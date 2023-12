Aunque la obra artística de Myrna Báez se ha distinguido por la belleza y la complejidad de sus desnudos y sus paisajes, una nueva exhibición revela uno de los lados pocos conocidos de una de las grandes maestras del arte puertorriqueño.

Y es que en su intimidad, Báez era una persona un poco más excéntrica y mucho más sensible de lo que la vastedad de su obra podría llevar a pensar. Durante una gran parte de su vida, Myrna Báez se dedicó a coleccionar objetos en miniatura de todo tipo, desde animales y muñecos, hasta pequeñas casas coloridas. Todo esto servía un propósito especial más adelante, sin embargo, porque en lugar de poner un típico árbol de Navidad, Báez creaba una pequeña ciudad simulando una colina campesina llena de luces y de color.

Partiendo de esta tradición personal del artista, una exhibición titulada “Myrna Báez, la Navidad y el paisaje”, inauguró en la SalaFAR de la Fundación Ángel Ramos. Utilizando elementos de sus obras, al igual que varias de sus pinturas, el equipo a cargo de la exposición ha recreado un tipo de paisaje criollo en el que figuran las casitas y miniaturas coleccionadas por Báez, como en un tipo de villa navideña.

“Ella nunca puso un árbol de Navidad, porque eso es una tradición más foránea. Ella también estudió en España, donde se hacen belenes para la época navideña. Pero ella tampoco era tan católica, era creyente, pero no estaba activa en ninguna religión, más bien, estaba activa en la política. Y entonces eso hizo que ella decidiera hacer este pueblito criollo. Sí, había el elemento por la navidad, claramente, del Belén, pero no estaba resaltado. Y por eso es que nosotros hicimos esto, pusimos parte de la colección, el nacimiento, en un lugar que un poco funcionara por el color, con el paisaje”, explicó la curadora de la exhibición, Margarita Fernández Zavala.

Aunque solo las pinturas son en realidad obra de la artista, este despliegue de su colección personal de artesanías ofrece una nueva mirada a la vida personal de Báez y a sus formas de ver el mundo. Las composiciones para las piezas fueron trabajadas con mucho cuidado y honrando las propias prácticas de la artista cuando decoraba su hogar con sus “embelecos”. Sobre todas las cosas, sobresale de esta exhibición una celebración muy privada y muy dulce de los aspectos más nostálgicos y tradicionales de la puertorriqueñidad.

“Hay una voz y hay una narrativa bien nuestra en todo lo que ella coleccionaba y eso lo que hicimos respetar”, dijo Fernández Zavala.

Esta exhibición navideña surge también de una colaboración con el Museo de Arte de la Universidad Ana G. Méndez, dirigido por Irene Esteves Amador, quien también coordina la SalaFAR.

“Queremos destacar la valía de cada una de estas piezas, no solo las casas, también las tallas, aquí hay tallas incluso de unos talladores muy importantes, porque Myrna no iba por estas ferias de artesanos, por estos pulgueros, recogiendo cualquier cosa. Myrna tenía un ojo muy educado, y no solo el ojo, tenía conocimiento y escogía piezas desde ese conocimiento”, sostuvo Esteves Amador.

La exhibición inauguró el 13 de diciembre y estará disponible al público hasta finales del mes de enero. Cabe destacar la belleza del delicado montaje de las piezas, que estuvo a cargo de Aaron Salabarrías y Juan Fernando Morales.

“Para mí, la gran fortaleza, contribución, que tiene esta exhibición, es que nos da acceso a un lado bien personal de la artista, de la mano de su obra. Ella es la mejor artista puertorriqueña de todos los tiempos, sobre todo mujer, y que podamos ver este otro ángulo, que estamos entrando en la casa de Myrna, en buena medida. Me parece que deberíamos hacer más exhibiciones en donde podamos tener acceso a esos otros ángulos de nuestros artistas”, opinó la coordinadora de la SalaFAR.

Para la curadora, Fernández Zavala, quien fue amiga de la artista y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar su trabajo, esta exhibición es una oportunidad especial para ver un lado de Myrna Báez nunca antes visto.

“La gente la encontraba áspera, ella inmensa, bien alta, porque ella pertenece a una generación en la que ella brilló por derecho propio, así que la ternura se la guardó, porque esas cosas se le endilgan a las mujeres y a los hombres no. Así que de pronto ya estamos libres de enseñar todas sus facetas. La Myrna privada, la Myrna juguetona”, dijo.