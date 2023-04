Sin duda alguna, uno de los grandes autores y dramaturgos puertorriqueños de esta época es Luis Rafael Sánchez, cuyos trabajos literarios han trascendido nuestros mares y se han convertido en referentes al brindar una mirada incisiva sobre la realidad boricua. Debido a su prolífica obra como escritor de novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro, este año se le dedica el “Fiestón de la lengua”, que se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo en ocho recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Con el motivo de inaugurar 10 días consecutivos de actividades que incluyen exhibiciones, conferencias, maratón de lecturas y representaciones de varias obras teatrales, durante la mañana de hoy se llevó a cabo un evento en el Teatro de la UPR, en Río Piedras, donde estuvo presente el novelista, nacido en Humacao hace 86 años.

Luis Rafael Sánchez, en el centro, conversa con Emilio Ricardo Báez Rivera, a la izquierda, y con Luce López Baralt, a la derecha, momentos antes de dar inicio a los actos inaugurales del "Fiestón de la lengua 2023". (Carlos Giusti/Staff)

Como parte de los actos protocolares miembros de la comunidad universitaria, incluyendo profesores, alumnos e invitados especiales, escucharon varios mensajes de bienvenida, finalizando con una lectura magistral a cargo de la doctora Mercedes López Baralt, titulada “La poesía encubierta de Luis Rafael Sánchez”.

“Esto es un día de felicidad para este recinto. Un día muy grande, porque estamos entre los grandes, entre los que dejaron y van a seguir dejando huellas”, mencionó la doctora Angélica Varela Llavona, rectora del Recinto de Río Piedras de la UPR. “Nos sentimos privilegiados por el tributo a Luis Rafael Sánchez, figura de portentoso calibre cuyo quehacer literario en la novela, la dramaturgia, el ensayo y el periodismo, ha sido espejo de la realidad puertorriqueña del último medio siglo, desde la publicación de sus novelas ‘La guaracha del Macho Camacho’ (1976) y ‘La importancia de llamarse Daniel Santos’ (1988), hasta ‘Indiscreciones de un perro gringo’ en 2007. Al igual que sus obras de teatro como ‘La pasión según Antígona Pérez’, estrenada en 1968, y ‘Quíntuples’, en 1985″.

Según la rectora, la obra de Sánchez ha sido fundamental para entender la literatura y la cultura puertorriqueña, además de que su exploración de temas como la identidad, la política y la resistencia cultural han tenido un impacto significativo en nuestra sociedad y también en la literatura en general. Además, su compromiso con la justicia social y libertad lo convierten también en un ejemplo a seguir para generaciones futuras de escritores y activistas.

La doctora Angélica Varela Llavona, rectora de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se dirigió a los presentes en el Teatro de la UPR. (Carlos Giusti/Staff)

“Esta actividad muestra una vez más la importancia que tiene en la UPR como centro cultural decisivo y clave, núcleo de lo que es la vocación literaria de Puerto Rico”, añadió el doctor Luis Ángel Ferrao Delgado, presidente de la UPR. “Para resaltar esa importancia estamos aquí, obviamente mostrando el apoyo que necesita y merece esta iniciativa”.

Durante la mañana, también tuvo su turno frente al micrófono la doctora Agnes Marie Bosch Irizarry, decana de la Facultad de Humanidades de la UPR en Río Piedras, así como el doctor Emilio Ricardo Báez Rivera, director del Departamento de Estudios Hispánicos de la misma institución. En uno de los costados del escenario, estaba colgada una obra dedicada al escritor, creada por el artista Antonio Martorell.

Luis Rafael Sánchez tomó la palabra

Luego de los mensajes protocolares, el propio Sánchez subió a la tarima para leerle a la audiencia una carta que le había escrito a su alma mater, la Universidad de Puerto Rico. La alocución estuvo llena de anécdotas y pasajes de su vida como estudiante, primero, y luego como catedrático de la institución. “Del pupitre del alumno ascendí al escritorio del profesor, a instructor auxiliar, a instructor, a catedrático auxiliar, a catedrático asociado y a catedrático. Si los estudiantes aprendieron de mí siquiera una migaja de lo muchísimo que yo aprendí de ellos, estaría satisfecho. No hay aprendizaje que supere el enseñar”, mencionó el autor de la obra “La farsa del amor compradito” (1961). “Hoy, catedrático jubilado, vuelvo a ti. Vuelvo para asistir a las actividades de un maratónico ‘Fiestón de la lengua’ a llevarse a cabo en varios de tus recintos. Sí, Universidad de Puerto Rico, ahora estás repartida por todo el país. El reparto me retrotrae a los versos inaugurales del poema ‘Asteriscos para lo intacto’ de Luis Palés Matos. ‘Por repartida que vayas, entera siempre estarás’”.

En un aparte con El Nuevo Día, el autor puertorriqueño se mostró contento con la dedicatoria del “Fiestón de la lengua”, aunque confesó que por lo regular no se siente cómodo con este tipo de evento. “Soy muy reacio a todo lo que sea este tipo de actividad. Me importa que me lean, que la celebración sea para mis libros, no para mí. Realmente que ni me conozcan, pero sí que conozcan mi trabajo. Creo que eso es lo que todo el mundo aspira en la vida, a que su trabajo sea reconocido”, añadió.

Una vez terminados los cortos mensajes, le tocó el turno a la escritora, investigadora e historiadora, Mercedes López Baralt llevar a cabo su lectura magistral “La poesía encubierta de Luis Rafael Sánchez”, donde a base de ejemplos de sus más importantes obras quiso mostrar un ángulo que no se resalta con tanta regularidad en las piezas de Sánchez.

La doctora Mercedes López Baralt, tuvo a su cargo la lectura magistral "La poesía encubierta de Luis Rafael Sánchez". (Carlos Giusti/Staff)

Lectio magistralis

“Estoy muy agradecida por este honor de poder hablar de Luis Rafael Sánchez, aquí en mi universidad querida, mi alma mater, a la que tanto le debo”, comenzó declarando la intelectual puertorriqueña. “Empiezo diciendo que esta conferencia tiene dos epígrafes, uno de Italo Calvino, que me encanta ‘un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir’. El otro epígrafe tiene que ver con Luis Rafael, que es de Marco Antonio de la Paz que dice, ‘Hay libros que dejan emociones, otros personajes, otros una idea. Los de Luis Rafael Sánchez dejan ritmo’”.

En todo momento, los presentes se mantuvieron atentos y enfocados en las palabras de López Baralt, quien tiene una gran amistad con el autor de “La guagua aérea” y de “La hiel nuestra de cada día”. “Son muchas las aportaciones de Luis Rafael, entre ellas está su afirmación puertorriqueña manifiesta en el compromiso con nuestra lengua y la celebración de nuestro mestizaje, lengua que tanto cuida y por la que hace malabares insólitos, porque, como dijo en el diario español ‘El País’, ‘el idioma es nuestra última trinchera’”, añadió la profesora universitaria.

Todas las actividades del “Fiestón de la lengua” son gratis y están abiertas al público en general. La clausura también será en el Recinto de Río Piedras, el miércoles, 3 de mayo, con actividades programadas en la Sala Jorge Enjuto, de la Facultad de Humanidades; y en el Anfiteatro 1 y en el vestíbulo de la Facultad de Educación. Para información sobre el calendario, los interesados pueden acceder a este enlace de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.