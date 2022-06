Esta vez la gala Belleza con Propósito, que tiene como organizador a Miss Mundo de Puerto Rico, le alberga un sentimiento especial. Y es que a menos de un mes de la partida física de Delia Cruz Fernández, esta ocasión en gran medida servirá para celebrar su vida y el legado que dejó dentro de la organización.

La madre de la puertorriqueña Lady Wilnelia Merced, Miss Mundo 1975, falleció el pasado 20 de mayo a los 87 años por complicaciones de la condición de Alzheimer, por lo que la velada será una especial, puesto que la exreina de belleza junto a su madre dirigió por más de 25 años la franquicia local del certamen.

Durante la gala, auspiciada por la Fundación Wilnelia Merced Forsyth, en su honor van a presentar una pequeña filmación sobre Cruz Fernández. Esta se llevará a cabo el jueves, 16 de junio en Fairmont El Hotel San Juan, a beneficio del Hogar Casa Cuna San Juan.

“Si Dios me lo permite esa noche agradeceré a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos han acompañado durante esta pérdida. Yo creo que ella me está ayudando en todo esto porque jamás pensé... No ha pasado un día de mi vida que no piense en ella. Ahora te hablo y me emociono, pero espero poder dirigirme esa noche porque he querido hacer públicamente su condición de Alzheimer, a la que llegó casi a una etapa terminal, una enfermedad muy cruel que hasta ahora no hay cura, para dirigir mis esfuerzos para educar sobre esta y darles atención a los cuidadores de estos pacientes”, manifestó la primera Miss Mundo puertorriqueña en ganar la corona del certamen internacional.

Asimismo, explicó que ya comenzó a hacer alianzas con universidades, porque su meta es hacer un proyecto de vida en su memoria, enfocado en los cuidos diurnos.

“Voy a empezar por educar a la gente. Pero, realmente mi meta es poder pagarles a los cuidadores, para que le den un respiro a las personas y familiares que cuidan a los pacientes, y tratar de darles todas las herramientas a esos cuidadores que son parientes”, agregó Merced, cuyo padre también falleció de esta enfermedad a principios de año.

Por otro lado, destacó que la gala servirá para que las 30 candidatas que aspiran este año al título de Miss Mundo Puerto Rico, se presenten en lo que sería la minicompetencia de talento, así como se dejará saber quién es la ganadora de Belleza con Propósito, que es uno de los distintivos de este concurso internacional, que recientemente cumplió 70 años.

“Somos prácticamente los pioneros de los certámenes de belleza a nivel global y somos los primeros que hemos llevado la propuesta de belleza con propósito mucho antes que muchos certámenes que ahora lo están implementando. Es considerado tan importante y vital en el desarrollo de las reinas, pues éstas se involucran en alguna causa social, no solo a nivel social, sino también educativa. Me enorgullece mucho poder seguir llevando el mensaje para la comunidad. La chicas, independientemente de su pueblo, que sean líderes en su comunidad y que se desenvuelvan en otro aspecto, ¿verdad? Algo que las tiene y que las apasiona”, dijo por su parte Génesis Dávila, Miss Mundo de Puerto Rico 2014, quien es la portavoz de la gala, que iniciará con una subasta silente a las 7:00 de la noche, seguida de la cena y el evento oficial a las 8:00 de la noche.

La exreina de belleza Génesis Dávila Pérez, quien es portavoz de la gala Belleza con Propósito de este año. (Suministrada)

“Para nosotros es importante promover no solo la belleza con propósito, sino una mujer que sea capaz de poder acaparar todos los terrenos, no solo a nivel de lo que es la belleza, sino que también que puede ser portavoz para beneficio de muchos”, añadió Dávila, quien también ha estado involucrada en diversas iniciativas, entre ellas trabajando con cinco organizaciones de Haití.

Mientras prefiere no abundar acerca de los conflictos suscitados entre Stephanie Del Valle y la organización de Miss Mundo, pues a esta le tiene mucho aprecio, agradece la oportunidad de ser la maestra de ceremonia para esta gala. “Siempre soñé con momentos así y vale la pena ver el sacrificio que uno ha hecho a través de los años en los certámenes, para ahora poder hacer este tipo de desempeño”, continuó.

La Miss Mundo Puerto Rico 2014 lleva una trayectoria en concursos de belleza. Esta llegó a ser parte de las cinco finalistas en el concurso Miss USA, en 2018, tras haber sido destituida del título de Miss Florida en julio de 2016, luego de que el productor Grant Gravitt alegara que la joven incumplió con las reglas del concurso al recibir asistencia profesional en su arreglo personal para la final. Luego en juicio se probó que las alegaciones eran falsas. Las partes fueron a juicio y la modelo ganó la demanda al probarse que era inocente de las acusaciones del productor y en el mes de septiembre transaron por una considerable suma de dinero y ella entregó la corona.

“Esa experiencia de verdad que, aunque para muchos quizás no puedan entender el porqué y aún tampoco, la acepté como fue. Decidí tomar lo bueno de ella y dejar lo malo y seguir trabajando para mi carrera, para mis sueños. Aún sigo logrando muchas cosas y descubriendo otras que están por venir y que se están trabajando ahora mismo. Estoy viendo el fruto de ellas”, explicó la joven, quien se desempeña como empresaria.

Para boletos, aquellos que deseen asistir a la gala, cuya vestimenta será tipo coctel, deben comunicarse a los teléfonos 787-340-4246 y 787-753-4444. El certamen Miss Mundo de Puerto Rico se efectuará el 30 de junio en el Centro de Bellas Artes de Caguas y sus boletos se pueden adquirir en Ticketera.