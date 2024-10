Marcos Daniel Vicéns sumerge al espectador en su océano creativo

“Ante la experiencia en Madrid, en un ambiente y un panorama diferente a la isla, y el ajetreo de una ciudad grande con otro paisaje, uno trata de adaptarse y comienza a hacerse preguntas como artista; en mi caso, si debía seguir trabajando mi propuesta caribeña, donde la playa tiene un papel protagónico o si cambiar por esta en una ciudad distante del océano. Entonces decido seguir siendo yo, seguir mi pasión. En algún momento esa influencia se va a notar, pero no tiene que ser de inmediato”, afirma Vicéns.

“Siempre vi las tablas de surfing como una escultura, una pieza de arte funcional, con una silueta, unas dimensiones y un volumen particular. Entonces aprendí por mi cuenta a hacer mis propias tablas, además de otras que vendía a amigos”.

Dada estas vivencias es que al estudiar arte formalmente, en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, decide combinar un bachillerato en diseño industrial con una concentración en escultura. “Fue la mejor decisión, porque quería aprender a diseñar en computadora y a la vez me gusta la escultura. Entonces, esa mezcla me ayudó para lo que quería hacer. En esta exposición en Petrus, todas son obras inspiradas en ese momento cuando estoy sumergido en el océano. En el taller cierro los ojos y recuerdo mi percepción de cuando estoy en el agua, de ahí el título ‘El recuerdo de la percepción’. Voy a presentar cuatro tablas de surfing como esculturas pero que a la vez son funcionales. En éstas integro el trabajo del fotógrafo Ricardo Luque. También presento esculturas, y lo que llamo esculturas de pared, que son unas construcciones en relieve. Además, trabajo en una escultura de 10 pies que me tiene muy emocionado, inspirada en una criatura del mar”.