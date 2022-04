Tras meses de ausencia en su patria y casi un año de haber anunciado su divorcio, la veterana actriz y comediante Noris Joffre, regresará al escenario local para presentar su nuevo “stand up comedy” titulado “Estado civil: ¡felizmente divorciada! en varios teatros de la isla.

Con su acostumbrada picardía e irreverencia, la actriz brindará detalles nunca revelados sobre su divorcio con el actor puertorriqueño José Brocco, luego de 17 años de relación. Fue en junio del 2021 que la pareja dio a conocer su separación matrimonial.

Las primeras funciones de su comedia serán sábado, 21 y domingo, 22 de mayo, en el Café Teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. Luego se presentará el jueves, 26 de mayo en el Rancho Grande en Añasco, el viernes, 27 de mayo en el Castillo Serrallés de Ponce y el sábado, 28 de mayo en el Teatro América de Vega Baja.

“Estoy feliz por partida doble, porque vuelvo a mi isla a trabajar y porque regreso felizmente divorciada. En este nuevo espectáculo voy a tocar temas concernientes al matrimonio. Sus ventajas, desventajas y sobre todo cuánto es lo que debería durar el matrimonio para que ambas partes no salgan desquiciadas de la relación. Y que conste que todo lo que voy a estar hablando es parte de mi vida y de mis vivencias. No que nadie me lo contó o me lo escribió”, expresó Joffre.

“No voy a estar sola, ya que la jueza ‘Ana María Rollo’, tuvo el privilegio de divorciarme y desde entonces no me suelta ni en las esquinas. Así que ella estará de invitada especial en todas las funciones a ver a quién más puede divorciar o llevarse enrredá”, añadió la comediante.

El “show” contará además con la participación del joven Yamil Solano, primer cantante masculino en realizar tributo a Ednita Nazario, quien estará deleitando al público con temas de la diva ponceña.

Las funciones son solo para adultos y llegan de la mano de Producciones Eche.

Los boletos para las funciones de San Juan, Ponce y Vega están a la venta a través de PRTicket y para reservaciones en Añasco deben llamar al (787) 464-4175.

Funciones y horarios