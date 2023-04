Era el año 1993. Bill Clinton iniciaba su término como presidente de Estados Unidos —que terminaría en un gran escándalo— y un cirujano pediátrico, que bailaba “La Macarena”, se estrenaba como gobernador de Puerto Rico. El internet y las computadoras apenas empezaban a formar parte de algunos hogares y los celulares con pantallas táctiles gigantes eran todavía una fantasía de la ciencia ficción, junto a los carros voladores.

Una mujer puertorriqueña de mediana edad viviendo en Nueva York decidió escribir un libro sobre su vida. La premisa era sencilla, era el típico caso de una familia que, con la esperanza de una mejor vida, —un sueño americano— se trasladó a Estados Unidos para encontrarse con la difícil realidad de ser extranjeros con papeles. El libro llevó por título “When I Was Puerto Rican” (Cuando era puertorriqueña) y su publicación cambió la vida de Esmeralda Santiago para siempre.

Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero Esmeralda Santiago sigue creyendo en el poder de escribir historias sobre Puerto Rico y su gente. “Mi intención como escritora puertorriqueña es escribir acerca de la vida de los puertorriqueños, los de antes y los de ahora”, expresó.

La autora, que se encuentra en la isla como parte de la Feria Anual del Libro de Caguas, habló con El Nuevo Día, sobre su nuevo libro “Las Madres”, el impacto de su trabajo, los cambios en la sociedad puertorriqueña y la batalla cultural que se libra en Estados Unidos.

Santiago explicó que con su escritura ha tratado de proyectar las luchas puertorriqueñas a través del tiempo. “Ahora en ‘Las Madres’ estoy en el 2017, durante la época de [los huracanes] Irma y María. Es la historia de un grupo de mujeres que son familiares y amigas que se encuentran en la isla durante el huracán y los días después. Para mí era bien importante escribir acerca de esa situación, porque en los Estados Unidos tienen unas memorias bien cortas para ese tipo de cosa que pasa aquí en Puerto Rico. Pero nosotros los puertorriqueños nunca olvidamos de eso y yo quería que hubiera un récord de lo que sucedió aquí y que sigue sucediendo”.

Abundó, además, en la lucha cultural que se está dando en algunos estados como Florida, donde libros están siendo prohibidos porque su contenido no se alinea con el discurso y la ideología de su gobernador. “Yo creo que eso es algo bien, bien peligroso. Cuando empiezan a quitar libros de las bibliotecas o no permitir a los jóvenes leer lo que quieren leer”, sostuvo Santiago.

“Mis libros los han sacado de bibliotecas y desafortunadamente a algunas personas no les gustan, no quieren saber de lo que yo escribo. Pero yo encuentro que mientras más cosas prohíban, más interés tendrá la gente en buscar, especialmente los jóvenes. Los jóvenes están llenos de curiosidad, quieren saber lo que está sucediendo y lo buscan y lo encuentran. Yo no creo que es para el gobierno decirnos lo que podemos o no podemos leer. Eso no es parte de lo que esperamos de ellos y tampoco es el trabajo de ellos”, continuó.

El contexto y las oportunidades para autores puertorriqueños en Estados Unidos también ha cambiado mucho, dijo. “Somos muchos más los que estamos escribiendo en inglés en los Estados Unidos que somos de origen puertorriqueño. Cada libro de un escritor o una escritora puertorriqueña que tiene éxito fuera de Puerto Rico y adentro de Puerto Rico le da la oportunidad a otros escritores y a otras escritoras a que intenten escribir sus historias”.

Santiago se mostró preocupada por los grandes cambios que percibe en la isla, en especial, con la pérdida de la cultura. “Lo más sorprendente para nosotros, los que vivimos fuera de la isla, es lo rápido que está cambiando Puerto Rico, porque yo soy de una generación del siglo 20. Yo veo cada día más la influencia de la cultura norteamericana. Yo veo mucha pérdida de la cultura puertorriqueña. Yo quería ir a un cafetincito para sentarme a tomar un café, pero lo que hay son Starbucks por todos lados. Hemos perdido algo”, opinó. “En vez de un cafetín está un Starbucks, perdimos algo de nuestra cultura”.

La escritora hizo un llamado para que las nuevas generaciones tomen las riendas del país y preserven aquellas cosas que distinguen a la isla. “Nosotros estamos luchando por mantener nuestra cultura puertorriqueña y aquí en Puerto Rico ustedes también tienen que hacerlo. Tienen que escribir acerca de sus experiencias, ustedes tienen que pintar, ustedes tienen que escribir canciones, ustedes tienen que crear arte, porque es el arte lo que pasa la cultura de un sitio a otro, de una persona a otra”.

“Es bien importante que ellos, como la juventud, sean los guardianes de la cultura. También tienen que recuperar lo que se ha perdido, porque las cosas, cuando se pierden, a veces se pueden recuperar”, dijo.

“Yo no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo, pero yo sé que pueden hacerlo”.

La Feria Anual del Libro

Esmeralda Santiago será parte de un conversatorio este sábado, a las 4:45 p. m., en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La Feria Anual del Libro continúa este viernes y se extenderá hasta el sábado con una serie de paneles y actividades que contarán con la participación de varios autores puertorriqueños.

El vierne,s a las 5:00 p. m.. habrá una mesa redonda titulada “¿Quién me puede publicar un libro?”, junto a los portavoces de varias casas editoriales locales. También se llevará a cabo un panel sobre las identidades y el futuro de la literatura puertorriqueña a cargo de Mayra Santos Febres.

El sábado al mediodía la mesa redonda “El texto híbrido: la ruptura de las fronteras” con la participación de Mayrim Cruz Bernal, José Rabelo y Norma Lisa Rosa. También se llevará a cabo el panel “Los rostros de la escritura: la vida real de los autores” y un diálogo sobre los 40 años de la novela “Seva” con su autor, Luis López Nieves, y el periodista Benjamín Torres Gotay.