La importancia que tiene el Museo de Arte de Ponce (MAP) tanto en la comunidad cercana, como en la isla en general, es incalculable. Aunque sus empleados nunca han parado de trabajar, por casi dos años consecutivos, las puertas de este importante centro artístico han permanecido cerradas para los visitantes, debido a los daños físicos causados por los terremotos ocurridos en enero del 2020 en el área suroeste de Puerto Rico. Es por eso que en el día de hoy se anunció el inicio de una campaña de recaudación de fondos para remediar los daños estructurales del edificio principal Edward Durell Stone.

La campaña lleva por nombre “Capital- Trazando el futuro” y será una en la cual se busca el apoyo de todo el pueblo de Puerto Rico incluyendo al Gobierno, las empresas privadas, y cualquier persona que esté interesada en donar cualquier monto para comenzar con la reconstrucción. Debido a que los daños del edificio, construido en 1965, fueron tan importantes, el monto total de los gastos de reconstrucción se estima alcanzará los $ 25 millones. La campaña tiene como meta recaudar $ 15 millones, cantidad que cubre una porción del costo de reconstrucción. La institución también se encuentra en el proceso de trabajar con las aseguradoras de la instalación para parear el costo remanente del proyecto, así como con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), quienes también podrían suplir fondos.

“Ver de primera mano los daños causados por el terremoto a este edificio, es una experiencia que le aprieta el corazón a cualquiera. Más aún, tener nuestras galerías cerradas y no tener estos pasillos llenos de niños, estudiantes, familias y todo el público que nos visita regularmente, es como robarle el alma a este espacio. Un Museo sin gente no vive”, indicó María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos del MAP en su mensaje realizado en el Jardín Puerto Rico de dicha institución. “Pero si hay algo que quisiera recalcar esta mañana es precisamente eso. El Museo no está cerrado. No estuvo cerrado durante el huracán María, y no ha estado cerrado tras los terremotos. Uno de los objetivos que tiene esta campaña ‘Capital’ que lanzamos hoy es mostrar los rostros y el gran trabajo que un comprometido grupo de personas ha continuado haciendo sin cesar, poniendo todo el poder del amor hacia el legado que mi abuelo, don Luis A. Ferré, nos dejó a todos los puertorriqueños y al mundo, para mantener el Museo operando”.

María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Ponce. (Suministrada Suministrada)

La campaña incluye diversas ejecuciones de comunicación, en la cual el público conocerá de cerca las historias del equipo de trabajo que, tras bastidores, ha hecho posible que el Museo continúe operando y ofreciendo servicios, sobre todo a las comunidades más desventajadas. Estas historias hacen latente que, aunque el corazón de un museo es su colección, el alma es la gente que le da vida a través del trabajo diario para seguir haciendo valer su misión de proveer un espacio para el acercamiento al arte que permita inspirar y educar a sus públicos.

Un vistazo al próximo año

Con el propósito de que la mayor cantidad de público pueda ver las obras del MAP que actualmente no pueden ser exhibidas en sus salas principales, el próximo año comenzará una nueva etapa en la cual la institución compartirá varias de sus obras a otros museos, tanto en la isla, como en el exterior. Con esto también se quiere mostrar que en el mundo del arte también se lleva a cabo un estrecho lazo de colaboración entre las instituciones.

“El próximo año comenzaremos a compartir nuestra colección con el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte y Diseño de Miramar, el Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, y esperamos colaborar con más socios en la isla. Además, viajaremos selecciones de la colección del Museo de Arte de Ponce a museos internacionales, a partir de 2022, para que diversas audiencias puedan experimentar lo que Puerto Rico tiene para ofrecer al mundo”, mencionó Cheryl Hartup, nueva directora del MAP y quien inició labores el pasado 1 de noviembre. “Sobre todo, reconstruiremos nuestras galerías de arte y mientras se lleva a cabo el proceso de reconstrucción, reactivaremos el museo con proyectos de artistas locales y programas culturales en los espacios seguros dentro de nuestras instalaciones”. Según, Hartup, las obras de reconstrucción comenzarán en algún momento del 2022, mientras que preveen que concluirán entre 2024 y 2025, momento en que abrirán las exhibiciones para los visitantes.

Cheryl Hartup, directora del Museo de Arte de Ponce. (Suministrada Suministrada)

La actividad contó con la presencia de un sinnúmero personalidades tanto del Gobierno, como de la empresa privada, incluyendo a Caridad Pierluisi, quien estuvo en representación de su hermano, el gobernador Pedro Pierluisi, así como Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz; Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba; un representante de Luis Irizarry Pabón, alcalde de Ponce; así como el exsenador Larry Seilhamer. De la misma forma, se dieron cita Zorali De Feria, directora del MUSA en el Recinto Universitario de Mayagüez; Helena Gómez de Córdoba, curadora Museo de Arte de Ponce; Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico; el cónsul general de España en Puerto Rico, Josep María Bosch Bessa, así como Antonio Luis Ferré Rangel y Anaymir “Tuti” Muñoz Grajales, miembros de la Junta de Síndicos del MAP. De igual forma, durante el anuncio estuvo presente una gran cantidad de empleados del MAP.

Parte de los invitados durante la conferencia de prensa llevada a cabo en el Museo de Arte de Ponce. (Suministrada Suministrada)

Para concluir, Ferré Rangel quiso dejar claro que los trabajos de reconstrucción van a requerir mucho trabajo y mucho presupuesto, pero está segura que se van a completar, sobre todo con la ayuda de los donantes. “Por difícil y titánica que parezca esta nueva etapa, no tenemos miedo. Estamos listos para hacerle frente a la reconstrucción de nuestro Museo con el mejor de los empeños y teniendo siempre como norte que esta institución es única, que su legado es invaluable, y que el trabajo que aquí se realiza es una puerta que abre a Puerto Rico al mundo”, detalló la ejecutiva. “Invito a todos a unirse a nosotros a trazar un nuevo futuro para el Museo de Arte de Ponce. Estoy segura que este será un viaje de grandes aprendizajes, y al mismo tiempo de grandes satisfacciones. Ayúdennos a devolverle el alma a nuestro Museo. Contamos con ustedes”.

Grupo de empleados del Museo de Arte de Ponce. (Suministrada Suministrada)

Para conocer más sobre la campaña y cómo ser parte de las iniciativas de reconstrucción del Museo, visite www.FuturoMAP.org, o los perfiles en redes sociales en Facebook e Instagram bajo @MuseoArtePonce.