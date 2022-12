Son muchos los “sombreros” que tiene Robert “Bobbito” García, un versátil artista de ascendencia puertorriqueña, también conocido como DJ Cucumber Slice y Kool Bob Love, nacido en Nueva York. Tal y como él mismo se describe, es cineasta, músico, productor, exjugador profesional de baloncesto, entrenador y escritor, facetas de su vida que le encantan y que lo mantienen siempre muy activo en diversos ámbitos de la sociedad. Además de miembro de la Rock Steady Crew, uno de los grupos de “breakdance” más importantes de la historia.

En estos días, además, celebra la publicación de su primer cuento infantil, “Aim High, Little Giant, Aim High!”, ilustrado por la artista puertorriqueña Estefanía Rivera Cortés. Un libro en el que narra la historia de Taína, una niña de nueve años, novata en el baloncesto, quien aprende valiosas lecciones de vida durante la pandemia, tanto de su familia como de sus amigos y de la comunidad donde vive en Brooklyn.

La motivación para escribir este cuento, comenta el autor, surgió a partir de una petición para que escribiera un libro de ficción sobre el tema que él quisiera. “Que yo sepa, no hay ningún libro con una narración sobre una niña que juega baloncesto callejero. Por eso desarrollé un cuento de ficción basado en mis experiencias y la de mi hijo durante la pandemia, pero usando el baloncesto y la comunidad para apoyarnos. Es un cuento muy positivo con una protagonista que es afroboricua. Yo quería hacer algo que fuera diferente y único, que hable de mis intereses, pero tiene el fin de que los que lean el cuento se vean reflejados”, explica el también sociólogo, egresado de la Universidad Wesleyan.

Es, sobre todo, afirma el autor, una historia sobre la relación de una hija y su papá, aunque aclara que la madre también la apoya. “El papá apoya a su hija en su deseo de jugar baloncesto y de todo lo que ella quiera. Pero en realidad hay muchos mensajes y lecciones dentro de la historia. Para mí fue un reto escribir sobre una niña, pero me gustan los retos y por eso decidí seguir adelante para alcanzar mi meta”.

Por ejemplo, explica que en el cuento se toca el tema del “homeschooling”, una alternativa al modelo tradicional de enseñanza en la que la educación de los hijos es en casa, bajo la tutela de los padres. “En las páginas del cuento hay mucho aprendizaje”, reitera y menciona las matemáticas, las ciencias, la historia del deporte, historia de Puerto Rico, de la cultura africana y de Estados Unidos, entre muchos otros temas.

Entre las reseñas que ha recibido, dice García, ha tenido muy buenas críticas en diversos medios de difusión nacional donde se destaca cómo la narración entrelaza muy bien el “aprendizaje socioemocional con las matemáticas, las artes, la justicia social, la identidad, la cultura y la educación deportiva, todo ello de una manera divertida”.

“Es un libro que está dedicado a todos los niños del mundo que juegan a la pelota al aire libre, manteniendo el deporte más puro posible, y a sus padres, cuidadores y a la comunidad que proporciona espacio seguro para que estos pequeños gigantes ‘apunten alto’”, expresa el Bobbito, apodo con el que es más conocido en su entorno. “Nací en Nueva York en 1966, pero mi papá es de Ceiba y mi mamá es de Barranquitas. Ellos se mudaron acá en los años 50 con la gran migración de boricuas a Estados Unidos. Pero estoy muy orgulloso de ser boricua”, agrega durante una entrevista telefónica desde su hogar en la Gran Manzana.

No es su primera publicación. También es el autor del “mejor libro sobre las primeras décadas de la relación entre la calle, la moda y las tenis”, titulado ‘Where’d you get those’ que, según se ha publicado, es la primera vez que alguien escribe sobre la “cultura sneaker”, además de hacer un análisis de la cultura subterránea de la zapatillas deportivas. “Es un libro que documenta esa historia”.

“El libro de ahora es una ficción para los niños y jóvenes, pero también para los adultos porque los que lo han leído me han dicho que lo han disfrutado mucho, incluso adultos sin hijos”, afirma entre entusiasmado y sorprendido, mientras comenta que jugó baloncesto profesional en Puerto Rico durante la temporada de 1987 con los Capitanes de Arecibo. Dice que, como disc jockey (DJ), también ha visitado la isla en múltiples ocasiones, además de a sus familiares en Barranquitas, Caguas y Santurce.

“Visito la isla casi todos los años. He tocado en el Museo de Arte de Santurce, La Factoría y Candela, en el Viejo San Juan, además de participar en diferentes eventos, como en un juego que participé en 2006 en el Coliseo de Puerto Rico que fue transmitido por ESPN. Me encanta el ambiente y la gente allá”, afirma García, quien también es productor de música y ha sido reconocido por el programa de radio más importante en la historia del género musical hip hop, “The Stretch Armstrong and Bobbito Show” que lanzó a la fama a artistas como Notorious Big, Nas, Wu-Tang Clan y Jay-Z, entre muchos otros nombres que luego se destacaron a mediados y finales de la década de 1990.

El libro está disponible en Puerto Rico en Libros 787 en Santurce y a través de su sitio web www.libros787.com. También se consigue en www.aimhigh.com