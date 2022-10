La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) –bajo la batuta del maestro Rafael Enrique Irizarry, su director asociado– presentará el concierto gratuito para todo el público “Un ‘Halloween’ en Claroscuro” el jueves 27 de octubre –las 7:00 p.m. – en el Teatro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

“El concierto será como el claroscuro de ‘La Ronda Nocturna’ del pintor neerlandés Rembrandt. También habrá ironía, buen humor y un poco de irreverencia, pero siempre con buen gusto”, expresó el comunicado deprensa el maestro Irizarry sobre el concierto especial.

“Es un programa de impresiones fugitivas; con un poco de un compositor, una porción de otro. Oiremos como a través del tiempo cada cuál contempló eso que últimamente llamamos el lado oscuro. Esta presentación responde igualmente a la encomienda de esta orquesta: inspirarles, con algo que edifica y reconforta. Lo haremos con la mejor música, a cargo de nuestros mejores artistas, los de nuestra Sinfónica”.

Durante la primera parte del concierto, la OSPR interpretará piezas clásicas como “El mar y la barca de Simbad”, de la suite sinfónica Scheherezade, de Nikolai Rimsky-Korsakov; el scherzo de la música incidental a Un sueño de una noche de verano, de Félix Mendelssohn; el segundo movimiento de la Sinfonía No. 5 de Dimitri Shostakovich; el “Saturday Night Waltz” del ballet Rodeo, de Aaron Copland; el tercer movimiento de la Sinfonía No. 1 de Gustav Mahler; la “Marcha al Cadalso”, de la Sinfonía Fantástica, de Héctor Berlioz y la “Danza Macabra”, de Camille Saint-Säens.

Durante la segunda parte del concierto se ofrecerán melodías de reconocidas películas como Star Wars, El Mago de Oz, The Dark Knight, The Lord of the Rings, The Phantom of the Opera y Harry Potter.

La admisión al concierto es gratuita tanto para los estudiantes como para el público en general. Para mayor diversión, se exhorta al público a usar disfraces.

Más información sobre este y otros conciertos de la OSPR en Facebook e Instagram.