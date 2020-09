Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) discutirán la realidad fiscal de la institución musical en un conversatorio virtual.

La convocatoria de los músicos titulada “Salvemos la Sinfónica: Conversatorio sobre la crítica realidad fiscal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico” invita a toda la comunidad a conocer las dificultades presupuestarias de la institución musical frente a los recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en los pasados años.

La conferencia virtual será el próximo martes, 15 de septiembre a las 6:00 p.m. por la plataforma de Facebook.

Miguel A. Rivera, presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos de la OSPR, presentará la actual situación fiscal de la orquesta y las acciones que deberán asumir en los próximos meses, junto a los directivos del taller laboral.

La JSF anunció en el 2019 reducir $1.3 millones del presupuesto de la orquesta, lo que la dejaría prácticamente inoperante.

Los músicos de la OSPR y otras entidades escénico-musicales, se unieron en el reclamo en contra del recorte que tendría un impacto directo en la nómina de la importante institución del país.

Desde el año pasado, Rivera y los músicos de la OSPR han reiterado que no concibe al país sin su principal institución musical, ya ente el recorte propuesto no podrían operar.

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico se creó en el 1958 y cuya labor durante años ha sido el desarrollo de un espacio para que músicos puertorriqueños y del exterior puedan aportar a través de la música en progreso de nuestra isla.

A raíz de la pandemia la OSPR se ha adaptado al formato virtual en diferentes iniciativas y eventos que han podido promover a tráves de las diferentes plataformas digitales.