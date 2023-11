Balance es una palabra que define en parte a la actriz Naymed Calzada. Combina su profesión actoral con el servicio público, ya que es empleada del gobierno de Puerto Rico hace más de 12 años.

No tener un salario estable no es negociable para ella y su familia, sumado a que ama ser una servidora pública desde cualquier posición que asume en las diferentes agencias gubernamentales. Sin embargo, llegar al teatro y colocarse la piel de otra persona es lo que realmente la mueve, es simplemente su pasión. Desde pequeña la esposa del director y actor Carlos Vega y madre de dos hijos: Sol y Jaime, siempre quiso ser actriz y fomentar la cultura teatral.

“Me gusta la estabilidad y seguridad que me da el trabajo y me gusta ser servidora pública. Mis padres fueron servidores públicos, pero ciertamente el teatro me apasiona mucho. Cuando estudiaba Ciencias Políticas tenía que hacer un internado en la Capitolio y recuerdo que estando allí me llamaron para hacer La Llamarada y dije: ‘esto de la política es un mundo que no sé si pase algún día, pero una oportunidad en teatro se me está dando ahora y esto lo he hecho desde pequeña y es lo que quiero porque me encanta. Acepté y hasta el sol de hoy. El teatro me llena”, contó Calzada sobre su determinación de entrar a las tablas del país.

Sus pininos actorales se dieron a los dos años de edad en un comercial. Su formación actoral ha sido en el teatro, lleva 24 años de trayectoria. Fue en el Ateneo Puertorriqueño a principios de la década de 2000 que tuvo una mayor visibilidad con productores teatrales que le dieron la oportunidad actoral.

Su formación actoral ha sido en el teatro, lleva 24 años de trayectoria. (Vanessa Serra D’az)

“Siempre quise ser actriz. Mi abuela tomó clases de actuación con Leopoldo Santiago y mis tías abuelas. En la marquesina se hacían obras de teatro. Mis cumpleaños y los de mis primos eran una función de teatro. Mi abuela tenía vestidos y disfraces y todos teníamos que participar, incluyendo los invitados del cumpleaños. Mi papá era el príncipe, lobos, y todos los niños eran animales, enanos… lo que fueran y mi tía era la narradora. Así que esa cultural teatral me fue inculcada desde pequeña”, rememoró Calzada, quien en la actualidad trabaja en la Junta de Retiro del gobierno.

En el pasado trabajó por diez años en el Ateneo Puertorriqueño y en la Junta de Retiro de Maestros. Mencionó que como servidora pública aporta a la organización institucional con los empleados y desde la trinchera del teatro también aporta con las críticas sociales o impartiendo alegría a la sociedad.

En el Festival de la Comedia

Norwill Fragoso, Naymed Calzada, Carlos Vega y Mónica Pastrana se unen en la exitosa comedia teatral, Radojka: si te mueres, te mato. (Suministrada)

Cada vez que le toca subir a escena, asegura que procura disfrutarse la puesta al máximo y vivirse el personaje al extremo. Con esta actitud llegará del 16 al 19 de noviembre a la tercera edición del Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo en Bayamón para presentar la obra “Radojka”.

En la comedia escrita por el dramaturgo y guionista Fernando Schmidt y coescrista por Christian Ibarzábal, -que por primera vez se presentará en Puerto Rico-, Calzada encarnará a una de las enfermeras que deben cuidar a una serbia anciana de nombre Radojka. La comedia ha sido de gran éxito en España y América Latina.

Las dos enfermeras a cargo del cuidado de la señora son las actrices Norwill Fragoso y Calzada. La anciana muere y ninguna de las dos enfermeras quieren perder su trabajo, por lo que “hacen una artimaña para que parezca que está viva ante la familia de la señora y ahí es que empiezan los enredos”, explica Calzada.

La pieza de humor oscuro, pero que promete mucha risa, es protagonizada por Fragoso y Calzada, junto a Mónica Pastrana y Carlos Vega. La pieza toma un giro inesperado ante la trágica muerte de la anciana que podría parecer el fin de empleo para ambas mujeres.

“Es de mucha risa, pero también es una crítica social al presentar tan marcadas las diferencias de las clases sociales. En el trabajo que hicimos de mesa con Ismanuel que es nuestro director, vimos cómo estas dos enfermeras al pertenecer a una clase social trabajadora tienen que luchar por la supervivencia. Ellas no están de acuerdo al principio con mantener la mentira de estar viva. Una clase de más recursos o de menos se defiende entre ellos y la clase trabajadora lucha más por sobrevivir”, sostuvo.

La dirección de la obra la lleva Ismanuel Rodríguez. “Aunque es una comedia muy divertida, Radojka, nos presenta la lucha entre las clases sociales en cómo subsistir en un mundo manejado por la economía y el capital. También, muestra cómo las clases trabajadoras tienen que luchar, incluso entre ellos, para sobrevivir en ese sistema”, comentó Rodríguez.

Los boletos para la pieza están disponibles en prtickets.com.