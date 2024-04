La visita de Esmeralda Santiago: un impulso para la escritura creativa en la Universidad del Sagrado Corazón

“Para mí es un gran honor poder hablar con ellos acerca de esto y a ver si tienen interés, si les gusta la lectura y también la inspiración de estar en una biblioteca. Para mí eso fue lo que me salvó y a casi todas las escritoras que están trabajando ahora en los Estados Unidos de Puerto Rico. Todas las escritoras puertorriqueñas siempre me hablan, ‘a mí me salvó la biblioteca pública’. Y, según me han dicho, aquí en Puerto Rico hay muy pocas”, dijo Santiago.