De entrada, lo primero que se debe saber al ver la película puertorriqueña “Picando Alante” de Teatro Breve es que la audiencia no irá a observar a un colectivo teatral, sino a grupo de actores interpretando personajes bien definidos en el cine.

El cruce de personajes cómicos que le han dado vida por más de 15 años al taller puertorriqueño de Teatro Breve no tiene espacio en el primer largometraje del grupo teatral y del director Israel Lugo. El trabajo de comedia de Teatro Breve se aleja de la historia fílmica que extiende el talento de los actores a otras dimensiones y espacios que resultaron nuevos para algunos y para otros fue validación de su experimentado talento.

La historia y las caracterizaciones están tan bien desarrolladas en el filme que no hay manera de que algunos de los personajes cómicos que han realizado en el teatro los actores y actrices Marisé Álvarez, Lourdes Quiñones, Lucienne Hernández, Luis Gonzaga, Mikephillippe Oliveros, Isel Rodríguez, Juan Pablo Díaz, Cristina Soler y René Monclova aparezcan o se asemejen en la historia fílmica que estrena el próximo 21 de abril en una veintena de salas de cine de Caribbean Cinemas.

La película “Picando Alante” tiene vida propia y aunque el guion fue sacado de una obra de teatro del colectivo y fue adaptado para cine por Mikephillippe Oliveros y Luis Trelles Hernández, se trata de una buena oportunidad para apoyar a un grupo de actores que se aventuraron a presentar un drama cargado de suspenso, humor negro, comedia incidental y que a su vez refleja nuestra identidad como puertorriqueños.

Desde esa perspectiva, el director Israel Lugo está muy satisfecho con el resultado del filme y de las actuaciones del grupo de actores. Desde que inició el rodaje en el Verano del 19, Lugo sabía que estaba ante excelentes profesionales que no llegaron allí hacer comedia sino a realizar cine.

“Aquí los personajes no pueden estar disfrazados porque los personajes tienen que ser real y realistas. Así que no los tratamos como si estuviéramos haciendo comedia. Aquí los actores y actrices estaban sintiendo, viviendo el personaje, viviendo la historia. La comedia viene a raíz de la situación o las circunstancias o las decisiones que toman los personajes de manera incidental. Estoy feliz y entusiasmado con el resultado, con la que la gente va a ver en las salas de cine”, precisó Lugo, en un encuentro que tuvo con este medio durante el ‘screening’ de la película en Plaza las Américas.

Fue la primera vez de Lugo viendo el filme con público en vivo. El actor y director reconoció que lo que experimentó en sala al escuchar algunas de las emociones de la audiencia era lo que esperaba. Para Lugo el largometraje representa un sueño consumado al ser la primera vez que toma la dirección de un filme y desde que asumió el reto se propuso presentar un trabajo de calidad que no solo se pueda proyectar en las salas de cine locales, sino en festivales de cine internacional.

El rostro de Lugo se ha visto en comerciales, televisión y como protagonista de la película puertorriqueña “El Clown”, pero no desde la faceta de director. Una se vez completó la producción del filme, Lugo se lo presentó a uno de sus mentores, el cineasta y actor Jacobo Morales.

“Él estaba fascinado con las actuaciones. Me felicitó por la dirección, por la historia y por la dirección que hizo énfasis en la actuación. Me dijo: ‘que para él, lo más importante es que los actores puedan lucir bien, porque ellos son el alma de la película’. Así que con eso me quedé tranquilo, afirmó Lugo, quien destacó que dirigir al grupo de actores fue muy llevadero a pesar de que para algunos era su primera experiencia en cine.

La historia de “Picando Alante” gira en torno a una familia que enfrenta una crisis económica y decide cultivar cannabis medicinal en vías de salir hacia adelante. A partir de ese entonces inicia la aventura que desarrolla la trama de situaciones que muy bien se ven reflejadas en la sociedad puertorriqueña.

