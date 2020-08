Desde muy pequeña, Melissa Alvarado Sierra sintió la necesidad de escribir. Nacida y criada en Cayey, afirma que aún conserva varios diarios y artículos no publicados desde que tenía unos 9 años. “Todavía los guardo con mucho cariño”, afirma la escritora, quien el mes pasado ganó una beca para participar en el programa “Book Project”, del centro literario Lighthouse Writer’s Workshop. Además, acaba de publicar su primer libro: La narrativa activista de Rosario Ferré: feminismo e identidad.

Precisamente, Alvarado Sierra resalta que la fenecida escritora es una de sus autoras favoritas, y escribir este libro ha sido su homenaje a ella, a su forma de escribir y a los temas que desarrolló. “Su obra fomenta la solidaridad femenina, algo que creo nos hace mucha falta ahora y como escribo en mi libro, sus ideas tienen ahora un nuevo sentido y color”, añade la escritora de 39 años, quien posee una maestría en literatura latinoamericana y española de la Universidad de Barcelona y otra en creación literaria de la Universidad del Sur de New Hampshire.

“Mi cuento favorito de Ferré es ‘La muñeca menor’, y ‘Papeles de Pandora’ es mi compañera de escritorio, siempre está cerquita y cuando estoy escribiendo la leo, como si estuviera pidiéndole un consejo. También me gusta mucho ‘El regalo’, pero la obra de Ferré es muy extensa y todo lo que leo de ella me gusta”, asegura Alvarado Sierra, quien destaca que se identifica mucho con las ideas que plasma en sus escritos. Sobre todo, el paralelismo que traza de la mujer puertorriqueña “que ha vivido igual que su isla: colonizada, maltratada y olvidada”.

PUBLICIDAD

“Rosario Ferré lo dejó todo en el papel, y yo quería estar cerca de eso porque nos lo dice todo ahí. Así que para mí fue lectura y relecturas y como fanática que soy, quería estar cerca de su mensaje y de su obra”, explica Alvarado sobre su proceso para escribir el libro.

De hecho, indica que siempre trató de mantenerse fiel a su literatura y para ello investigó y estudió la crítica literaria que toca los temas de feminismo e identidad nacional. “También estudié el contexto histórico y personal, además de leer memorias y textos donde ella (Ferré) establece su proceso literario. Pero quise serle fiel a la literatura de ella y a la lectura cercana porque sé que eso es lo que ella hubiera querido”, establece la autora, quien nunca llegó a conocer a la reconocida escritora puertorriqueña. Pero comenta que mientras estudiaba a otras escritoras feministas, como Simone de Beauvoir o Virginia Woolf, siempre les preguntaba a sus profesores por qué no incluían a Ferré en sus clases.

Portada del libro "La narrativa activista de Rosario Ferré: feminismo e identidad", ilustrado por Bryan J. Alvarado Sierra. (Suministrada)

“Su obra estaba enfocada en sus ideas feministas y de solidaridad femenina, pero también me llamó mucho la atención lo anticolonial, especialmente con el contexto de ella, de que tenía unas ideas que iban en contra de la ideología de su familia. Eso me pareció valiente y honesto de su parte”, asegura, tras enfatizar que la obra de Ferré debe servir de ejemplo de excelencia literaria en Puerto Rico.

A la misma vez, entiende que es importante que se lea también fuera de la isla. De hecho, dice que como parte de la beca que recibió, ella también será parte de la facultad de la institución (que incluye escritoras como Julia Álvarez) e impartirá clases a distancia sobre creación literaria. Una de las clases, precisamente, será dedicada a la obra de Rosario Ferré. “Quiero dar clases sobre ella y ahora estoy traduciendo el libro porque creo que lo que ella escribió es relevante para el mundo entero”.

PUBLICIDAD

En su investigación, Alvarado dice que encontró un ensayo que, según cree Ferré escribió en 1998, titulado ‘Puerto Rico USA’ “donde expresa una afiliación hacia la estadidad, contraria a la que tenía en su juventud”.

