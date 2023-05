El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera le entregó -el sábado- la “Llave de la Ciudad de San Germán” al laureado actor y productor puertorriqueño Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez, mejor conocido como Benicio del Toro. La distinción honorífica responde, según el ejecutivo, a la contribución del intérprete al municipio “y por representarnos, humilde, con gran orgullo y exitosamente, no solo en Puerto Rico, sino también allende los mares en la gigantesca pantalla del cine de Hollywood”.

Más de 20,000 personas, según cifras oficiales de la Policía, participaron de los tres días de celebración de los 450 Años de Fundación de la Ciudad de San Germán en Las Lomas de Santa Marta. Ayer domingo, Día de las Madres, la amenización estuvo a cargo de Danny Rivera.

Asimismo, los días anteriores, el evento contó con artistas como Porta Coeli Jíbaro Jam, la Banda Back to the 80′s, Banda The Comeback, La Secta All Star, Álex DJ, Algareplena, Manny Manuel y El Gran Combo de Puerto Rico, quienes deleitaron con su talento a los presentes.

PUBLICIDAD

La celebración incluyó recorridos históricos y culturales a cargo del guía Ramón Vázquez. Los visitantes descubrieron un poco más de la historia de la “Cuna del Baloncesto”. De igual modo, disfrutaron del talento del Ballet Folklórico Majestad Negra, gracias a la colaboración del Instituto de Cultura Puertorriqueña; Equipo Demostrativo de Cuica Trotamundo, perteneciente a la Federación de Cuica de Puerto Rico y dirigido por Roberto Acosta; “Aladino”, de la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de San Germán y su profesora Giselda Acosta; entre otros.

Uno de los momentos más memorables fueron los reconocimientos que el alcalde otorgó a diversas personalidades como Del Toro, la licenciada María Del Rocío Antorgiorgi, el profesor José Álvarez Montalvo, el doctor John Fernández Van Cleve, el doctor Hamid Galib, Enrique Irizarry, el profesor Luciano Quiñones, el doctor Aurelio Mercado Irizarry, la Hermana María (Eileen Palmer), la doctora Lourdes Ramírez Rivas, el doctor Manuel Ramírez Soto, Álex Rosado Collado, María Alexia Rosado Collado, el doctor Waldo Sanabria Lugo, el licenciado Armandito Torres Ortiz, la doctora Kenia Thompson, José N. Vélez Rosado, el licenciado Pierre Vivoni del Valle, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, y Jorge Rivera Nieves, hombre ancla de “Telenoticias”.

“A nosotros nos enorgullece entregarle, esta noche, la llave, de nuestra hermosa e histórica Ciudad de San Germán, al reconocido actor y productor Benicio del Toro, también padrino de nuestra gran celebración de los 450 Años de Fundación de la Ciudad de San Germán en Las Lomas de Santa Marta”, manifestó el ejecutivo municipal.

PUBLICIDAD

“Hola, sangermeñas y sangermeños, les saluda Benicio del Toro… Por razones de trabajo (se encuentra en París cumpliendo con una serie de compromisos profesionales de gran envergadura) no puedo estar en San Germán, con ustedes, para celebrar juntos este súper cumpleaños. San Germán es el pueblo del que me siento hijo, pues mi padre se crió en la Ciudad de Las Lomas. Se formó allí, donde tuvo grandes años, repletos de aventuras, amistades y amor familiar. Allí me hice fanático del llamado ‘Monstruo Anaranjado’, entre muchas otras cosas. Para mí es un gran honor ser parte de esta gran e histórica celebración. Gracias a todas y todos los que han participado de esta campaña, de ‘San Germán… ¡enamora!”, expresó, a través de un vídeo.

Rivera Nieves, por su parte, se emocionó al recordar a su amado y ya fenecido padre, quien hizo su vida en el barrio Guamá.

“Este reconocimiento, tan especial, se lo dedico a mi querido viejo. Lo que yo soy, hoy día, se lo debo a él. Mi padre, para mí, fue un gran modelo, pues, fue un hombre sumamente trabajador, aunque nunca aprendió a leer ni a escribir. Tenía una inmensa sabiduría, siempre me decía: ‘Georgie, tú siempre pa’lante. ¡Nunca le digas no ni a la muerte!’ Sus zapatos me quedan grandes”, indicó.