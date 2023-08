Valorar la variedad y riqueza expresiva del arte del Renacimiento europeo a través de algunos de sus máximos exponentes es parte de lo que procura la muestra, denominada “Cinquecento: El despertar de las artes”, siendo esta la cuarta exposición del Museo de Arte de Ponce en colaboración con el Museo de Arte de Puerto Rico.

La muestra, tal y como se informó esta mañana en conferencia de prensa, hace eco de la valoración histórica del siglo XVI, en el que convergen las carreras de un grupo de artistas impulsados por una nueva apreciación de las artes visuales, con un renovado interés en la cultura grecorromana de la antigüedad, una visión científica de la naturaleza y un nuevo enfoque humanístico y secular en la sociedad, que fomentaron el florecimiento del arte del “Cinquecento”.

El Museo de Arte de Ponce posee obras de un grupo selecto de artistas cuyas carreras se desarrollaron cerca de los grandes maestros del Renacimiento, por lo que, según explicó Cheryl Hartup, directora del Museo de Arte de Ponce, se mostró entusiasmada de poder continuar compartiendo este patrimonio cultural con audiencias locales e internacionales en el Museo de Arte de Puerto Rico, mientras sus galerías principales permanecen cerradas por reparaciones y un reacondicionamiento sísmico.

“Cada exposición ha explorado una fortaleza de la colección, su contexto social y político, y la importancia para la historia del arte, los artistas y sus prácticas creativas. Con ‘Cinquecento’ estamos encantados de presentar grandes pinturas, esculturas, artes decorativas e incluso la música del Renacimiento”, resaltó Hartup acerca de la muestra, que abrirá al público el próximo sábado, 26 de agosto y permanecerá hasta principios del año próximo. Esta incluye dos esculturas, 10 pinturas y un objeto decorativo, que es un mueble de la época.

Por otra parte, la curadora del Museo de Arte de Ponce, Iraida Rodríguez Negrón, señaló que las obras de esta exhibición, además de que celebra una de las épocas más importantes y trascendentales en la historia del arte occidental, en este periodo artístico del 1500, es donde se inspiran y crecen los grandes genios artísticos del Renacimiento que todos conocemos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael.

Iraida Rodríguez Negrón, la curadora de la nueva exposición “Cinquecento: El renacer de las artes”. (David Villafane/Staff)

“Estos maestros no trabajaron en una burbuja, sino que fueron influenciados e influenciaron a sus maestros, a sus discípulos, a sus colaboradores, seguidores, imitadores, porque también había muchos de esos. Fueron responsables no solo de propagar ese estilo, sino que su fama trascendió fronteras, y eso es lo que presentaremos en esta exposición. Rescataremos sus historias y las contribuciones que hicieron durante este momento clave en la historia del arte occidental”, explicó Rodríguez Negrón.

Obras como “Retrato de una mujer joven”, del Círculo de Andrea del Verrocchio; “Descanso en la huida de Egipto”, de Francesco Granacci; “San Juan Bautista”, de Giovanni Pietro Rizzoli; y “El despertar de las artes”, de Frans Floris, cuyo título inspira el nombre de la exposición, forman parte de esta muestra de 13 ejemplares de la colección del Museo de Arte de Ponce.

Parte de la nueva exposición “Cinquecento: El renacer de las artes”. (David Villafane/Staff)

“Como cada seis meses aproximadamente por estos dos últimos años, el Museo de Arte de Puerto Rico le abre las puertas del Museo de Arte de Ponce para poder continuar compartiendo con nuestro público nuestros tesoros que, por las circunstancias que conocemos, no podemos presentar. Le damos gracias al equipo de MAPR por este gesto de buena voluntad, de abrirnos las puertas, y nos permite continuar activos compartiendo nuestros tesoros”, agregó la curadora Rodríguez Negrón.

De hecho, ambas instituciones se encuentran conversando acerca de la posibilidad de brindar continuidad a este primer acuerdo de colaboración que culmina con esta cuarta exposición y cuya duración original era de dos años.

“Para mí fue una experiencia magnífica poder colaborar con el Museo de Arte de Ponce y creo que lo más importante de la alianza, no solamente es que nos brinda la oportunidad de mostrar en San Juan estas obras excepcionales que tienen en sus colecciones, que es importantísimo. Pero, por otro lado, también lo más que me apasiona de esta alianza es la idea de que juntos podemos hacer mucho más y es un verdadero punto de partida de otras colaboraciones y ser un buen ejemplo para el resto de las instituciones culturales de la isla, de que dos grandes museos se pueden unir para hacer cosas buenas por Puerto Rico. Pues, por qué no hacerlo todos y seguir trabajando juntos hacia un objetivo común, de que toda la isla pueda disfrutar del arte”, dijo por su parte María Cristina Gaztambide, directora ejecutiva del MAPR.

El Museo de Arte de Puerto Rico está localizado en la Ave. De Diego #299 en Santurce y abre al público los jueves de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y de viernes a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Los boletos para visitar esta exposición estarán disponibles a través de la plataforma PRTicket.com.