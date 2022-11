Desde una edad muy temprana, el joven Mauricio Del Valle comenzó a apreciar e interesarse en las artes. El teatro se convirtió en lo que podría llamarse “una sala de juegos” durante su niñez. Mientras por un lado su padre se dedicaba a ser crítico de teatro, por el otro su madre también se involucraba bastante en la escena artística del país.

Las temporadas dentro de un teatro lo llevaron a amar esa profesión actoral. Sin embargo, al cursar estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se enfocó en la producción de radio y de medios en general, lo que permitió dirigir su carrera hacia el campo de la actuación de voz, la locución, el doblaje latino y la narración de audiolibros, entre otras cosas.

“Estoy bien interesado en que se sepa más acerca del doblaje en Puerto Rico, pues es un medio que, en un punto bien particular de la historia de nuestro país, fue bien dominante en toda Latinoamérica, y ahora es casi inexistente. Las únicas personas en Puerto Rico que están haciendo doblaje son personas que están en Estados Unidos, México y otros lugares en Latinoamérica. Por eso me gustaría explorar el doblaje y fomentarlo en el país, porque hay una escena artística tan rica existente y que está surgiendo ahora también, que creo que se presta mucho para que talentos den su voz en un sinnúmero de proyectos”, explicó el joven de 23 años.

Mauricio, se describe como fanático de la animación como medio artístico, una pasión que nació viendo a través del internet cómo los actores de voz trabajan en el estudio. En uno de esos momentos afirmó que eso era a lo que se quería dedicar.

“Cuando estaba en escuela superior, tenía este pasatiempo de ver un programa y ver la escena en 25 idiomas diferentes. Veía la ristra de las diferentes interpretaciones, la calidad del audio, lo mucho que le pegaba el tono de la voz al personaje y todas esas cosas. Básicamente, terminé enamorándome del medio de una manera inexplicable”, indicó.

Mientras tanto, señala que, como muchas otras industrias, la pandemia hizo explotar un poco el doblaje remoto. Así le han surgido muchas oportunidades que ha tenido con estudios en Miami y en Lima, Perú.

“He grabado desde mi casa en mi ‘home studio’. Esa es una vertiente nueva que se está haciendo. Hay algunos sectores de la industria que prefieren hacerlo desde sus propios estudios y que el trabajo no sea remoto para tener más control interno, mientras hay gente más dispuesta a darle oportunidades a más talento y no lo ven tanto como un problema. Así que donde la oportunidad surja, muy feliz la tomo sea remota o presencial”, añadió mientras reconoció que el hecho de tener familia en el ambiente artístico, le da ciertas oportunidades que tal vez se le hacen un poco más fáciles llegar a ella.

“Definitivamente, al no haber industria local para hacer doblaje, todo esto ha sido conociendo a personas de diferentes países con las que no había tenido relación hasta entonces. Creo que si uno busca y se esfuerza, y me atrevo hasta decir ser un poco presentado, pues las oportunidades están”, aseguró.

De vuelta al teatro

Si bien recalcó que le gustaría seguir fomentando su carrera como actor de voz primordialmente, ahora se encuentra ante un nuevo reto. Por unos días decidió no quedarse solo detrás del micrófono y salir de su zona cómoda para exponerse sobre un escenario, así como cuando era un niño, y aprovechar para adquirir más aprendizaje en su faceta de actor de voz.

Una práctica en la emisora radial de WIPR lo llevó a reencontrarse con la productora y actriz Madelyn Ortiz, quien luego de integrarlo a hacer unos anuncios radiales en conjunto, lo seleccionó para que fuera parte de la pieza teatral “El estanque dorado”, que Ortiz produce junto al actor Modesto Lacén.

“Hubo un periodo en el cual yo estaba bien metido con el teatro, me encantaba. Después de haber pasado un tiempo sin tocarlo tanto, ahora es bien refrescante volver al escenario. Muchos actores de voz dicen que el teatro es la mejor escuela, que tienes que meterle al teatro. Así que cuando me surgió esta oportunidad, aparte de obviamente el gran honor que es formar parte de un elenco tan de primera, también es un paso bien necesario en el sentido de que es un medio artístico que no me puedo arriesgar a no hacer”, manifestó.

En la obra, que subió a escena el 4 de noviembre y sigue hasta los días 12 y 13, en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes de Santurce, Mauricio interpreta el personaje de Billy, un adolescente de 15 años, que logra romper la coraza que ha desarrollado “Norman”, papel protagónico a cargo del actor René Monclova.

El actor Mauricio Del Valle, junto a los productores de la obra teatral “El Estanque Dorado”, Madelyn Ortiz y Modesto Lacén. (Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR)

“Es un personaje bien interesante, porque yo siento que veo muchas cosas de mí en ‘Billy’, porque yo siento que todavía soy bien joven y pues mi espíritu joven, así de niño, de alguna manera u otra permanece. Esta obra es de dinámicas familiares y de cómo uno siempre puede aprender de generaciones pasadas o de las próximas generaciones”

La versión teatral de lo que fue la película lanzada a principios de la década de 1980, “On Golden Pond”, es dirigida por Emineh de Lourdes y cuenta en escena, además de Monclova, con los actores Cristina Soler, Madelyn Ortiz, Modesto Lacén y Ulises Rodríguez.

“Creo que hay mucho de qué aprender y es bien importante como artista uno salir de su zona de confort también, porque eso puede simplemente llevarte a más aprendizaje”, recalcó.