Desde muy pequeña sabía que le gustaba el arte, aunque también le encanta la cocina y hacer galletas. Pero hoy, a los 14 años, la joven está segura de que pintar y crear piezas únicas “puede ser algo muy importante que dirija mi vida”. Y se quiere dar a conocer simplemente como Herrera, sin nombre ni segundo apellido. “Así, solo Herrera”, dice risueña mientras asegura que empezó a “tomar más en serio” la pintura hace como tres años.

Sin embargo, afirma que nunca ha tomado clases de pintura o de técnicas para pintar más allá de un curso de introducción y lo que ha aprendido a través de videos por internet.

“Comencé a dibujar desde pequeña, aunque me distraía mucho con otras cosas. Pero hace como tres años comencé a experimentar con diferentes medios y la experiencia me encantó”, agrega la adolescente, quien trabaja la acuarela, el gouache y el acrílico, además de producir calcomanías, prints y hasta pantallas y llaveros.

Precisamente, algunas de sus obras se exhibieron por primera vez este pasado fin de semana en la feria de artesanos en el centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo, y la joven está encantada con la experiencia. “Espero volver el mes que viene”, agrega esperanzada, mientras agradece a Sonia Burgos, otra artista que la alentó y la ayudó a llegar a esta feria.

PUBLICIDAD

Su padre, el artista gráfico Carlos Herrera y su madre, Marisol Sánchez, apoyan a la jovencita en su interés en el arte. De hecho, la joven indica que su padre fue quien le dijo que “ese podía ser mi trabajo”. “Él me dijo que, potencialmente, yo podía tener una vida con esto”, agrega Herrera, quien estudia el noveno grado en la escuela especializada University Gardens, en Hato Rey. Mientras que Sánchez detaca el manejo de los colores que hace la incipiente artista. “Su padre dice que sabe muy bien utilizar los colores”, explica la orgullosa madre mientras muestra el dibujo de la diosa Afrodita y los tonos que utilizó Herrera para destacar su figura.

Entre las piezas que se destacan por su belleza, hay varias diosas. Entre ellas, Afrodita; Eliisee, la diosa de la luna y el sol; Edith, la diosa de la primavera, y la reina de Syrca, que, según dice, es la diosa del “underground”. Esta serie la comenzó a partir de una tarea que le asignó un maestro para hacer un trabajo creativo en su clase de español.

“Teníamos que hacer un trabajo relacionado con un mito griego o romano. Yo hice mi dibujo de Afrodita, que siempre me la he imaginado negra, se lo dije al maestro y le gustó mucho la idea. Fue algo que me salió muy fácil y fue hermoso dibujarla”, comenta, mientras destaca que este dibujo fue su punto de partida para crear las demás y todas son negras.

Tres de las diosas que ha creado la artista Herrera: Afrodita, Edith, la diosa de la primavera, y Eliisee, la diosa de la luna y el sol. (Vanessa Serra Díaz)

Así nació Eliisee, que usa unas pantallas doradas “porque es la manera de ella obtener energía” y que se destaca también por su cabello de nubes, “una creación totalmente mía, inspirada en la mitología en general”. Mientras que Edith, la diosa de la primavera, “es la diosa vengadora, la que le gusta tomar lo que es suyo, que le gusta lo verde de la naturaleza”.

PUBLICIDAD

“En mi mundo son así”, dice a modo de explicación de lo que ella considera romper los esquemas. “Es romper con lo que alguien crea que no se puede o no se debe hacer, es experimentar o pintar en un medio mixto que nadie pensó que se podría hacer”, agrega Herrera para describir su estilo y lo que le gusta crear.

“Mi estilo es cambiante, depende del estado de ánimo. En acrílico, por ejemplo, tiendo a ser más surrealista, mientras que en acuarela busco capturar la (idea) de lo que quiero dibujar. Mientras que, en ilustración digital, me gusta romper esquemas. Todo depende del medio que esté trabajando”, explica la artista de cabellos pintados de verde que, según indica, le encanta. “Me encanta el color; pero también me lo he pintado de azul, violeta y rosa. A mi mamá le gusta, aunque al principio no le gustó mucho”, añade risueña.

En el futuro, la artista espera poder tener su propio espacio para cuidar niños porque “me gustaría tener un centro de cuidado creativo, donde yo les pueda enseñar a pintar, a hacer música, a cocinar”. Pero de inmediato afirma que “tengo un montón de ideas” relacionadas con el arte. Entre ellas, menciona que le encantaría ilustrar un cuento de niños.

De lo que sí está segura es que quiere hacer algo “que tenga que ver con influenciar las mentes de la gente joven”. De la misma forma, a la artista le gustaría que se le diera más espacio a niños y jóvenes para que también puedan mostrar sus creaciones artísticas.

PUBLICIDAD

“En mi escuela, hay muchos jóvenes talentosos que también pintan. Además, tengo una amiga que escribe brutal. Me gustaría que más adelante se haga una exhibición, ya sea en San Patricio o en cualquier otro lugar, pero que sea para que niños y jóvenes puedan mostrar sus obras. Un lugar donde puedan compartir su arte, ya sean poemas, cuentos, pintura, galletas… Las creaciones que tengan”, afirma la talentosa artista, mientras destaca la importancia de influenciar y ayudar para que los jóvenes desarrollen sus sus talentos. “Me gustaría ser ejemplo, que esos niños que pintan o hacen algo, me vean y digan ‘yo también puedo hacerlo’”.

Por lo pronto, se siente más que feliz con la experiencia en San Patricio porque, además, pudo comprobar que su trabajo gustó mucho. “Las diosas han gustado mucho. Ha sido increíble”, exclama emocionada.

Más información

Herrera espera tener eventualmente su tienda online, pero mientras tanto puedes ver sus trabajos a través de Instagram: beedrawseverything/ y en Tiktok @beedrawseverything o enviando un mensaje electrónico por Gmail: @beedrawseverything.