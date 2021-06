Luego de semanas de incertidumbre y de conversaciones constantes con varios legisladores, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) logró que se mantuviera la restitución presupuestaria propuesta por el Senado que le asignaría $739,000 para su operación.

Miguel Rivera Trinidad, trombonista de la agrupación y presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos, dijo que tras múltiples reuniones se logró dicha restitución, que le permite un respiro a la principal orquesta del país, aunque no sabe por cuánto tiempo.

“De los $1.6 millones que estábamos reclamando se lograron $739,000, que eso no da, pero por lo menos es un paso adelante y eso es lo importante. Queremos agradecer al público por su apoyo porque hubo muchas llamadas a la Legislatura a los senadores y tengo que ser bien honesto y bien sincero y lo único que falta es la firma del gobernador, pero el gobernador siempre nos ha apoyado”, expresó vía telefónica.

Rivera Trinidad explicó que la Junta de Supervisión Fiscal envió una carta al presidente del Senado, José Luis Dalmau, condicionando la aprobación de dicha enmienda a que se ejecutaran varios señalamientos que hicieron al presupuesto. “Si solucionaban eso, entonces sí lo aprobaban, y todo indica que sí se hizo según declaraciones del propio senador Zaragoza (presidente de la comisión de Hacienda del Senado)”, sostuvo.

El músico aclaró que, aunque este paso es importante, queda un largo trecho por recorrer ya que los fondos aprobados permiten comenzar a operar en agosto, pero sin garantías. Se desconoce qué pasará con la contratación de varios músicos que acaban de ganar por audición una silla en la orquesta, así como el futuro del Festival Casals, los conciertos educativos y los municipales, pues lo mínimo que necesitan para esta operación ($1.6 millones) no fue aprobado.

“El problema grande de esto es que la Junta y lamento decir que algunos legisladores, no entienden que una Orquesta Sinfónica trabaja con dos años de adelanto. Para nosotros conseguir al chelista Yo-Yo Ma tenemos que contratarlo con tres años de anticipación, igual con los directores de renombre que vienen aquí anualmente, y si no tenemos el dinero presupuestado, no podemos contratarlos”, explicó Rivera Trinidad, quien, junto al resto de los músicos de la OSPR, continuará insistiendo para que se vea el trabajo que llevan a cabo como un servicio esencial para el país.

“Con lo mínimo haremos de tripas corazones, pero vamos a seguir luchando hasta salvar la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico”, concluyó.