“Particularmente yo tenía un interés en desarrollar un cine con un lenguaje propio en términos de país, que se bien puertorriqueño. Que tenga nuestra voz y que nos veamos reflejados. En este caso entendía que había una historia que presentaba una familia que me daba esa oportunidad para lograr eso de mostrar a través de esos personajes quién es quién y la historia vendría siendo un pretexto para demostrar que los protagonistas son la familia”, subrayó Lugo sobre la producción contó con los incentivos contributivos de la Ley de Incentivos Cinematográficos de Puerto Rico.

El presupuesto del filme fue de $1.6 millones y empleó a más de 200 personas.

Una actuación pasional

Una de las actrices que exploró el séptimo arte y debuta en la pantalla grande es Lourdes Quiñones.

Lourdes Quiñones en una de las escenas del filme. (Suministrada)

La actriz que provoca carcajadas en el teatro o en las redes sociales ya sea con sus caracterizaciones de la madre, maestra y activista, entre otros roles, resulta ser en el filme uno de los personajes de mayor peso y pasión en la historia. La actriz salió de su zona confort y está orgullosa de haberlo hecho por la oportunidad que representa a nivel actoral, ya que en su caso parecía estar encasillada a unos roles particulares.

“Cuando uno hace comedia, por lo menos en Puerto Rico la gente te quiere seguir viendo en comedia y uno como actor o como actriz no quiere encasillarse. Así que poder explorar ese otro lado de la actuación que no había tenido la oportunidad de hacerlo ha sido maravilloso y me entusiasma demasiado. Llevo mucho rato en unos roles encasillados que siempre se acercan a la maternidad o a la maestra y me los disfruto, pero en esta historia representó a una mujer que la vemos bien presente en nuestra sociedad. Hay muchas ‘Wandas’ por ahí”, detalló la actriz que al igual que el resto de sus compañeros verá por primera vez el filme el día del estreno.

De su personaje añadió que se trata de una mujer que suele ser muy pasional en todo lo que hace, se vale de la violencia cuando tiene que hacerlo “porque siempre está en una lucha eterna por salir hacia adelante, aunque terminé haciendo un reguero, sigue teniendo esa fuerza”.

“Ella genera cambio y ella cambia la historia. Así que ese tipo de personaje es bien rico de interpretar porque tiene mucha tela por donde cortar, tiene muchas capas”, señaló la actriz.

Quiñones reconoció que la oportunidad que le dieron en el filme, rompe, además, estereotipos en la industria del cine que se alejan de la estética femenina que por años se promueve en la pantalla grande.

“Yo no soy el estereotipo que a veces vemos repetido en el cine, que son los cuerpos delgados. Porque a veces el cine busca como esta perfección o este estereotipo físico que yo no lo tengo y que quisiera verlo más en la pantalla grande. Estamos viendo un poco más de diversidad y actores de todos los tamaños, pero todavía a la industria del cine, a los directores y a los productores les falta caminar por esa diversidad y tomarse riesgos. En ese sentido estoy feliz y agradecida de que el cine puertorriqueño me de esta oportunidad y de que salga de la fórmula estereotipada de cuerpos delgados o te doy este papel pero debes rebajar”, puntualizó la actriz que continúa trabajando en el colectivo Teatro Breve y con el nuevo show de “Las jevas”, entre otros proyectos teatrales.

Equipo de Producción Picando Alante:

· Casting: Patricia Alonso

· Vestuario: Wilmary Ramos

· Tema original “Picando Alante” por: Eduardo Cabra, José David Pérez y Juan Pablo Díaz

· Editor: Andrei Nemcik

· Diseño de producción: Mónica Monserrate Llenza

· Director de fotografía: Santiago Benet Mari, SPC

· Diseño de sonido: Maite Rivera Carbonell

· Supervisor de efectos visuales: Fernando Rodríguez Morales

· Productora de línea: Laurie E. Vega Collazo

· Escrita por Mikephillippe Oliveros y Luis Trelles

· Productores ejecutivos Esteban Lima, Naíma Rodríguez Rivera, Luis Riefkohl, Tristana Robles Reyes y Kacho López Mari

· Productores asociados: Cristina Ortiz, Fernando López y Eduardo López

· Producida por: Adiela Marie Arroyo, Esteban Lima y Naíma Rodríguez

. Director: Israel Lugo