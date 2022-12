La integración de las palabras confianza, futuro, inspiración, creatividad, esfuerzo, dedicación, salud, mundo, valor y lealtad en un mural creado por el reconocido artista plástico urbano Marco Santini en la escuela Aspira en Carolina replican la inserción de una comunidad a las artes y cómo a través del mismo se conecta con las emociones de manera individual y colectiva.

Al menos eso es parte de la vivencia que desde hace años el artista Santini ha podido conocer con su proyecto “Signature Series”, una combinación de arte físico, diseños digitales y NFT, con el que ha viajado a diferentes partes del mundo para conceptualizar un mural y retribuir a la comunidad.

Santini llegó en diciembre a Puerto Rico para trabajar en la escuela en Carolina que ayuda a los jóvenes, -algunos desertores escolares-, a culminar su cuarto año. El artista creó en dos días un colorido mural que acompaña con las palabras que fueron inspiradas por los estudiantes.

El mural que ocupa una de las paredes del patio fue realizado en menos de seis horas por el reconocido artista cuyas obras son parte de la colección privada de la legendaria estrella Ringo Starr.

Mural realizado por el artista plástico urbano Marco Santini. david.villafane@gfrmedia (David Villafane/Staff)

Santini, natural de Nueva York, destacó que el primer día de trabajo en la escuela Aspira conversó con los estudiantes para que éstos le revelaran la inspiración del mural que hizo en cuatro horas y al otro día regresó por dos horas más para dedicarse a dar los toques finales de la obra. Este mural es el cuarto que Santini ha realizado en Puerto Rico.

Hace unos meses el artista presentó su colección completa de 22 piezas de su proyecto Signature Series en Lighthouse y AFC Gallery en San Juan y según explicó con la compra de una de las piezas el comprador puede elegir una escuela en cualquier parte del mundo para la creación de una de sus obras con la colaboración de los estudiantes. Fue así y con ayuda de la Fundación Integro que conectaron al artista con la institución escolar para trabajar la iniciativa.

“Muestro cada uno de los colores donde van a ir, y luego les muestro a los estudiantes cómo usar la pintura en aerosol, que les encanta. Después de eso, les pregunto qué es importante para ellos, qué los inspira. Y así, no solo su pintura termina en la pared que ayudaron a pintar, sino que sus palabras aparecen en el mural. Para mí es importante que los estudiantes se sientan realmente vistos y escuchados. Se sienten como si fueran parte de un espacio que realmente eleva la energía. La vibración les hace sentir que este es su hogar. Lo he visto en todo el mundo. Pinto escuelas en todo el mundo, y siempre me siento muy agradecido porque no vengo a pintar lo que quiero. Trato de ser un reflejo, un espejo para las comunidades, para las escuelas a las que asisto y para mostrar lo que sienten”, detalló el artista a El Nuevo Día.

El artista plástico urbano Marco Santini en los toques finales del mural. david.villafane@gfrmedia (David Villafane/Staff)

Santini ha realizado dos murales en escuelas puertorriqueñas y ha estado en Puerto Rico unas cuatro ocasiones. Reveló que lo más que le gusta es respetar la cultura y la identidad del puertorriqueño.

“Siento que la gente (de Puerto Rico) tiene una hermosa energía y entusiasmo. Realmente trato de conocerlos y entender quiénes son y su cultura. Estudié antropología lingüística, así que trato de ser muy respetuoso y objetivo cuando llego a un lugar para entender, ver, sentir y hacer que todos mis sentidos sean conscientes del espacio y hasta ahora ha sido recibido con increíble gratitud y aprecio. Puerto Rico es un lugar especial. Para mí, Puerto Rico se está volviendo casi como un segundo hogar”, sostuvo el artista.

Para la directora interina de Aspira, Sol Gomira la experiencia de contar con un mural de Santini en la escuela ha sido gratificante y de gratitud. “Ahora la responsabilidad es preservar este arte y en los próximos meses se van a realizar unas mejoras al edificio y este arte se tiene que proteger en su totalidad”, puntualizó la directora de la escuela cuya matrícula es de 60 estudiantes en Carolina.

La directora contó que los estudiantes a través del proyecto conocieron de primera mano lo que es el arte de muralismo y “nos sorprendimos con la rapidez que Marco trabajó”.

Otro detalle importante en el mural de la escuela es que es el primero que Santini realiza en su totalidad con palabras en español.

“No hay palabras en inglés. Creo que es bastante hermoso mostrar quiénes son los estudiantes en su propio idioma. Que al salir vean algo inspirador y positivo todos los días”, sostuvo.

Santini precisó que su proyecto de ensueño lo pudo lograr en el 2019 cuando pudo pintar en las Naciones Unidas.

“Escuchaba lo que la gente decía y luego pintaba sus respuestas o sus palabras en esta pintura y luego pude hablar con algunos de los delegados allí, lo cual es realmente especial. Lanzar este programa, la serie de la firma, es realmente un sueño hecho realidad después de tres años de mantenerlo en secreto. Ahora mi proyecto soñado es continuar con esto y pintar 22 murales por todo el mundo. Mi sueño es poder llevar esto a todo el mundo, compartir la emoción y energía”, acotó el joven artista.