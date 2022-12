Hace tres años y medio, la puertorriqueña Evelyn Allendes adoptó a su querido perrito Bear. Y como toda amante de los animales, dice que ha sido una gran bendición tenerlo en su vida, además de ser una compañía constante para toda la familia. Ha sido también la inspiración que necesitaba para su debut como escritora de cuentos infantiles bilingües (inglés y español) en los que describe las aventuras de su mascota.

Allendes, quien vive en la Florida, tiene un apartamento en Isleta Marina, en Fajardo, donde dice que su perro es muy feliz “y vive obsesionado con las iguanas” que pululan por el área. Precisamente, de esa “obsesión”, nació la primera publicación, The Adventures of Bear the Goldendoodle and The Iguana, el primero de una serie que espera seguir desarrollando y donde Bear es el protagonista, junto a su amiguita, la iguana Ana y otros animalitos de la fauna boricua.

Portada del libro The Adventures of Bear The Goldendoodle and The Iguana. (Suministrada)

La novel escritora afirma que siempre quiso escribir, pero no sabía con qué tema comenzar. Hasta que, en una visita a Isleta Marina, al ver al perro perseguir a las iguanas, decidió escribir sobre eso.

PUBLICIDAD

“Pero también me he dado cuenta, con mis sobrinos y mis nenas -que ya están grandes-, que todos están pegados al teléfono o al iPad. Y yo tenía esa preocupación de qué puedo hacer (para evitar eso). Y ahí fue que también surgió la idea de escribir un libro bilingüe que sirva para los niños que quieren aprender inglés y para los que quieren aprender español”, explica Allendes, quien aprovecha la publicación para incluir enseñanzas y concienciar a los más pequeños sobre las injusticias, la inclusión y la diversidad, entre otros mensajes educativos.

Con eso en mente, dice que inicialmente comenzó a escribir unas líneas, siempre con la idea de que fueran palabras que, al leerlas, los niños las pudieran repetir y así, aprender. La publicación, que está dirigida a niños hasta los 9 años, viene acompañada de un libro de colorear.

“Es una historia escrita en versos y presenta a Bear que trata de hacerse amigo de las iguanas. Todos los días las busca, pero ellas le dicen que no, que quizás mañana y él se frustra. Pero al final aprende la lección de dar espacio a que otros decidan por ellos mismos cuándo y cómo jugar y no necesariamente como él quiere. También ha sido muy importante para mí traer la lectura como algo que debe ser prioridad para los niños, enseñarles su importancia desde temprana edad”, propone Allendes, tras indicar que las páginas están bellamente ilustradas por la artista Jubayda Sagor, a la que le explicó en detalle cómo era la zona donde su perrito intenta jugar con las iguanas.

PUBLICIDAD

La iguana Ana, otro de los personajes del libro infantil The Adventures of Bear the Goldendoodle and The Iguana. (Suministrada)

“He tenido la suerte de que a muchas personas les ha gustado la historia del libro. Las reseñas que me han hecho los lectores en Amazon son muy buenas y hasta tengo una de una maestra de kínder que me dijo que había podido sacar como cinco o seis lecciones del libro”, comenta la escritora con orgullo, quien espera continuar una serie para el 2023.

De hecho, dice que ya para enero o febrero espera sacar el próximo cuento infantil. Pero esta vez es sobre el cobito Tico, quien enseña por qué es importante aceptar las diferencias. “Bear va a estar con diferentes perritos, amiguitos que tiene en Isleta Marina, y cómo ellos no quieren aceptar al cobito porque es diferente. Pero Bear les explica a ellos que también es importante aceptar a los demás sin importar cómo son”.

De la misma forma, la escritora dice que, tanto en este primer libro, como en los próximos, siempre incluye detalles de la historia y tradiciones de Puerto Rico. Por ejemplo, en The Adventures of Bear the Goldendoodle and The Iguana, sale la bandera de la isla, así como dibujos del Viejo San Juan.

“Soy de la diáspora, me mudé acá en 2004 y aquí he criado a mis hijos. La mayor, Evy, ya tiene 27 años y estudia y trabaja en China, la del medio, Lauren, está en la Universidad y el menor, Daniel, está en escuela superior”, agrega Allendes, de 46 años, quien trabaja en una empresa privada. “Pero uno también tiene que hacer lo que le gusta que, en mi caso, es escribir y es donde está mi pasión”, asegura. Por el momento, el libro se consigue en Amazon. y en Barnes & Noble.