dictaduras cívico-militares, organizado conjuntamente entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Chile.