Tras su exitosa presentación en Broadway, el musical “On Your Feet!” sobre la vida de Emilio y Gloria Estefan subirá a escena en septiembre de 2022 en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en una producción de la Fundación Arturo Somohano.

La organización sin fines de lucro, que en el año 2018 tuvo a su cargo la inolvidable producción del musical “Mamma Mia”, se ha caracterizado por presentar teatro musical del más alto calibre en la isla. A tales efectos, la Fundación convoca a los interesados a participar de audiciones los días, 2, 3 y 4 de marzo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

“‘On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan’ será sin duda una producción para la historia, un musical absolutamente irresistible. Para ello hemos convocado a un equipo de primer orden el cual contará con exponentes con larga y destacada trayectoria en el circuito en Broadway y el West End de Londres, algunos de los cuales formaron parte del equipo actoral y creativo de la puesta original de esta pieza en el año 2015“, informó Víctor Maldonado Gómez, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano. “De igual forma hemos ido incorporando al elenco nombres que son íconos en las tablas y el mundo de la música en y fuera de Puerto Rico, cuyas identidades iremos dando a conocer próximamente”.

El puertorriqueño Luis Salgado, renombrado coreógrafo de la puesta original de este musical en Broadway, con una ascendente carrera internacional en el mundo del teatro musical, será quien tendrá a su cargo la dirección general de la obra en Puerto Rico. Sobre el proceso de audiciones, Salgado comentó que “queremos tener a los mejores talentos de la isla con experiencia, así como talentos internacionales que interesen ser parte de este histórico evento. Buscamos conocer también nuevos talentos y por eso estamos invitando a todos los amantes del teatro musical a audicionar”.

El miércoles, 2 de marzo, se llevarán a cabo las audiciones de baile, mientras que el jueves, 3 de marzo, las audiciones serán por cita para los talentos que interesen ser parte del elenco. El viernes, 4 de marzo, se citarán a los seleccionados para “call back”.

“Tal como ocurrió con nuestra exitosa producción de ‘Mamma Mia’ y con las presentaciones de la Filarmónica de Puerto Rico, la Fundación Arturo Somohano continúa con On Your Feet! su misión de fomentar el gusto y la mejor comprensión de la música mediante una oferta artística de la más alta calidad”, destacó Maldonado Gómez.

“On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan” estrenó en Broadway en el 2015 con excelentes críticas. La obra relata la vida de Gloria y Emilio Estefan tras su salida de Cuba y su ascendente carrera musical en Estados Unidos. Gloria Estefan describió el musical como “una historia de amor a este país, nuestra historia de amor y nuestro amor por la música”.

Para participar del proceso de audiciones, toda persona deberá estar completamente vacunada contra el COVID-19, incluyendo la dosis de refuerzo. Además, deberá cumplir en todo momento con los protocolos del COVID-19 que le indique la producción. Los interesados en audicionar para esta producción pueden escribir a: fundación.arturo.somohano@gmail.com.