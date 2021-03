La sensación de intromisión es inevitable. Cuando entro a la videollamada, están conversando, pero todavía no me ven ni me escuchan. Apresuro la mano y busco en el monitor de la computadora el botón de la dichosa camarita y el microfonito para que sepan que estoy aquí, escuchándolas, como espía con permiso.

En un cuadro está la periodista Mari Mari Narváez, sentada en el piso de una sala. En otro, la escritora Sofía Irene Cardona, en una silla de escritorio, en un cuarto amplio y luminoso que parece una oficina. Finalmente, todas nos estamos mirando, aunque sea una ilusión virtual, y nos saludamos desde nuestros respectivos espacios.

La razón para el encuentro es el nuevo libro “No pasa nada”, que ambas acaban de publicar bajo la editorial Ediciones Callejón. Como comenta en el prólogo la también escritora y cómplice de estos cuentos, Vanessa Vilches Norat, esta publicación es una apuesta amistosa de dos jugadoras empedernidas de la escritura que han decidido sentarse a conversar/jugar.

Los 13 relatos que conforman la publicación se adentran en el espacio de lo cotidiano, donde aparentemente no pasa nada, pero donde realmente pasa todo. Ese guiño sirve de invitación para adentrarse en una fascinante complicidad literaria entre dos amigas que llevan 15 años conversando.

Ambas se conocieron por la columna “Fuera del quicio” (actualmente “Será otra cosa”), del periódico Claridad. Mari Mari Narváez -quien entonces era editora de la sección cultural “En Rojo”- convocó a varias escritoras para colaborar y conspirar. Así llegaron Sofía Irene Cardona, Vanessa Vilches Norat, Ana Teresa Pérez Leroux, Rima Brusi y, más tarde, Beatriz Llenín Figueroa y Claudia Becerra. De ese compartir literario, surgió inevitablemente una amistad que ha dado paso a diversas colaboraciones, siendo “No pasa nada”, la más reciente.

La diferencia entre esta publicación y otras, como fueron “Fuera del quicio” (2007) y “Del desorden habitual de las cosas” (2015) -que recogía columnas- es que esta vez solo participan Sofía Irene y Mari Mari en un ejercicio de escritura de ficción a cuatro manos.

Es la primera vez que Mari Mari publica cuentos, aunque, aclara, que para ella las columnas, también son cuentos. “Pero eso de escribir un cuento y publicarlo como cuento y entregarlo a las lectoras como cuento, esta es la primera vez”, le recuerda Sofía Irene Cardona a su compinche, quien fue la que propuso publicar un libro de “cosas engavetadas”, aunque muchos de los relatos de Cardona -en otras versiones- ya habían salido en Claridad.

“Fue como un junte. Al principio también estaba Vanessa (Vilches Norat), pero ella tenía otro proyecto corriendo al mismo tiempo y dijo, en otro momento me junto. Porque estaba claro que esta no iba a ser la primera ocasión. Así fue que empezó”, relata Cardona sobre la génesis de este proyecto.

Aunque diversos, los cuentos que nos entregan las autoras en esta publicación tienen muchos puntos de encuentro que hacen pensar inevitablemente en una conversación. Después de todo, son relatos que han compartido, leído y discutido estas amigas desde hace mucho tiempo.

Mari Mari comenta que, por ejemplo, su cuento “Ventimiglia” -segundo que aparece en el libro-, fue inspirado en “En el cristal de la vitrina”, de Sofía Irene, el cual leyó hace varios años y siempre le resonó.

“El cuento es de dos amigas que están sentadas en una mesa y hay una tensión entre ellas, hay unos silencios, que lo único que se escucha son los trastes alrededor del café donde están. A mí esa escena siempre me fascinó. Entonces, trabajé en esta ocasión un cuento (también de dos amigas) en el que quería copiar un poco eso porque es de esas veces que dices, yo quisiera haber escrito esa escena. No fue que traté de copiarla, pero sí hacer algo inspirada en ella”, revela Mari Mari sobre algunos de los puntos de encuentro de estos cuentos.

Otra característica en común es que la mayoría de estos relatos son protagonizados por mujeres que dialogan entre ellas. “Es una imagen como que se repite”, dice Sofía Irene, para quien mucho de los cuentos de la publicación son metáforas de la amistad que las ha unido a ellas -y al resto de las columnistas de “Será otra cosa”- durante todos estos años. De hecho, el cuento final, “Yo, la última criatura”, es precisamente un homenaje apocalíptico a esa compañía que, como dice la también profesora de literatura, la ha animado a bregar con el país y a sentir “una alegría en la resistencia”. Resulta fascinante que, en ese texto, a pesar de la visión catastrófica, no pasa nada tremendo.

Y es que de eso también se trata este libro, como expone Cardona, quien fue la que propuso el título con el que ambas juegan a su antojo. “Hay una acepción del ‘no pasa nada’ que es el no te preocupes, se va a resolver. Es una promesa, ‘no pasa nada’. Pero también es que no pasa nada porque se espera que en las historias, en las grandes narrativas, hayan grandes cosas sucediendo cuando realmente lo que te alimenta y te mueve día a día son las pequeñas cosas que supuestamente no importan. De esas son las que está hablando el libro”, apunta la escritora.

Mari Mari Narváez agrega que esta publicación también es una compañía, un espacio para cultivar la imaginación y compartirla. “Como decía Elizam Escobar el arte siempre es simbólico y no puede ser para llegar al poder, el arte tiene que decirte algo sobre la vida, te tiene que explicar algo sobre la existencia. Te tiene que decir algo más, te tiene que consolar o te tiene que acompañar, como dice Sofía”, afirma.

Esta no es la primera vez que dos escritoras puertorriqueñas amigas se juntan en un texto de ficción, pues ha habido varios casos, entre ellos, el junte entre Ana Lydia Vega y Carmen Lugo Filippi con el reconocido libro “Vírgenes y mártires”, publicado en 1981.

Lo que es diferente en esta ocasión es que los cuentos de “No pasa nada” se intercalan, toman turnos. De ahí, esa sensación de que uno se adentra en una conversación entre amigas que se van contando historias, que van jugando y bailando entre palabras.

Mari Mari afirma que esa es la manera en que prefiere escribir, en compañía, compartiendo aciertos y desaciertos.

“A mí me gusta del periodismo que tu escribes y al otro día puedes echar el periódico al zafacón. No hay esa solemnidad del libro que queda para siempre. Así que prefiero publicar así si voy a publicar un libro. Publicarlo con otra amiga para que se lleve la crítica conmigo”, comenta dejando escapar una carcajada traviesa. “Eso le quita un poco de solemnidad al asunto porque creo que la vida no es tan seria na’”, agrega.

“Pues, yo guardo todas las columnas”, responde Sofía Irene, quien se queda pensando en el comentario del desecho.

“¡Muchacha, yo no! Qué voy a tener tanta cosa”, sigue Mari Mari

“Bueno, ya no guardo, pero al principio, sí. Aunque te recuerdo que mucho de botar cosas y ya hemos sacado dos libros con las columnas”, remata Sofía Irene.

Aprovecho la ocasión para despedirme. Pero apuesto lo que sea que, al apagar la cámara, ellas siguen ahí, conversando, tramando, desde esos espacios de cotidianidad donde pasa todo.

Este sábado, a las 3:30 p.m., las autoras estarán participando de un conversatorio y firmando su libro “No pasa nada”, en la librería El Candil, en Ponce. Los espacios serán limitados.