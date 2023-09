Con siete nominaciones en los Premios Victoria Espinosa (PVE) entre ellas mejor libreto original, se presenta en la temporada de septiembre de Teatro en 15, “El Dupont, 31-12-1986″, pieza basada en la tragedia del 31 de diciembre de ese año.

La pieza de la autoría de Olga Vega Fontánez, cuenta la historia del Dr. Martínez, director de Ciencias Forenses en el 1986, quien vive atormentado por la tragedia y el proceso tedioso de identificación de cadáveres luego del suceso.

“En el 1986, la ciencia no contaba con los recursos de la actualidad. Llegó el punto en que el gobernador, en ese entonces Rafael Hernández Colón, tuvo que ordenar el cierre del proceso por un asunto de salubridad”, explica la autora, quien además presenta este septiembre su primera publicación “El café nuestro de cada día”, una compilación de textos donde se encuentra dicha pieza.

PUBLICIDAD

Una disputa laboral que desembocó en 98 muertos y 140 heridos, dejó un sinsabor en los puertorriqueños aquel fin de año. “A mí -como a muchos- no se me olvida ese 31 de diciembre. Siempre recuerdo las palabras de mi madre ‘Olguita se quemó el Dupont’. Yo tenía 9 años y no sabía qué era ni donde estaba El Dupont. Sin embargo, sentí el trastoque en la dinámica festiva de esa despedida de año”, añadió Vega Fontánez.

La tragedia del Dupont Plaza es el fuego más catastrófico ocurrido en Puerto Rico y tras él se redactaron la mayoría de las legislaciones contemporáneas de prevención contra incendios en lugares públicos.

La obra, que transita entre la historia y la ficción, trae al momento presente el terrible suceso y cuenta con las actuaciones de Ricardo Santana, Yadilyz Barbosa y Thais Rivera, bajo la dirección de Pedro Rodiz.

La pieza, que se presentó en octubre de 2022, en la plataforma de Teatro en 15, está nominada para los Premios Victoria Espinosa en las categorías de mejor maquillaje diseño de luces, experiencia inmersiva, mejor actriz, mejor dirección, mejor libreto original y mejor producción.

Teatro en 15 está ubicado en la Casa Cultural del Viejo San Juan, Calle San Sebastián # 111, ofrece funciones de jueves a domingo a un costo de $5. Durante la temporada de septiembre se estarán presentando todas las obras nominadas a mejor producción.

Por otra parte, el libro “El café nuestro de cada día” estará disponible en Casa Norberto.