Naimar Ramírez, una artista multidisciplinaria que trabaja principalmente con y sobre papel, y cuyo medio oscila entre la fotografía y la escultura, expone hasta fines del mes de abril en la Galería Petrus, en Miramar, su más reciente grupo de trabajo bajo el título “El papel aguanta”.

Esta exposición en formato híbrido, presencial y virtual reúne una docena de piezas realizadas con papel reciclado rescatado. Ganadora de la prestigiosa Lexus Grant for Artist, en el 2016, y de la Pollock Krasner Foundation’s Fellowship for Artists Affected By Natural Disaster, en el 2018, Naimar se graduó en 2011 de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en Diseño Ambiental y Fotografía. En el 2013, obtuvo una maestría en Fine Arts en Fotografía de Savannah College of Art and Design.

Explica Naimar, que es precisamente a partir de ganar la beca Lexus, que comienza su viaje de experimentación haciendo uso de papel de revista rescatado, y “lo que presento en la Galería Petrus es una continuación de ese trabajo que comencé hace unos cinco años, donde utilizo papel para crear figuras humanas tridimensionales a escala que hacen alusión a diferentes temas.” En esta ocasión, además de presentar figuras de pared o virtuales como ha hecho en el pasado, Ramírez también exhibirá mayormente esculturas individuales.

Para Naimar el papel es una metáfora de la autoconstrucción. “El papel es como nosotros, nos vamos creando a partir de lo que escuchamos, de nuestras propias ideas, de recuerdos, pensamiento de otros o propios, que van creando capas. Con el papel rescatado yo voy creando múltiples capas, que luego voy cortando, lijando y puliendo, hasta crear algo que va más allá de la imagen original. Estoy en un continuo proceso de construcción y descubrimiento, simultaneo, para lograr con él cosas distintas a lo que el material era en su estado original. El papel comienza a parecer mármol o madera por las vetas que se forman durante el proceso de pulido.”

Naimar Ramírez navega entre la fotografía y la escultura en exposición “El papel aguanta”.

Ramírez señala que decidió titular la exposición “El papel aguanta” porque siempre le ha gustado jugar con el lenguaje y los distintos significados que puede tener una misma palabra. “Mientras, que mi obsesión con el papel surge a partir de que es un material que muchos artistas evitan usar, ya sea por la humedad o por su reacción a la luz. Sin embargo, ahora está recobrando su sitial como material de arte, ya que el “papel aguanta”. Y añade, “se puede hacer mucho con el papel. Además, el papel impreso aguanta ideas, mentiras, información, sueños, etc. Hay muchas maneras de aplicar el título de la exhibición a mi trabajo ya que también me gusta jugar con el punto de vista de la persona que está observando la obra, ver que le llama la atención, cómo interpreta la pieza de manera distinta”.

Según la artista, sus intereses artísticos se encuentran en el espacio que se abre entre los conceptos de imagen y objeto, así como en traducciones visuales que se producen cuando lo visible choca con lo táctil. Al explicar su trabajo, Naimar asegura que su técnica la conduce “a trabajar de una manera mediana-independiente, libre de técnicas excesivamente estructuradas, la cual me ayuda a lograr resultados variables”.

“Mi formación en los campos del diseño y la arquitectura me ha ayudado a crear lo que es mi práctica artística hoy, permitiendo un enfoque que une el proceso, el concepto y el contexto”, explica Ramírez, quien ha expuesto individual y colectivamente en galerías, museos y espacios de proyectos en Estados Unidos y Puerto Rico.

Sylvia Villafañe, propietaria de Galería Petrus, señaló que “El papel aguanta” forma parte de una serie de exposiciones que la galería estará llevando a cabo durante el 2021 con el fin de mostrar al público amante del arte contemporáneo lo mejor del talento joven local.

La exhibición se puede ver en modo virtual en la página de internet petrusgallery.com como parte de la serie de exposiciones que la Galería Petrus comenzó desde el año pasado, a raíz de la pandemia del COVID-19.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para coordinar una cita, puede comunicarse al 787-318-8993 o por correo electrónico, a [email protected]. En Instagram y Facebook: galeriapetrus. Y en la aplicación móvil: Galería Petrus.