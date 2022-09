La actriz Lourdes Quiñones está muy entusiasmada con su primer protagónico teatral fuera de sus trabajos en el colectivo “Teatro Breve”.

La oportunidad que le brinda participar en el segundo Festival de la Comedia, que este año es dedicado a la actriz Marian Pabón, le resultó fenomenal al poder alejarse de las caracterizaciones de la madre, maestra, activista y otras interpretaciones que domina desde la escena de Teatro Breve.

Esta vez le toca abordar un texto cómico con el que cualquier persona se puede identificar si alguna vez ha experimentado mudarse con otra persona.

Se trata de la comedia “Múdate conmigo” que se presentará del 9 al 11 de septiembre en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón como parte del segundo Festival de la Comedia.

La actriz Lourdes Quiñones durante uno de los ensayos de la obra "Múdate conmigo". (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

“Es una historia completa que se desarrolla en un apartamento cuando está pareja que no lleva mucho de relación decide mudarse juntos. Estoy bien contenta porque es un trabajo distinto a lo que es Teatro Bravo y cada vez que me invitan a algo fuera me gusta porque puedo compartir con otros actores del patio y eso trae otra belleza de posibilidades y de nuevas energías y de cambios”, indicó la actriz que fue parte del largometraje “Picando Alante”, película exitosa de Teatro Breve.

Quiñones quien sigue muy activa con Teatro Breve con sus personajes de “Belén”, “Vecky” o “Awilda” en las “Housewives de Miramar” explicó que la comedia de enredos escrita por Mikephillipe Oliveros y dirigida por Axel Cintrón es una producción para reír, ya que la mayoría de las personas puede identificarse con las vivencias de la pareja que conforman “Ita” y “Leo”, (Giovanni Haddock).

La pareja en la obra lleva seis meses de relación cuando deciden unir sus vidas bajo un mismo techo. A ese proceso de mudarse se unen unos amigos, interpretados por los actores Ricardo André Lugo y Laura Isabel Cabrera que llegan a enredar la situación y ser parte de la mudanza.

Lourdes y el resto de los actores comenzaron los ensayos y entre parlamentos y líneas se han disfrutado el texto que va dirigido a jóvenes y adultos.

“Mudarse con otra persona es un paso que uno da que requiere valentía y es importante. Vivir juntos es ese gran paso, parecido al matrimonio ya que el nivel de compromiso y responsabilidad es otro. La vivencia es otra. Es una situación de pareja que no es típica, pero la manera de comunicarse es la que hace que nos podamos identificar con la obra. Ahora mismo el tema es pertinente cuando muchas personas se unen por un asunto económico y no necesariamente porque desean tener ese compromiso. La gente se va a disfrutar mucho la pieza y se van a reír mucho”, mencionó la actriz que se conoce el lenguaje con el que está escrita la comedia, ya que lleva años trabajando con Oliveros.

Su reto actoral estriba en asumir el rol protagónico y estar en escena todo el tiempo, ya que el elenco es pequeño. En el pasado su amiga y compañera de Teatro Breve, Marisé “Tata” Álvarez protagonizó la comedia.

“Del 2015 al 2022 al revisitarla y leer el texto te puedo decir que las peleas de pareja siguen siendo muy parecidas. No han cambiado mucho. Hay inseguridades y situaciones muy similares”, precisó.

La producción está a cargo de Buen Teatro Puerto Rico. Los boletos están disponibles en prticket.com o llamando al (787) 200-7110.

El Teatro Braulio Castillo en Bayamón cuenta con un estacionamiento amplio.