“Me sorprendió, pero en vez de juzgarla por ese cambio, que creo fue muy controversial en su momento, lo vi como una valentía de su parte, que se atrevía a decir lo que pensaba”, agrega. Explica que también le sorprendió la controversia que hubo por haberlo escrito en inglés, debido a que ella también escribe mucho en ese idioma. “Yo también tuve miedo de ser juzgada, de que se crea que es una traición a la lengua materna, pero lo veo más como un caballo de Troya que puedes utilizar para enviar este mensaje y que se lea esta literatura puertorriqueña alrededor del mundo. Si yo hablara chino o ruso también escribiría en esos idiomas”, afirma entre risas.

Pero, sobre todo, a Alvarado la motivó mucho la forma en que, en sus libros, Ferré lleva un mensaje muy concreto. “En su obra ella describe el cuerpo femenino como marginado, igual que la isla. Es esta idea de la colonia y el cuerpo femenino maltratado por el patriarcado, la isla maltratada por su estado colonial. Y de eso es de lo que trata mi libro”.

Por eso cree que el mensaje de su obra es que dentro de la solidaridad femenina “las mujeres nos aceptemos y nos empujemos para crear un espacio libertador y así, juntas, también podemos liberar a la isla”. De la misma forma, les recomienda a las nuevas generaciones, sin importar sus oficios o profesiones, a que revisiten la obra de Rosario Ferré “para usar nuestros talentos como plataformas para la protesta, pero si eres escritora o escritor, Ferré te da un mapa, una guía para utilizar la palabra escrita como protesta”.

PUBLICIDAD

Nuevos proyectos

Ahora, como parte del proyecto de la beca que recibió en “Book Project”, del centro literario Lighthouse Writer’s Workshop, Alvarado ya tiene casi la mitad de un segundo libro escrito. Además, dentro de ese programa dice que va a escribir una colección de ensayos sobre identidad, poder y Puerto Rico.

“En este caso, es sobre la experiencia de vivir en un constante desastre. No solo tenemos los desastres naturales, también tenemos desastres políticos y sociales, aunque estamos como acostumbrados a vivir así”, argumenta la escritora. Pero de inmediato destaca que con sus escritos va a tratar de desarticular ese mundo “para yo misma entender y compartir qué podemos hacer, quiénes somos y hacia dónde vamos”.

Afirma que va a escribir en inglés, siempre con la idea de que se pueda leer fuera de Puerto Rico y que la experiencia puertorriqueña se conozca para también conseguir más aliados. Sin embargo, dice que algunos ensayos van a ser en español y van a ser publicados independientemente.

“Yo me he encontrado con muchas personas, mujeres y hombres que son solidarios y entienden lo que nos está pasando”, agrega y menciona un ensayo que publicó recientemente para la revista Zora: “Why I Abandoned the American Dream to Pursue My Puerto Rican Dream Instead”, publicación que se fue viral en las redes sociales y por la que recibió cientos de mensajes de lectores agradeciéndole que plasmara la experiencia de la diáspora que añora regresar a la isla.

“Me contactó mucha gente agradeciendo y diciéndome que se identificaban con la experiencia que yo estaba contando; mujeres de Guam, Samoa, Islas Vírgenes, mujeres nativas americanas que me decían que habían tenido la misma experiencia”, comenta la escritora, al tiempo que les recomienda a los escritores jóvenes a que revisiten la obra de los autores que abrieron camino.

PUBLICIDAD

“También, siempre les digo que tienen que leer mucho, que los escritores nacemos leyendo y que se escribe leyendo”, enfatiza Alvarado, mientras recuerda que siempre tiene unos libros en el escritorio y cuando tiene algún bloqueo, leerlos le ayuda a que fluyan las ideas. “Tomo un libro de alguien que admiro y eso enciende como una llama”, agrega al tiempo que asegura que la “lectura sana, la literatura inspira”.

El libro “La narrativa activista de Rosario Ferré: feminismo e identidad”, está disponible en Amazon y pronto en librerías en Puerto Rico.

Algunos de sus trabajos