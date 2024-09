Luis Galán sobre la inseguridad y baja autoestima: “El punto detonante era el enanismo en mi vida”

Detrás del actor “Galán” , apellido paterno con el que se ha dado a conocer el comediante, está Luis , quien hace varios años no se encontraba frente al ojo público. Antes de eso, era mucho el acoso y señalamientos de prejuicios que sufría por medir 4′3″, aunque ahora reconoce que pudo haberlos canalizado de una manera completamente diferente.

“Vamos a seguir evolucionando porque eso es lo más que a mí me interesa en estos momentos, evolucionar para poder cubrir todas las bases. Yo creo que el arte sí te salva vidas. Yo lo aprendí a vivir con ello, al quedarme en el programa, porque honestamente a veces me pongo a pensar en qué hubiese sido de mí” , manifestó acerca de la oportunidad recibida en Wapa TV .

En el formato de “stand up comedy”, Luis se aproxima a cumplir lo que describe como un reto profesional y personal el público, al presentarse el sábado, 5 de octubre, en Punto Fijo , en Santurce , donde destapará muchas curiosidades que el público anhela saber.

“Yo creo que el punto detonante era el enanismo en mi vida. Siempre ha sido eso, la inseguridad y lo que es la baja autoestima. Lo que es una población que te estén mirando, que te estén señalando, que te estén criticando, que hagan, que asuma sobre tu vida. Q ue si tus papás son enanos, que si te gustan o no las mujeres de esta manera, que si puedes hacer aquello o lo otro, desde tu vida personal y desde tu vida sexual también. Todo influye y es un punto donde hay unos ideales sociales que se crearon donde es bien difícil vivirlo”, confesó el estudiante de psicología de la Universidad Ana G. Méndez.

Sin embargo, asegura que todas las personas que acudan a ver ‘Soy Luis’, con enanismo o no, se van a identificar, pues podrán ver el reflejo de lo que se vive como sociedad. Así como se lanzó a hacer fisiculturismo y competir dentro y fuera de Puerto Rico desde 2018, no le teme al reto de presentarse en solitario a realizar un “stand up comedy”.