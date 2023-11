Al escultor y artista plástico puertorriqueño Heriberto Nieves Avilés le invaden memorias de su niñez cuando busca la raíz de su sentido de ayudar a dirigir y desarrollar la creatividad de los artistas puertorriqueños emergentes.

Los recuerdos lo trasladan a la barriada Corea, para la década 1970 y 1980, cuando caminaba descalzo por las calles sin pavimentar, al ser una comunidad olvidada. También cuando se dedicaba a limpiar zapatos en la plaza de su pueblo Vega Alta mientras estaba al regazo de su madre, una mujer con siete hijos, que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero que era muy brillante.

Desde niño se dio cuenta que era artista, aunque al llegar a su adultez cambió de ruta a otro oficio, que no alimentaba la creatividad que invadía su ser, lo que lo sumergió en una profunda tristeza. Sin embargo, según relata, de ese proceso doloroso fue rescatado y llevado de vuelta a lo que son sus raíces como creativo y artista plástico, casi a sus 30 años de edad.

“Los tiempos de Dios son perfectos porque me llevó primero a un proceso, a conocerme, y a tener diferentes tipos de experiencias, para ver si verdaderamente yo quería ser artista. Si un creador tiene problemas de oficio, te podrás imaginar la tristeza que hay en su corazón”, compartió este artista, quien llegó a París en 1997 como artista residente de la Cité Internationale des Arts, una institución de renombre mundial.

Quien ha seguido su carrera de unas tres décadas, conoce de cerca su historia, ha estado plagada de estudios, lugares, de que sus obras hayan sido parte de exposiciones en importantes museos y de salas internacionales, y de contribuir en la educación. Entretanto, también ha tenido como norte estrechar su mano y tender puentes para las nuevas generaciones de artistas boricuas, pues la pobreza vivida en su hogar abonó a ese deseo intrínseco en ser agente de cambio para otros artistas que se van formando.

“Para principios del 2000 comencé a enfocarme en que tenía que hacer algo por los jóvenes, que están pasando por lo mismo que pasé yo. Si pasé por todo lo vivido es por algo. He tenido un camino con el que siento la necesidad de mostrarlo a los demás. He tenido un puente a nivel internacional, que tengo que abrirlo para los demás”, destacó el reconocido escultor, quien también ha fungido como educador en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina.

A sus 66 años, ya puede decir que goza de la satisfacción de dejar una huella en la sociedad, con la creación de la Fundación Heriberto Nieves Inc., que ha ido desarrollando durante un camino en el que se han sumado aliados para hacerla posible. Será a partir de las 10:00 a.m. el próximo 1 de noviembre en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce cuando se presente de manera oficial su fundación, la cual considera como su mayor proyecto de vida.

“Se trata de una herramienta social que se les está dando a los creativos jóvenes de todas las comunidades, pero con mayor énfasis en comunidades deprimidas. Vamos a visitar las escuelas y comunidades eventualmente para identificar cuáles son esos jóvenes creadores, que para muchos a veces resultan ser invisibles. Le vamos a dar servicios a los creadores emergentes en las artes plásticas, ese es nuestro objetivo”, manifestó el artista, quien completó su bachillerato en Biología en la Universidad Interamericana, para luego continuar con una concentración en Pintura y Artes Plásticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Durante el evento, se hará un repaso, por medio de un documental, de la vasta trayectoria y la encomiable labor social de este artista puertorriqueño, además de presentar toda la estructura de la entidad sin fines de lucro que fundó y preside. La ceremonia incluirá la participación de invitados especiales locales e internacionales, entre ellos: Néstor Prieto Martínez y Francisco Palacio Edreira, directores de La Ciudad del Arte Museo Siglo XXI y Museo Neomudéjar en Madrid, España. Ambos formaron una empresa creativa con la que brindan espacio en la capital española a creadores en 30 talleres -sin costo alguno- y anunciarán que a través de la Fundación Heriberto Nieves Inc. habrá un lugar para un artista puertorriqueño.

“Después de navegar y haber corrido el mundo como artista, siento que he llegado como a un ancla, como a un puerto, y siento paz porque he logrado decirle al pueblo la importancia del arte, la importancia de los creadores, la importancia de un artista que venga de una comunidad que no tenga las herramientas para desarrollarse y para tener un oficio que está latente dentro de su corazón, y ofrecérselas para poder lograr embajadores nuestros puertorriqueños a nivel internacional, tendiendo puentes internacionales, llevando su creación, porque los creadores somos embajadores de un pueblo”, puntualizó el escultor con vasta obra urbana.

Mientras adelantó que habrá sorpresas durante el evento de lanzamiento que se ha preparado, donde el doctor Rodolfo Lugo Ferrer, biógrafo y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, será el orador principal de los actos, junto a Ana Abislaimán como maestra de ceremonias, también mencionó a algunos de los invitados especiales que estarán participando.

Una de ellas es la doctora Ana Falcón, ayudante especial del vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Puerto Rico y Catedrática de la UPR Carolina, quien hablará sobre cómo el recinto se ha transformado gracias al talento de Nieves Avilés. Por otra parte, la doctora Migdalia Barreto destacará el trabajo social de este artista en Francia, mientras la doctora Mercedes Sierra, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), exaltará cómo Nieves Avilés llegó a ese país a estudiar su grado de maestría en Artes Plásticas, con concentración en Pintura en la Academia de San Carlos, y luego el doctorado en Artes con disertación del Artista como Empresario, dejando una huella a nivel social con su obra.

El público además podrá escuchar en la voz de la cantante Lourdes Robles una de las canciones compuestas por Nieves Avilés, cuando componía canciones en su adolescencia, llamada “Caminar”, junto al Coro de la UPR de Carolina, con el maestro Carlos Rivera.

Además de la entidad buscar el apoyar, alentar y patrocinar oportunidades para niños y artistas en desarrollo, persegurá que a nivel educativo completen sus títulos universitarios en artes visuales. De esta forma, pueden integrarse en escenarios artísticos internacionales de alto nivel y desarrollar aún más sus negocios empresariales como artistas.

“Tenemos que comenzar con los niños, para entonces darle las herramientas y despertar en ellos ese sentido de creación, pero sin necesidad, sino con libertad, porque el arte para mí es la herramienta social más importante, yo creo que sin el arte ningún pueblo puede existir, ningún pueblo puede tener personalidad sin el arte. Las herramientas que ofreceremos con la fundación les permitirá a los jóvenes creadores que vayan directo al lugar, concentrándose en la creación, sin que tengan que estar buscando auspicios. Podremos ayudarlos y conectarlos con las universidades, con las exposiciones internacionales, darles orientación y dirección”, puntualizó.