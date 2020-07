La clase artística puertorriqueña fue la voz embajadora y de convocatoria durante el movimiento de pueblo que hace un año dio formar a los eventos históricos conocidos como el “Verano del 19”.

No solo fueron las voces y los rostros unificadores del reclamo de un pueblo, que logró la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el 24 de julio de 2019, sino que cargaron con el peso de ser portavoces e impulsores de una revolución pacífica que nació en las entrañas de la gente, producto tanto de la indignación como del amor a la patria.

Nuestros artistas fueron un frente unido sin colores desde un escenario completamente distinto al de la música, el teatro, la televisión y las artes en general.

Ricky Martin, René Pérez y Bad Bunny fueron los primeros en levantar sus voces exigiendo la renuncia del entonces primer mandatario, y en convocar e invitar a decenas de sus colegas a levantar sus voces y darle visibilidad a la indignación de un pueblo ante el vergonzoso chat que Rosselló mantenía con once de sus allegados en la administración.

“ Hoy, a un año de aquella gesta, sigo creyendo en que somos una raza con memoria y con futuro ” Kany García

Allí estuvieron liderando las multitudinarias manifestaciones históricas en San Juan, si bien es cierto que en gran medida el pueblo puertorriqueño se convocó a sí mismo, sin esperar por una figura líder, algo que dio mayor peso al movimiento pacífico que atrajo la atención de todo el mundo hacia Borinquen.

Muchos artistas hicieron un alto en sus carreras, cancelaron vacaciones y se tiraron a la calle. Otros, que por compromisos profesionales no pudieron llegar la la isla, optaron por expresarse en las redes sociales, en las ceremonias de premios y en la televisión internacional.

Durante las dos semanas de protestas en la isla durante el mes de julio del 2019 se sumaron decenas de artistas como Kany García, Tommy Torres, Karla Monroig, Olga Tañón, Ednita Nazario, Nicky Jam, Benicio del Toro, Fiel a la Vega, Pedro Capó, PJ Sin Suela, Cristina Soler, René Monclova, Jorge Castro, Alfonsina Molinari, Ángela Meyer, Johanna Rosaly, Sie7e, Hermes Croatto y Daddy Yankee, entre otros tantos.

A un año de esta gesta histórica algunas figuras del ámbito artístico que de una manera u otra participaron en el “Verano del 19”, reflexionan sobre lo entonces vivido y sus repercusiones.

Kany García y René Pérez sostienen la bandera de Puerto Rico durante un concierto de la cantante.

Kany García

“Hace un año nuestro pueblo se unió mostrando nuestra indignación ante momentos críticos de nuestro país. Esos días de verano no había rojos, verdes, azules, no habían géneros musicales porque ese día no había artistas, ni atletas, todas las banderas se hacían una; la monoestrellada. Hoy, a un año de aquella gesta, sigo creyendo en que somos una raza con memoria y con futuro. Seamos sabios en el camino que compete este año y en el Puerto Rico que deseamos seguir labrando”.

Pedro Capó también participó en las manifestaciones.

Pedro Capó

“Fue bonito el momento en que un pueblo se unió más allá de colores o ideologías partidistas para un bien común. Hace falta más de eso. Es difícil lo que estamos pasando ahora al compartir con la comunidad mundial la pandemia y además de eso tenemos políticos que se aprovechan de ese tipo de acontecimiento y de la vulnerabilidad de un pueblo para la distracción y llevar a cabo sus agendas personales y políticas”.

“Ojalá y podamos sacar a quien no hace falta y traer gente capaz, con integridad. Nos toca a nosotros tomar el toro por los cuernos como se hizo en el Verano del 19 y demostrar que el poder realmente lo tiene el pueblo”.

A un año de las manifestaciónes, Ángela Meyer entiende que todo lo que sucedió trastocó la confianza del pueblo.

Ángela Meyer

“A un año pienso que todo lo que sucedió trastocó la confianza de un pueblo. A nivel político trastocó mucho al partido PNP porque fue una sucesión de cadena. Eso creó una inestabilidad en el pueblo que no cree en los políticos de ningún partido. Esto ha trastocado el mundo político en general y eso tiene unas consecuencias graves. Hay mucha decepción. Todos los días nos enteramos de una cosa nueva, de una mentira… soy creyente de que hay gente valiosa en todos los partidos, pero reconozco que cada partido tiene que limpiar la basura que tiene en su casa”.

“Hay mucho que enmendar en el país y el daño que nos hizo Ricardo Rosselló fue irreparable. Necesitamos un gobierno que de la cara por nosotros y que respete. Nos ayude. Es un tema serio y desafortunado. A mí me afectó mucho y lo expresé en la carta abierta el año pasado. Soy PNP y estadista, pero eso no me ciega. Quiero lo mejor para mi país y quiero respeto, porque cuando las ambiciones políticas se anteponen al deber y el compromiso con el pueblo no sirves”.

Sie7e (con el puño levantado) dijo que pocas veces ha sentido tanta emoción.

Sie7e

“Ha pasado un año desde que vimos a nuestro pueblo unirse dejando a un lado sus diferencias. Pocas veces he sentido tanta emoción. Luego, el recuerdo se torna agridulce. Logramos una revolución histórica, pacífica y efectiva para sacar del puesto a un gobernador que nunca trabajó por el bienestar de Puerto Rico. Esa renuncia todavía la celebro hoy día, pero de ninguna manera hemos acabado con la crisis provocada por la corrupción y la política partidista en nuestro gobierno”.

“Puerto Rico depende más que nunca de despertar ‘de golpe’, desafiar lo establecido por las generaciones anteriores y sacar de una vez y por todas a TODAS las personas que hoy usan sus puestos e influencia política para beneficio personal. Debemos elegir líderes que busquen el bienestar y crecimiento de toda la gente a largo plazo, que promuevan proyectos que beneficien la economía local sin sacrificar de ninguna manera a nuestros recursos naturales, a la vida humana y de los animales. Agricultura regenerativa/sostenible de la mano de una economía circular. Tenemos que aprender, en tiempo récord, a ser autosuficientes. No será fácil, pero valdrá la pena”.