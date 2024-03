La música de cine es la protagonista del próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

“Este concierto va a ser uno muy especial, pues tendremos varios estrenos locales de obras, que se efectuarán en sus versiones auténticas , tal como fuesen compuestas por sus autores y grabadas en estudios de Hollywood o Europa. Distinguimos este concierto con el rigor que plantea haber tenido acceso a los archivos de la prestigiosísima firma especializada en música de cine JoAnn Kane Music Service de Los Ángeles. Desde The Abyss por Alan Silvestri hasta Courage Under Fire por James Horner; tendremos algo para todos, celebrando además a la grey infantil con selecciones de la clásica franquicia de dibujos animados Ice Age”, expresó el maestro Irizarry.

La primera parte del concierto, “Al cine con Nuestra Sinfónica”, estará compuesta por las piezas “The Abyss Finale” de Alan Silvestri; “Terrorist Entrance” de Michael Kamen, que aparece en la película “Die Hard”; el tema principal de la película “Hoffa”, compuesto por David Newman; la suite no. 2 de Aliens “Newt and Face Huggers” de James Horner y “The X-Files Post Modern Prometheus” de Mark Snow.

También se interpretarán la suite Ice Age de David Newman, la suite “Ice Age: The Meltdown” de John Powell y “Miracle at Manchester: Trust in God” de Emmanuel Segarra. La noche culminará con dos obras de James Horner: el tema principal de la película “Cocoon” y “The Elegy Hymn” de Courage Under Fire.